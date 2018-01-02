Yılın ilk yürüyüşünde bakın neler düşündüm

Saat sabahın altısı…

Yılbaşı nedeniyle biraz geç yattım, ama yine aynı saatte uyandım.

Yıllardır “kurulu saat” gibiyim.

Kaçta yatarsam yatayım, sabahın köründe ayaktayım.

Yapacaklarım belli.

Sabah ihtiyaçlarını giderme…

Sakal tıraşı…

Büyük bir bardak limonlu ılık su içme…

Sıkı giyinip yürümeye çıkma…

Sabahın erken saatlerinde bizim köyde (Balaban) ayaz oluyor.

İnsanın yanaklarını ısırıyor, gözlerinden yaş getiriyor…

Çaresini buldum.

Kafama siperli yün şapka geçiriyorum, sadece gözlerim açıkta…

Çok rahat!

Hiç üşümüyorum.

Düzenli yürüyüş yapanlara öneririm.

Marketlerde var mı bilmiyorum, ben Maşukiye pazarından aldım… Gerçek yün… 15 lira…

Her şey dahil 20 dakikada yürüyüşe hazır hale geliyorum.

Sabahın o saatinde yürüyenlere ne denir?

Yaz aylarında belki normal, ama kış aylarında ortalık ancak saat 8’i 20 geçe ağarıyor.

Saat altı, altı buçuk civarı zifiri karanlık…

Sabahın o saatinde yürüdüğümü gören olsa ne derler diye de düşünmüyor değilim.

Aldırmıyorum, “Deli derler herhalde” deyip geçiyorum.

Sabahın o saatinde yürümek delilikse, deli olduğumu kabul ediyorum.

Ne yapayım, yürümek için kendime ayırabileceğim en rahat zaman dilimi, sabahın ilk saatleri.

Gün içinde olmuyor, akşamlarımı ise kontrol edemiyorum…

40 yıldır düzenli yürüyorum.

Her gün 6 kilometre…

Yürümediğim zaman, o gün kendimde “çok önemli bir eksiklik” hissediyorum.

Yaz aylarında “yürümeye” bir de “yüzme” ekliyorum.

Eee, bu yaşta bizim yapabileceğimiz sporlar bunlar.

Düzenli yürüme ve yüzme alışkanlığınız yoksa, zaman kaybetmeden başlayın.

Kendinizi çok “iyi” hissedeceksiniz.

Yürürken yaptıklarım

Yürürken, kimisi müzik dinler, kimisi radyodan haberleri…

Benim böyle bir alışkanlığım yok.

Ben yürürken düşünürüm, günümü planlarım, o gün yazacağım yazının konularını belirlerim.

Hatta başlığını atar, kurgularım…

Yazıyla ilgili araştırma yapacaksam, sağlıklı bilgilere nasıl ulaşacağımı düşünürüm.

Yürüyüşüm genellikle 1 saat 10 dakika sürer.

Duş, ardından kahvaltı, artık gün başlayabilir.

Güne hazırlığım tamamdır.

Yılın ilk yürüyüşünde neler düşündüm

*2017’nin muhasebesini yaptım, kendime 2018 için hedefler koydum.

*70 yaşındayım, ama kendimi çok dinç hissediyorum. Yeni yılda, yeni hedeflerle, yeni bir başlangıç yapacağım…

*Önümde yapacak daha çok şey var. Kendim için, ailem için, kentim için ve ülkem için daha çok çalışacağım.

*Gazetemiz yeni yılda da kent rantçılarının, hırsızların, rüşvetçilerin, devlet malına el uzatanların, yetim hakkı yiyenlerin, haksızlık edenlerin, adaletsiz davrananların, haram yiyenlerin, vatan ve millet düşmanların, hainlerin “korkulu rüyası” olmaya devam edecek.

*2018’de de, 43 yıldır değişmeyen ilkelerimiz çerçevesinde, Kocaeli halkına hizmete devam edeceğiz. Yılmadan… Baskılar karşısında eğilip bükülmeden… Başımızı dik tutarak…

İşte dün sabah yılın ilk yürüyüşünü yaparken bunları düşündüm.

Allah bizleri mahcup etmesin!