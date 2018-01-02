Yüzde 5 vergi indirimi başladı

Sosyal Güvenlik Kurumunda uygulanan yüzde 5 indirimli prim uygulaması vergi idaresince de benimsendi. 01.01.2018 tarihinden itibaren uyumlu mükellef olarak adlandırılan mükellefler içinde yüzde 5 indirimli vergi uygulaması yapılacak.

Bu uygulamadan kimler yararlanacak?

Bu uygulamadan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri yararlanacak Ancak Tamamı Yararlanması mümkün görülmemektedir. Maliye yararlanacakların adına uyumlu mükellef diyor. Kim bu uyumlu mükellefler.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki iki yıla ait beyanların süresinde verilmiş ve süresinde ödenmiş olması gerekiyor. Örneğin 2017 gelir vergisinden yararlanılmak için belirtilen şartların 2015 – 2016 ve 2017 yıllarında yerine getirilmiş olması gerekir.

Yine ilgili yıllarda haklarında herangibir Tarhiyat yapılmamış olması gerekiyor.

İlgili beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi ve cezaların toplamı 1.000 TL üzerinde vergi borcu bulunmaması gerekir.

Beyanın yapıldığı yıl ve önceki 4 yılda naylon fatura ile ilgili suçları işlememiş olması gerekiyor.

Görüldüğü üzere şartlar ağır. Bu şartları Taşıyan mükellefler %5 indirimden yararlanacak.

Kanaatimce de burada en önemli sorun, iade taleplerine ilişkin mahsupların süresinde yapılmamasında kaynaklanan ve bu nedenle borç varmış gibi görünen ve ödeme emri düzenlenen mükelleflerin durumu ciddi sorun oluşturacaktır.

% 5 İNDİRİM NASIL UYGULANACAK

Konuyu bir örnekle açıklayalım

A şahısın 2017 yılı gelirleri şöyledir.

Ticari Kazancı = 280.000 TL

Alacak Faiz Geliri =70.000 TL

Ödenen Peşin Vergi =42.000 TL

Ticari Kazanç = 280.000 TL

Alacak Faiz Geliri =000 TL

Toplam Gelir (A+B) =350.000 T

Ç - Hesaplanan Vergi =114,150 TL

Ticari Kazanç / Matrah (A/C) = 0,80 (280.000 / 350.000)

Kazanç isabet eden (Ç x D ) = 114.150 x 0,80 = 91.320

Vergi İndirim Tutarı (E x %5 ) =320 x %5 = 4.566

Geçici Vergi = 42.000 TL

Ödenecek Vergi = 114.150 – 42.000 = 72.150

Vergi İndirim = 4.566 TL

Ödenecek Nihai Vergi = 72.150 – 4.566 = 584 TL

Mükelleflerin Belirtilen Şartları Taşımadığı sonradan anlaşılırsa indirilen vergi, vergi zıyaı cezası uygulanmadan Tahsil edecekti. Gecikme Faizine ilişkin bir düzenleme tebliğde yer almamaktadır.