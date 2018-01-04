Deve ve diken!

Meşhur bir hikayedir ve zaman zaman erotizm içeren göndermeler bile yapılır halk arasında…

‘Deveye diken!’ diye…

Pekala hiç merak ettiniz mi nedir bu öykünün kaynağı?

Efendim, develer, malum, çöl hayvanıdır…

Arap’lar çöl hayvanı olarak kullanmıştır…

Kullanmaktadır…

Bu hayvancağız, hörgücünde su deposuyla yaratılmış ve bu yüzden çöl sıcaklarında, susuz çölde, susuz kalmaz…

Yani çölde insandan üstündür…

Yalnız bir beyin özrü vardır…

Sert ve sivri çöl dikenini çok sever…

Diken yerken ağzı kanar ve kendi kanından gelen tuza bayılır, kendi kanını içer…

E, hayvan işte!..

Çevrenize bakın ve insan kılığındaki develeri siz ayıklayın!..

Ve siz siz olun, deve olmayın…

Ben bu kentte, zamanında, bu iki ayaklı ‘deve’lere çok rastladım…

Ve hiç de ‘tınlamadım’…

TV’de nostalji yaşadık…

TV 41’de Selim Eryılmaz kardeşimle beraber Hayrettin Albayrak, Erol Kaçmaz, Levent Kılıçarslan ve ben canlı yayına çıktık… 2 saatlik canlı yayına öyle çok şey doldurduk ki, bence keyifli bir program oldu…

10 yıldır (Yiğit Özcan ile 262’deki bant yayın hariç) canlı yayına çıkmıyordum…

Tabii ki vakit yetmedi anlatacaklarımıza…

Reytinge de bakmadım…

Tıpkı yıllardır kaliteli yazıların ve haberlerin tirajlarla ilgisi olmadığına inandığım ve bunu da açık açık yazdığım gibi…

Ben bu ülkede en güzel yazıları, tirajları çok çok düşük olan gazetelerde okuyorum…

Bunun için kaç kişi izledi bilmiyorum, sormadım, sormam da…

***

Şu bir gerçek ki, ‘sorgulayan gazetecilik’ yapılmayan ülkemizde, kovulunacak 10’ncu bir köy de kalmadı…

‘Yaşam Güzel Şey’ filminde bir text vardır…

“Eğer mutluluğun formülü olsaydı, kapitalistler onu da şişeleyip satardı!..”

***

Programda zaman zaman siyasete de girmeye çalıştık ama, cılkını çıkarmadan…

‘Halkın Takımı’nın küçük bir örneğini anlattım…

Pankarta yazmakla halkın takımı olunmadığını söyledim…

Kocaelispor’da amatörken 20 bin kişi tribünleri dolduruyordu da…

Şimdi profesyonelliğe yükselmesine rağmen 3-5 bin kişi maça geliyor…

Ühiversitede tez konusu olur…

Karnından ‘Halkın takımı’ diye sallamak kolay…

Keşke olsa…

Teşekkürler Selim Eryılmaz…