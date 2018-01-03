Asgari ücretlilerin yemek yiyeceği tek lokanta hangisi biliyor musunuz?

O lokantada…

*Etli türlü-1 lira

*Çentik kebap-3 lira

*Güveçte köfte patatesli-3 lira

*Fırın kebap garnitürlü-3 lira

*Kuzu tandır pilavlı-4 lira

*Soslu dil balığı-4 lira

*Köylü biftek-4 lira

*Tavuklu brokoli-1 lira

*Hanımağa sarması-1 lira

*Piliç but fırın-3 lira

*Hindi dolma-2 lira

*Spagetti Bolonez-1 lira

*Yoğurtlu semizotu-1 lira

*Kabak bayıldı-1 lira

*Patlıcan-biber tava-1 lira

*Kısır-1 lira

*Peynir tabağı-1 lira

*Ekmek kadayıfı-1 lira

*Bademli keşkül-1 lira

*Cevizli halka tatlısı-1 lira

*Armut komposto-50 kuruş

*Nar suyu-1 lira

*Üzüm suyu-1 lira

*Şalgam suyu-1 lira

*Pilav-50 kuruş

*Mevsim salatası-50 kuruş

*Karışık turşu-50 kuruş

*Cacık-50 kuruş

*Havuç çorbası-50 kuruş

*Brokoli çorbası-50 kuruş

Liste böyle uzayıp gidiyor…

Çeşit bol, fiyatları inanılmayacak kadar düşük.

Dediğim gibi, asgari ücretliler ancak ve ancak bu lokantada yemek yiyebilir.

Bu lokanta nerede mi?

Ankara’da…

Adı mı ne?

Meclis lokantası…

Asgari ücret arttı mı, artmadı mı?

Açıklanan, asgari ücret arttı, 1404 liradan 1603 liraya çıktı.

Yani bir yıl öncesine göre 199 lira fazlalaştı.

Acaba öyle mi?

“Türk Lirası” olarak düşünürsek, öyle!

“Euro” olarak hesaplayınca da farklı bir sonuç çıkıyor.

*Ocak 2016’da asgari ücret kaç lira idi? 1300 lira… O tarihte Euro’nun lira karşısındaki değeri ne kadardı? 3.21 lira… Euro üzerinden gidersek asgari ücret kaç Euro eder? 403 Euro…

*Ocak 2017’de asgari ücret 1404 lira oldu. Euro’nun değeri, 3.72 lira idi. Yine Euro olarak hesap edersek, asgari ücret geçen yıl bu ay 377 Euro idi.

*Bugün asgari ücret ne kadar? 1603 lira. Bir Euro? 4.55 lira diyelim. Asgari ücret Euro olarak ne yapar? 352 Euro…

Demek ne olmuş?

Asgari ücret geçen yıla göre 25 Euro azalmış.

Müslüman, yılbaşını neden kutlamaz?

Her yılbaşında aynı terane…

*Müslüman, yılbaşı kutlamaz!

*Yılbaşı kutlamaları; Hıristiyan icadıdır, haramdır, günahtır!

Neden kutlamaz?

Neden haram, neden günah olsun?

En nihayet; bir yıl bitiyor, yeni bir yıl başlıyor…

Kutlanan bu!

İsa’nın doğumuyla ne ilgisi var?

Bütün dünyada, doğusundan batısına kuzeyinden güneyine kadar, her inanıştan insan için evrensel bir kutlama günüdür 31 Aralık.

Kendimizi evrensel değerlerden soyutlamayalım!

Gaziantepspor’un durumu herkese ders olsun!

Gaziantepspor…

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri…

Yıllarca Süper Lig’de mücadele etti.

Şimdi TFF 1.Lig’inde…

Son sırada…

Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Futbolcular, paralarını alamadıklarından antrenmana dahi çıkmıyor.

Yöneticiler, “faaliyetleri durdurma” kararı aldı.

İyi de, Gaziantepspor nasıl oldu da bu duruma düştü?

Gaziantep, en zengin şehirlerimizden biri…

İnsanları çalışkan, insanları girişken…

Buna rağmen Gaziantepspor yaşatılamıyor.

Sebebi gayet açık!

Dökme suyla değirmen dönmüyor.

Ver, ver, ver… Hep verdiler, ama bunun sonunun olmadığını anladılar.

Her şeyin bir ekonomisi vardır…

Futbolun da ekonomisi vardır…

Bu ekonomiye göre hareket etmezsen, sonunda batarsın.

Gaziantepspor, resmen battı.

Hesapsız kitapsız harcamalar nedeniyle battı…

Yabancı futbolculara milyonlarca Euro ödeyerek battı…

Gaziantepspor’un bu durumu herkese ders olmalı.

Türkiye’de futbol kulüplerinin yüzde 90’dan fazlasının durumu Gaziantepspor’dan farklı değil.