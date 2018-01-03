Üniversiteleri suskun ülkem!

15 Temmuz 2016’dan bu yana Olağanüstü Hal ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetiliyoruz! Siyasi iktidar bu durumdan dilediği gibi yararlanıyor!

Fiilen “askıda demokrasi” dönemi yaşıyoruz! Ama demokrasiyi askıdan indirmek isteyenler en şiddetli biçimde eleştiriliyor!

“Muhalif” olmak, sanki “vatan hainliği” gibi algılanıyor!

ÜST YARGI, özellikle Anayasa Mahkemesi bir kenara çekilmiş, sadece olup biteni seyrediyor!

AKP milletvekili televizyon söyleşisinde açıkça, üstüne basa basa; “Yasama bizde, Yürütme bizde, Yargı bizde” diyor, Anayasa Mahkemesi duymuyor, görmüyor!

Yasama, Yürütme ve Yargı’nın tek elde toplandığı rejimin adı “Hukuk Devleti” değildir! FAŞİZM’dir!..

Demokratik bir Hukuk Devleti’nde ÜNİVERSİTELER, “Toplumsal vicdanın sesi” görevini görürler.

Olup bitenler karşısında gıkını çıkaran üniversite var mı? YOK!..

Gazete ve televizyonların büyük çoğunluğu, siyasi iktidardan beslenen ve hızla zenginleşen müteahhitlerin elinde. Görevleri, siyasi iktidarı parlatmak! Oysa, demokratik hukuk devletinde Medya’nın asli görevi siyasi iktidarın eksik ve yanlışlarını kamuoyuna yansıtmak, toplumsal çıkarları savunmaktır!

Biz, bu görev bilinci içinde gördüklerimizi, “akıl ve vicdan süzgecinden” geçirerek halkımıza iletmeye çalışıyoruz. Bunun bedelini de ödemeyi göze alarak! Nitekim bu ülke, “en çok gazeteci tutuklayan ülkeler” sıralamasında ilk 3 sıra içinde!

Bu koşullar altında düşünce ve uyarılarımızı yansıtmaya devam edeceğiz.

AKP iktidarı, adım adım son hedefine doğru yürüyor!

Bu ülkede Yargı’ya güven kalmadı. Ekonomi yüzde 11.1 büyümüş diyorlar ama kimse bunun farkında değil. Toplumun büyük kesimi giderek yoksullaşıyor. Ürettiğimizi satamıyor, sürekli olarak ithalatla sorun çözmeye çalışıyoruz. Bütçe açık veriyor, açığı kapatmak için vergi ve cezalarla vatandaşa yeni yükler bindiriliyor! Dış borçlar hızla artıyor ve yeni borçlar aranıyor! İşsizlik, aileleri perişan ediyor.

Yani, AKP iktidarı için gelecek seçimler umut vaat etmiyor!

Ama, ellerindeki iktidarı “ne pahasına olursa olsun vermemek” inadı da sürüyor!

Şimdi gelelim 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname olayına;

Belleğimizi yoklayalım;

Polis Teşkilatı içinde önce, “Esedullah Timi” ortaya çıktı! Siyasi iktidardan; “Bu da nedir? Yeni bir paralel yapılanma mı?” diye bir ses çıktı mı? Hayır!

Sonra, “Halk Özel Harekatı” (HÖH) diye bir örgütlenme çıktı karşımıza! İl ve ilçelerde örgütlendi, binalara tabelaları asıldı! Araçlarında “Reis’in hizmetine mahsustur” yazıyor! “Reis” kim? Sosyal medya’da ellerinde silahları ile her an bir çatışmaya girecek durumda olduklarını açıklayan sözlerinin yer aldığı videolar yansıyor! İçişleri Bakanı’nın, Başbakan’ın bu örgütlenme hakkında bir sözlerini duyduk mu? HAYIR!

(HÖH) diye bir örgütlenme çıktı karşımıza! İl ve ilçelerde örgütlendi, binalara tabelaları asıldı! Araçlarında yazıyor! “Reis” kim? Sosyal medya’da ellerinde silahları ile her an bir çatışmaya girecek durumda olduklarını açıklayan sözlerinin yer aldığı videolar yansıyor! İçişleri Bakanı’nın, Başbakan’ın bu örgütlenme hakkında bir sözlerini duyduk mu? HAYIR! Ve, 696 sayılı KHK ile; “Darbe girişimi karşısında dikilen ve bu uğurda adam dahi öldürebilecek sivil vatandaşlar” hiçbir ceza almayacaklar! Hükümet sözcüsü; “Biz bu KHK’yi 15 Temmuz’un sivil vatandaşları için çıkardık” diye savunuyor. Oysa, o kahramanlara gazi maaşı bile bağlandı!

Şimdi, insanın aklına türlü olasılıklar geliyor!

Yoksa, Allah esirgesin, bir “İç Savaş” ortamına mı sürükleniyoruz? AKP karşıtlarının da silahlı örgüt kurması mı bekleniyor?

Son referandumda gördüğümüz gibi, bazı sandıkların başında “sivil silahlı kişiler” mi olacak?

Böyle “Hukuk Devleti” olur mu?

Böylesine vahim bir durum karşısında üniversiteler suskun kalabilir mi?

Siyasi iktidara yalakalık yapan bir üniversitenin “onuru” kalır mı?

Bu ülkenin “AYDIN İNSANLARI” yoksa ülkeyi terk mi ettiler?

Bu ülkenin sahibi yok mu?

Çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceğinden kaygı duymuyor musunuz?