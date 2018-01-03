2017 yılından seçmeler

Her yılbaşı olduğu gibi sizin için geride bıraktığımız yılda yaşanan önemli olayların panoramasını ilginize sunuyorum. Umarım beğenirsiniz.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen ve 21-27 Ocak 2017 tarihlerinde Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları ile başlayan satranç resitali 28 Ocak - 04 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kupası ile son buldu. İlk haftaki organizasyonlarda 81 ilden 2.457 (iki bin dört yüz elli yedi) sporcuyla medya gündeminde ilk sırada yer aldı. Ayrıca Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) ve Avrupa Satranç Birliği’nin (ECU) resmi web sayfasında haber oldu.

>>> Türkiye Kupasında ise 64 ilden 414 sporcu mücadele etti. 25 unvanlı sporcunun yer aldığı organizasyonda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü sporcusu CM Efe Mert Kılıç 9 puan ve averajla dördüncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. İlk altı sporcunun Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığı Kupada böylelikle Efe Mert bu hakkı da kazanmış oldu.

>>> Kocaeli Kadınlar İl Birinciliği 11-12 Şubat 2017 tarihlerinde Seka Park Otel’de düzenlendi. İsviçre Sistemi ile 6 tur üzerinden oynanan il birinciliğinde 43 sporcu mücadele etti. Saraybahçe Spor Kulübü sporcusu Işılay Yıldız 5,5 puan ve averajla şampiyon oldu.

>>> FIDE Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası 10 Şubat - 04 Mart 2017 tarihlerinde İran’ın Tahran kentinde oynandı. 1991 doğumlu WGM Tan Zhongyi kadınlarda 16. dünya şampiyonu olurken bu unvanı kazanan beşinci Çinli sporcu oldu. Ayrıca GM (Büyük usta) unvanını da almaya hak kazandı.

>>> Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası 5-11 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. 44 ilden 104 sporcunun katıldı. İsviçre Sistemi ile 9 tur üzerinden eşlendirilen organizasyonda, düşünme süresi olarak 90 dakika 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı ve Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü sporcusu WGM Betül Cemre Yılız şampiyon oldu. Böylelikle WGM Yıldız 2013, 2014, 2015 yıllarından sonra son beş yılda dördüncü kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

>>> Kocaeli Kulüpler Şampiyonası İl Yarışmaları 29-30 Nisan ve 07 Mayıs günlerinde oynanan maçlarla tamamlandı. Tek Devreli Takım Berger Sistemi (tek devreli lig usulü) ile oynanan ligde Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü ilk tur maç yapmadı. Sonraki turlarda Gebze Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Derneğini 7-1, Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübünü 7-1, Gölcük Belediye Sopr Kulübünü 8-0 yendi. Ligin şampiyonunu belirleyecek maçta ise Saraybahçe Spor Kulübünü 4,5-3,5 yenerek son iki yılda olduğu gibi yine şampiyonluğu elde etti.

>>> Türkiye Küçükler Takım Satranç Turnuvası ile Türkiye Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları 23-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Çorum’da düzenlendi. 7 yaş ile 12 yaş arasındaki (2010-2005) sporculardan oluşan takımların mücadele ettiği Türkiye Küçükler Takım Satranç Turnuvasına 48 takım 236 sporcu, 13 yaş ile 18 yaş arasındaki (2004-1999) sporculardan oluşan takımların mücadele ettiği Türkiye Yıldızlar Takım Satranç Turnuvasına 25 takım 125 sporcu katıldı. Küçüklerde yedi galibiyet bir beraberlik alan İzmir temsilcisi Apaydın Satranç 15 puanla şampiyonluğa ulaşırken, Yıldızlarda yedi galibiyet bir yenilgi alan Apaydın Satranç 14 puanla Küçüklerden sonra Yıldızlarda da şampiyonluğa ulaştı. İlimizi temsilen Türkiye Küçükler Takım Satranç Şampiyonasına katılan Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübü iki galibiyet üç beraberlik üç yenilgi ile 7 puan toplayarak şampiyonayı 30. Sırada tamamladı.

>>> Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) işbirliği ile bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası 12-18 Haziran 2017 tarihlerinde oynandı. 10 ülkeden ve 28 ilden katılan toplam 447 sporcu mücadele etti. A Kategorisinde Ankara Demir Spor Kulübü Derneği sporcusu GM Andrey Sumets (UKR) şampiyonluğa ulaşırken, B Kategorisinde Denizli Pamukkale Yönetimi Bilişim Sistemleri Zeka Kulübü sporcusu Nehir Tokat 8,5 puanla şampiyon oldu. 14 Yaş ve altı kategorisinde ise Trabzon’dan Hakan Çelik 7 puan ve averajla şampiyon, 10 Yaş ve altı kategorisinde Muğla’dan Arda Uzgur 8,5 puanla şampiyonluğa ulaştı.

>>> Dünya Takım Satranç Şampiyonası 17-26 Haziran 2017 tarihlerinde Rusya’da Khanty-Mansiysk’te oynandı. Bu yıl 11.si düzenlenen ve Berger Sistemle 9 tur üzerinden oynanan şampiyonada Çin, Rusya, Polanya, Hindistan, Türkiye, Ukrayna, Beyaz Rusya, ABD, Norveç, Mısır, kadınlar kategorisinde ise Rusya, Çin, Gürcistan, Hindistan, Ukrayna, Polanya, ABD, Vietnam, Azerbaycan ve Mısır mücadele ettiler.

1980 doğumlu GM Dragan Solak, 1998 doğumlu GM Vahap Şanal, 1992 doğumlu GM Mustafa Yılmaz, 1990 doğumlu GM Emre Can, 1997 doğumlu IM M. Batuhan Daştan’dan oluşan takımımız 10 puanla şampiyonayı beşinci sırada tamamlayarak tarih yazdı. İlk dört dereceye baktığımızda 16 puan toplayan Çin birinci, 15 puanla Rusya ikinci, 12 puan toplayan Polanya üçüncü ve 11 puan toplayan Hindistan dördüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise 16 puanla Rusya birinci, 13 puanla Çin ikinci, 12 puanla Gürcistan üçüncü, aynı puan ve averajla Hindistan dördüncü sırada yer aldı.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen ve 2. Lige yükselecek kulüplerin belirlendiği Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 09-15 Temmuz 2017 tarihlerinde Konya Rixos Otel’de oynandı. 41 ilden ve KKTC’den gelen iki kulüple birlikte toplam 55 kulüp ve 712 sporcunun katılımı ile düzenlenen şampiyonada maçlar İsivçre Sistemi ile 9 tur üzerinden oynandı. Sekiz galibiyet bir beraberlik alan Ankara DSİ Gençlik Spor Kulübü 17 puanla şampiyonluğa ulaştı. İlimizi temsil eden aynı zamanda son üç yılın Kocaeli şampiyonu olan Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü dört galibiyet bir beraberlik dört yenilgi ile şampiyonayı 9 puanla tamamladı. Kulübümüzün yedinci masasında (16 Yaş Altı Genel) oynayan Umut Şiar Demir 7,5 puanla bronz madalya kazandı.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen 1. ve 2. Ligde şampiyonlar belli oldu. 16-23 Temmuz 2017 tarihlerinde Konya’da organize edilen liglerde 57 kulüp 812 sporcu mücadele etti. 24 takım ve 337 sporcunun yarıştığı 2017 Türkiye Satranç Birinci Liginde altı galibiyet iki beraberlik bir yenilgi alan İzmir Rota Koleji Spor Kulübü Derneği 14 puan ve averajla şampiyon olurken, 33 takım ve 475 sporcunun mücadele ettiği 2017 Türkiye Satranç İkinci Liginde ise yedi galibiyet bir beraberlik bir yenilgi alan İzmir Berk Tuğra Çalışkan Satranç Spor Kulübü Derneği 15 puanla şampiyonluğa ulaştı. Bir beraberlik sekiz yenilgi ile son sırada yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü ise 2. Lige düştü.

>>> Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 25 Temmuz - 6 Ağustos 2017 tarihlerinde Kocaeli Darıca Elite Otel’de düzenlendi. Berger Sistemle oynanan (tek devreli lig usulü) Süper Ligde 13 kulüp mücadele etti.

Satranç sporunda ülkemizin en üst ligi olan Türkiye İş Bankası Satranç Süper Liginde kaptanlığını IM Umut Atakişi’nin yaptığı, kadrosunda GM Rauf Mamedov (AZE), GM Eltaj Safarli (AZE), GM Robert Markus (SRB), GM Vahap Şanal ile WGM Kübra Öztürk’ü bulunduran Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) 10 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi ile 21 puanla şampiyonluğa ulaştı.

>>> Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası 5-10 Eylül 2017 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Uygulama Otelinde oynandı. İsviçre Sistemi ile 7 tur üzerinden eşlendirilen şampiyonaya 75 sporcu katıldı. 1771 kuvvet ortalamalı Türkiye Gençler Satranç Şampiyonasında 6 puanla Çanakkale Gökçeada Spor Kulübü sporcusu Dinçer Taşdöğen şampiyonluğa ulaştı.

>>> Ülkemizin ev sahipliği yaptığı Avrupa Kulüpler Kupası 07-15 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’da oynandı. Açık ve Kadınlar olmak üzere iki kategoride düzenlenen organizasyonda 38 ülkeden 47 takım mücadele etti. Başhakemliği uluslararası hakemlerimizden Tugan Ünal yaparken başhakem yardımcılıklarını ben, Danimarka’dan Poul Jacobsen ve Rusya’dan Alexander Raetsky yaptı. İsviçre Sistemi ile 7 tur üzerinden eşlendirilen kupada Açık Kategoride beş galibiyet, iki beraberlik alan Rusya’dan Globus 12 puanla Avrupa Şampiyonluğuna ulaşırken, Kadınlar Kategorisinde beş galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi alan Gürcistan’dan Batumi Chess Club Nona 11 puan ve averajla şampiyon oldu.

>>> Türkiye Satranç Şampiyonası 11-21 Kasım 2017 tarihlerinde Tekirdağ’da oynandı. 12 sporcu ile tek turlu Berger Sistemle (tek devreli lig usulü) oynanan Şampiyonada GM Mustafa Yılmaz 11 tur sonunda 8 puana ulaşarak 5 galibiyet ve 6 beraberlik ile namağlup şampiyon oldu. IM Oğulcan Kanmazalp 7,5 puanla ikinci olurken, FM Efe Mert Kılıç ise 7 puanla üçüncü oldu.

Satranç dolu günler dileğiyle…