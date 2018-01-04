Mustafa Kurt’a açık mektup!

Bu iş çok zorlaşmaya başladı artık.

Çekemiyorum dememek için kendimi çok zorladım diyebilirim…

Tamam, kabul ediyorum; özellikle ulaşım hizmetlerinin ilçe belediyelerinden alınıp da Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesinin ardından, hele ki havuz sistemine geçtikten sonra işlerinin çok zorlandığını iyi biliyorum.

Çok zor bir iş yaptıklarını kabul etmek lazım…

Özellikle şu 65 yaş konusunda yerden göğe kadar haklılar. Bu konuda zaten ilk günden itibaren haklılıklarını her platformda dile getirdik.

Fakat içinde bulundukları hiçbir olumsuz durum minibüsçü esnafına vatandaşı mağdur edecek bir tavır, davranış ve huysuzluk yapma hakkı vermiyor.

Evet, tahmin etmişsinizdir… İlimizdeki şu minibüsçülerden söz ediyorum.

Körfez ilçede ikamet ediyorum ve hemen söze girmek istiyorum…

Malum, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün belirli kriterleri yerine getiren medya mensuplarına bin bir emek sonucunda verdiği şu meşhur ‘Sarı Basın Kartı’ndan şahsımda da var. Bunun da devamı niteliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşımla ilgili birimlerinden ücretsiz kart sahibiyim.

Bu kartlara bir hak olduğu için sahibim…

Hiçbir minibüsçünün, kooperatifin ya da odanın yaptığı bir lütuf değildir. Eğer ben ‘Sarı Basın Kartı’ sahibiysem bu hakkımı sonuna kadar kullanırım.

Kimsenin ağız kokusunu da çekmem…

Daha dün sabah yaşadığım olayda kartımı Kentkart kutucuğuna okuttuktan sonra sürücünün tavrını bir görseniz var ya, resmen küfrediyor. Sordum tabi, “Bir sıkıntı mı var” diye…

“Ne sıkıntım olacak, ilerle” diyecek kadar ahkam kesen sahte kabadayı ayakları da var adamcağızda…

Aracın plakası ve numarası bende var. Midibüse hangi duraktan saat kaçta binip, hangi durakta saat kaçta indiğim de notlarım arasında. Fakat şahsı bugünlük açıklamayacağım.

Şimdi Kocaeli Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Körfez 10 Nolu Kooperatif Başkanı İsmail Kahraman’a açık bir şekilde şu hatırlamada bulunmak istiyorum…

Bu durum ilk kez yaşanmıyor. Kendilerini dev aynasında gören, hat sahibi olarak haklarının olduğunu, haklarının yendiğini iddia eden üç beş böyle hat sahibi ya da sürücünün, başkalarının haklarına karşı saygısızlık yapmalarına karşı bence ciddi manada çalışma yapmalılar.

Yoksa bu bir olur, iki olur, üçüncüsünde sürücü kim olur bilmem, ama mahkeme dosyasının açılmasını, UKOME’nin en ağır yaptırımlar uygulamasını, tüm devlet erkanının konuyu dikkate almasını sağlamak için elimden geleni yapacağımı herkesin bilmesini isterim…

Zira bana göre bir kimsenin hakkına saygısızlık yapılıyorsa bu durum işin özünde bölücülüktür. İnsanların haklarına saygı duymayı beceremiyorsan, BU İŞİ YAPMAYACAKSIN!

Çünkü haklara ve kişiliğe saygısızlığa, hele ki sahte kabadayılığa, kendini bir halt zannetmeye karşı elbette bir tepkimiz olacaktır.

Bu anlamda meselenin patronu pozisyonundaki Mustafa Kurt ile Kooperatif Başkanı İsmail Kahraman’ın bazı sürücülerin kulağını çekmesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliyorum.

Bence tedbirinizi alın, takdiri Allah’a bırakın…