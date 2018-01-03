Ya acı rakı, ya acı vergi!

Geçenlerde bir sohbette bir arkadaş, evde rakı üretimiyle ilgili resmi gazetede bir genelge yayınlandığını söyledi… Zira evde rakı yapanların sayısı her geçen gün artıyordu… Sözcü gazetesi yazarı Erdoğan Süzer, önceki gün evde rakı yapımıyla ilgili bir haber yaptı… İlginç bir haberdi… “Ucuz rakıya ‘en acı’ darbe” başlığıyla verilen haberin özü şuydu; Hükümetin çıkardığı yeni düzenlemeye göre, evde rakı yapımında kullanılan etil alkol, bundan böyle içerisine dünyadaki en acı kimyasal olarak bilinen ‘denatonyum benzoat’ katılarak satılabilecek.

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Gelelim haberin ayrıntısına; Tarım Bakanlığı, Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20'nci maddesinde kritik bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, etil alkol bundan böyle içerisine ‘denatonyum benzoat’ maddesi katılarak satılacak ve ambalajların üzerine “Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir” ifadesi yazılacak…

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Etil alkole katılacak denatonyum benzoatın miktarı ise her 100 litresine 1,2 gram olarak belirlendi. Bu acı madde katıldıktan sonra etil alkol yine 70 cl ve 1 litrelik cam ambalajlarda satışa sunulacak. Piyasada halen satışı devam eden acısız etil alkollerin satışına ise 31 Mart 2018 tarihine kadar izin verilecek. Bu tarihten sonra acısız etil alkoller piyasadan toplanacak.

ACISI SAATLERCE SÜRÜYOR

Denatonyum benzoat maddesi katıldıktan sonra artık etil alkolden evde rakı üretme imkanı kalmayacak. Çünkü dünyada en acı kimyasal olarak bilinen bu madde insanın ağzında saatlerce süren acı ve ekşi bir tat bırakıyor. Etil alkole eklenen acı madde miktarı, 100 litrede 0.8 gram olan kolonyadaki acı maddeden yüzde 50 daha fazla. İnsan sağlığına zararı olmayan bu madde, genelde insanları kötü ve zararlı şeylerden uzak tutmak için kullanılıyor. Bu kimyasal, fare zehri ve antifriz gibi maddelerin içerisine konularak tadı acılaştırılıyor, böylece insanların zehirli maddeleri bilmeden yemesi ya da içmesi önleniyor. Bu aşırı acı madde, aynı şekilde tırnak yiyen çocukları bu alışkanlıktan uzaklaştırmak için de tırnağa sürülerek kullanılıyor. Bir teknoloji firması yeni geliştirdiği bir oyun kartuşuna, çocukların ağzına almasını önlemek için bu maddeyi sürmüş ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

YOĞUN ÖLÜMLER YAŞANDI

Hükümetin alkol kullanımını yüksek vergilerle önlemeye çalışması, dar gelirli vatandaşları alternatif arayışlara itti. Hatta metil alkol yüzünden yoğun ölümler yaşandı. En sonunda ucuz alkolün kolay yolu, piyasada bugüne kadar gıda amaçlı kullanımına izin verilen etil alkolden rakı yapımında bulundu. Market ve eczanelerde satılan etil alkol evde suyla seyreltilip anason yağı ile aromalandırıldıktan sonra içerisine bir miktar şeker katılarak 15-20 dakika içerisinde kolaylıkla rakıya dönüştürülebiliyor.

Piyasada örneğin 125 liraya satılan bir litre rakı bu yolla 25-30 liraya mal edilebiliyordu. Hükümet halen 125 liraya satılan bir litre rakıdan 72 lira ÖTV, 19 lira da KDV olmak üzere toplam 91 lira vergi alıyor. Türkiye, yüzde 72.8'lik vergi oranıyla dünyada alkole en yüksek vergiyi uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Üstelik hükümet, yılbaşından itibaren alkollü içecekler bir zam daha yapmayı planlıyor.”

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Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum; 2017 yılının son Cuma günü hutbesinin konusu “Eşsiz sermayemiz: ÖMÜR”, idi… Bilindiği gibi Diyanet İşleri Bakanlığı, bütün camilere aynı metni gönderir… Hutbenin bir paragrafı şöyleydi; “Bütün bu soruların cevabını vermemiz gereken saatleri, inancımızda, kültür ve geleneğimizde olmayan bir takım yanlış davranışlarla israf etmek bizlere yakışmaz. Piyango ve şans oyunlarına umut bağlayarak alın teri dökmeden, emek harcamadan kazanmaya çalışmak, dinimizin helal kazanç duyarlılığıyla bağdaşmaz. Alkollü içkilerle sağlığı heba etmek, sınırsız ve uygunsuz eğlencelerle vakti öldürmek, müminde bulunması gereken emanet bilinciyle asla uyuşmaz.”

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Cuma hutbesinde bunlar okundu… Cuma hutbesinde de alkole karşı uyarılarda bulunuldu… Uyarılarda haklı. Alınan son kararla birlikte Hükümet, evde rakı yapımında kullanılan etil alkolün içine dünyadaki en acı kimyasal olarak bilinen ‘denatonyum benzoat’ katarak satılmasına izin verecek… Durum böyle olunca, bundan sonra evde rakı yapanlar, artık evde rakı yapamayacak… Yapanlar da sonuçlarına katlanacak…

DEVLET KENDİSİ OYNATILYOR

Bir de Cuma hutbesinde okunan piyango ve şans meselesine değinmek istiyorum.

Hutbede, piyango ve şans oyunların uzak durulması isteniyor…

Şu da bir gerçek ki;

Piyango ve şans oyunları devlet eliyle yapılıyor…

Madem piyango ve şans oyunları, Cuma hutbesinde okunacak kadar kötü bir şey ise, o halde Devlet bunları yasaklasın…

O halde Diyanet İşleri Bakanlığı, hükümete uyarıda bulunsun.

Desin ki; “ey devlet, piyango ve şans oyunlarını, kendi elinle oynatma”…

Devletin yaptığı ile, diyanet İşleri Bakanlığı’nın piyango ve şans oyunlarıyla ilgili Cuma hutbesinde okuttuğu arasında bir tezatlık var…

Vanlılar Derneği’nde Göğerçin’in istifası

Vanlılar Dayanışma ve yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Göğerçin, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Dernek, 2001 yılında kuruldu… Göğerçin, 15.08.2015 yılından beri derneğin başkanlığını yapıyordu. 31.21.2017 tarihinde almış olduğu kararla dernek başkanlığı görevimden istifa etti. Göğercin, göreve geldikten sonra yaptığı faaliyetleri basınla paylaştı. Bu sayede yapılan çalışmalar kamuoyunu bilgilendirildi. Göğerçin sayesinde Vanlılar Derneği tanındı diyebilirim…