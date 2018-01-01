AKP’de böyle bir polemik hiç yaşanmamıştı

Hiç beklenmiyordu…

“Testiyi kırmaya kimse cesaret edemez” deniliyordu…

“Dava partilerinde eleştiri olamaz” diye düşünülüyordu…

Tam 2017’yi de böyle kapatacaktık ki, olan oluverdi.

Abdullah Gül son Kanun Hükmünde Kararname’yi eleştirince, testi yere düştü, tuz buz oldu.

AKP’deki sihir bozuldu…

Bana kalırsa, AKP’de artık bundan sonra atış serbest!

Çünkü testi “en üsttekiler” tarafından kırıldı.

Testiyi kıran…

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül…

Ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç.

Kırılan testi artık su tutmaz.

Göreceksiniz, AKP’de eleştiriler çığ gibi büyüyecek.

Bay Kemal’in kayığına binmek

Bence Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasındaki polemikte kullanılan ifadeler daha sonra “telafi edilemez” sertlikte.

İş, “Bay Kemal’in kayığına binmek” suçlamasına kadar gitti.

“Bir kişinin kayığına binmek”, çok ağır bir ifade!

Düpedüz “Senin kendi düşüncen yok, senin kişiliğin yok, başkasının aklıyla hareket ediyorsun” suçlaması…

Yılın son polemiği aynen şöyle:

ABDULLAH GÜL-"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir.İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum.”



RECEP TAYYİP ERDOĞAN-“Yayımlanan son kanun hükmünde kararnamede daha önceki ifadelerin aynısıyla bu konuda bir düzenleme yapılmıştır. Her nedense bir anda büyük bir gürültü kopartıldı. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Tabi üzüldük. Yapmamaları gerekirdi. Ama bu katılanların ne yazık ki 16 Nisan’da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan’da da bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman ‘evet’ demediler, ‘hayır’ dediler. Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Ya biz bir yolda beraber, dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz gidip Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz? Ana muhalefetin bir Muğla milletvekili var ki, terbiyesiz, ahlaksız, tekrarlamaktan haya edeceğim ifadelerle milletime saldırmıştır. Biz bunların tıynetini, cibilliyetini çok iyi bildiğimiz için açıkçası yaptıkları terbiyesizliğe şaşırmadık. Bizi şaşırtan hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor? Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun.”

ABDULLAH GÜL-"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."

***

Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasında yaşanan polemik, noktasına virgülüne varıncaya kadar aynen böyle.

Ne dersiniz?

*AKP’de testi kırıldı mı, kırılmadı mı?

*AKP’de her şey eskisi gibi olur mu, olmaz mı?

İyi Parti İl Yönetim Kurulu’nu nasıl buldum?

Geçen hafta…

İyi Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu listesinin açıklandığı gün…

Listedeki isimlere göz atıyorum.

Yanımda CHP’den iki arkadaşım var.

Biri, “Listeyi nasıl buldun?” diye sordu.

Daha ben cevap vermeden, diğeri “CHP İl Yönetim Kurulu’ndan daha iyi” diye atıldı.

CHP’li arkadaşımın bu görüşüne büyük ölçüde katılıyorum.

2017’de girdiğim son bahis

Tarih, 28 Aralık Perşembe…

Yer, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Salonu…

Gazetemizin düzenlediği “DORUKTAKİLER-2017” seçmelerini yapmak için toplanan büyük jüri dağılmak üzere…

Gelenleri uğurluyorum.

Sami Pekdemir de “büyük jüri”de.

“Bak, sekiz kilo verdim” diye gevşeyen kemerini göstererek yanıma geldi.

106 kilodan 98 kiloya inmiş.

Kilomu sordu, “85” dedim.

“Göreceksin senin kilonun altına ineceğim” diyerek bahse girme konusunda beni kışkırttı.

Oğlu Mert de yanımızda.

Yani şahidimiz…

“Sen 85’in altına in, ben şimdiye kadarki bütün alacaklarımı sileceğim” diye karşılık verdim.

Bu arada belirteyim, Sami Pekdemir’le sık sık bahse gireriz, hep kazanırım, ama Sami verdiği sözleri yerine getirmez.

Sözüne güvenilir bir işadamıdır, ama bahis konularında biraz zayıftır.

Alacaklarım, genellikle seyahattir, yemektir, elbisedir…

Liste çok uzun!

Toplasan, bir “Türkiye turu” ve “dünya turu” çıkar.

Her neyse, sonunda anlaştık.

Eğer Sami 1 Haziran’a kadar 85 kilonun altına inerse, ben bütün alacaklarımı sileceğim.

İnemezse, alacaklarımı ikiye katlayacağız.

Yılın son bahsi böyle!

Çok çalışıyoruz, çok!

Tembellere…

Çalışmayı sevmeyenlere…

Sırtüstü yatmaktan hoşlananlara…

Büyük müjde!

Bugün ilk gününü yaşadığımız yeni yılda tam 116 gün tatil var.

Hafta sonu tatilleri…

Resmi tatiller…

Dini bayram tatilleri…

Toplayın hepsini 116 gün yapıyor.

Hemen hemen bir yılın üçte biri…

Veya şöyle ifade edelim.

İki gün çalış, üçüncü gün tatil yap.

Millet olarak çok çalışıyoruz, çok!

Allah nazarlardan korusun!