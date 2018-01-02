Memleket insanı okumuyor, araştırmıyor, düşünmüyor, hazırcı.

Armut piş ağzıma düş misali…

Bu yüzden bu memlekette aklını kiraya verenler çok…

Öteki dünyayı mı kazanmak istiyorsun?

Araştırmaya, okumaya, incelemeye gerek yok ki.

Takıl bir şeyhe mürit ol, o ne derse tartışmadan, düşünmeden kabul et, böyle ibadet et, yani aklını şeyhe kiraya ver gitsin.

Öteki dünyayı kazandığını zannedersin.

Ama Kuranı Kerimde defalarca yazan hiç düşünmez misiniz? ayetini göremezsin, sonuçta hüsrana uğrarsın.

Tarih mi merak ediyorsun? Kitap okumaya ne gerek var.

İki, üç tane tarihi dizi izle ve tarih konusunda ahkam kes, aklını dizilere kiraya ver gitsin.

Tarihi sentezlediğini düşünürsün, ama ne yazık ki sonuçta duvara toslarsın.

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İş adamı olmak mı istiyorsun?

Çok okumaya, işinde ehil olmaya hiç gerek yok.

Kim iktidarda ona takıl; peşinden ayrılma.

Yeteneğe, bilime, mesleğe ne gerek var.

Kur bir şirket ,aklını ve haysiyetini iktidarlara kiraya ver ,usulsüz ihaleleri al.

Memlekette eğitilmiş adam mı yok?

Onları işe al, çalıştır, büyük iş adamı ol. Hatta aldığın işi başka taşeronlara devret aradan kolayca para kazan. Şöyle bir bakın memlekete her iktidarın peşinde böyle tonla iş adamı, böyle geçinen insanlar göreceksiniz. Bunlar zengin olabilirler ama asıl zenginlik olan vicdanlardaki zenginlikte sınıfta kaldıklarının farkında bile değiller.

Siyaset mi yapacaksın? Bilme, hakka, hukuka ne gerek var.

Aklını bir siyasi partiye kiraya ver.

Hiç düşünme, kafanı yorma, körü körüne onların söylediklerini savun.

Liderin ve arkadaşlarının eteğine tutun.

Aklını ve gönlünü kiraya verdin ya.

Lider ne derse doğru kabul eder, onu savunur ve siyasette önemli bir yer edinirsin.

Ne de olsa tutunma dünyası kardeşim.

Bal tutan parmağını yalar.

Bizim memlekette bir baltaya da ancak böyle sahip olabilirsin. Ara sıra vicdanın kanar belki ,ama geçer gider, takma gitsin.

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Aklını kiraya vermek, memlekette genetik bir hastalık haline geldi galiba. Baksanıza felsefe öğretmeni diye bilinen bir meczup, pantolon giyen kız çocuklarına çıplak geziyor, zina yapıyorsunuz diyebiliyor. Bu adam iktidara tutunarak felsefe öğretmeni diye atanmış.

Dedik ya tutunma dünyası, felsefe öğretmeni olmak için liyakata, felsefe eğitimi almaya ne gerek var. Adam haklı. Aklını bilme dayandıranlar, düşünenler bir yere gelemiyor ki.

Hatta hapislerde çürüyor. Hanefi mezhebimizin kurucusu İmamı azam bile Abbası halifesi tarafından zindanlarda öldürülmedi mi? Bu adan çocuklarımıza felsefe öğretecek de kalkınacağız öyle mi?

Son 15 yıldır aklını kiraya verenler çoğaldı. Adeta moda oldu.

Baksanıza kocaman generaller ve bilim adamlarının akıllarını kiraya verip FETO ne derse onu yaptıklarını gördük.Memleket büyük badire atlattı.Ama akıl kiralaması maalesef durmadı,devam ediyor.

Şimdi memlekette başka cemaatlere aklını kiraya verenler var. Ne yapalım hastalık bu ya …! İktidarın da hoşuna gidiyor, iktidarda kalmanın yolunu böyle görüyor galiba.

Ama esas dramatik olan iktidar milletvekillerinin akıllarını kiraya vermiş olmaları. Babalarını bile eleştirebilin iktidar milletvekillerinden genel başkanlarına karşı çıt çıkmıyor. Nasıl çıksın ki; tekrar milletvekili olamazlar.

Kurtuluş savaşında bile yetkilerini büyük Atatürk’e devretmeyen meclis, bugün tüm yetkilerini olağan üstü hal ile devretmiş durumda.

Memleket Meclis’teki kanunlarla değil, danışmanların hazırladığı Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetiliyor.

En büyük ve tehlikeli akıl kiralanması büyük millet meclisinde var.

Halk sana mecliste çalış, kanun yap, memleketi kanunla, hukuk devleti ile yönet diye oy versin.

Sen bu yetkilerini başkalarına devret.

2017 de akıl kiralaması ile geçti, 2018 inşallah öyle olmayacak.

2018 in daha müreffeh, demokratik, çağdaş, mutlu ve umutlu bir Türkiye getirmesi dileklerimle, tüm okurlarımıza iyi seneler diliyorum.