Atatürk Mesleki ve Teknik A.L.’de sorunlar elbirliğiyle çözülmüş…

Önceki gün gazetemize mail geldi…

Mailde yazı ve fotoğraflar vardı…

Gönderilen yazının altında İzmit Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahir Yerlikaya’nın imzası vardı…

Gönderilen yazıda İSU’ya teşekkür ediliyordu…

Yazının başlığı şu şekilde idi; “Sorunlu değil, sorun çözen bir meslekî eğitim ve... Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”…

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Yerlikaya imzalı yazı şu şekildeydi;

Atölye bloklarının güneyindeki kısımda yer altından geçmekte olan ısıtma tesisatında aşırı su kaçağı yaşanması nedeniyle ısıtma sistemi verimli bir şekilde çalışamamakta su ve yakıt masraflarını artırmakta, en önemlisi de atölye bloklarının güney cephesinde kalorifer sistemini tamamen etkisiz kılmaktaydı

Tesisat Teknolojisi alan öğretmenlerimizle birlikte su kaçağının bulunması maksadıyla bu yönde bir çalışma başlattık.

Okulumuz bünyesinde mevcut olan "Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme" alanı öğretmen ve öğrencilerinin kendi bilgi, beceri ve iş gücü kullanılarak, atölye binalarının güney bloğuna boydan boya yeni bir kolon ve petek tesisatları döşenerek, bu çok mühim sorunu çözmüşlerdir.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının tüm öğretmenlerine (Faruk Dere, Barış Sevindik, Şevki Yanık, Nevzat Zorluer, Selami Çengel, Murat Sini, Bülent Arslantaş, İsmail Çamdalı ) çalışmada görev alan öğrencilerime, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’ne, İSU çalışanı Yaşar Gür’e, çalışmalar süresince dolaylı katkı sunan diğer öğretmen, yönetici ve personele okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz.

İşte Meslekî Eğitim, İşte Teknik Öğretmenlik Yaklaşımı, İşte Meslek Liseli Öğrenciler.... Tahir YERLİKAYA-Okul Müdürü”

Yazıda su kaçağı olduğu, bu su kaçağı sorununu okul öğretmenleri, okul öğrencileri, İSU Genel Müdürlüğü personelinin birlikte çözüldüğü yazılı.

Okul müdürü Tahir Yerlikaya da emeği geçenlere teşekkür ediyor…

“Sorunlu değil, sorun çözen bir meslekî eğitim” başlığı atılarak, sorunları çözen bir okul oldukları ifade edildi…

2014 yılında İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmış. 24 Mart 2017 tarihinde buradaki görevinden ayrılarak aynı tarihte Darıca Deniz Yıldızları Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü görevine atanmış…

Yerlikaya, 19 Temmuz 2017 tarihinde de şu anda müdürlüğünü yaptığı okula atanmış…

Müdür Yerlikaya, okuldaki sorunu el birliğiyle çözmenin mutluluğunu bizimle paylaşmış oldu…

Ayaz'dan, Cemal Turgay'a ziyaret

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İlçe Başkan Yardımcısı Ceyhun Yalçın ile birlikte İzmit'in tanınmış ve usta fotoğrafçısı Cemal Turgay'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Turgay, ilimizin en başarılı fotoğraf sanatçıları arasında yer alıyor. Bir an önce sağlığına kavuşması en önemli dileğimiz.

İzmit’te 2017 yılında 2767 KİŞİ EVLENDİ

İzmit Belediyesi Evlendirme Memurluğundan alınan bilgiye göre, geçen yıl içinde evlenmek için 3067 kişi başvuruda bulundu. Yetkililer evlilik için başvuruda bulunanlardan 2767’nin nikahının kıyıldığını geri kalanlarının ise bir kısmının başka il ya da ilçelerde nikahlarını kıydırırken bir kısmının da nikah işlemlerini 2018 yılı içinde yaptırmak için gün aldıklarını söylediler. İzmit’teki nikah kıyma işlemleri 3 memurla yerine getirilirken geçtiğimiz yıl nikahın en yoğun olduğu ayların da Temmuz, Ağustos olduğu kaydedildi.

Baraj çevresine 4 bin 500 ağaç

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde yer alan Yuvacık Barajı çevresine heyelan nedeniyle düzenleme yapılan 27 bin metrekarelik bölgeye farklı türlerde 4 bin 500 ağaç dikti. Çalışmalarda orman ağaçlarının yanı sıra yüzlerce meyve ağacının dikimi de gerçekleştirildi. Ayrıca Yuvacık’taki ağaçlandırma bölgesine dut, erik, hurma, ıhlamur, incir, kiraz, muşmula, vişne ve toros sediri de dikiliyor.

2017’de bin 200 hayvan sahiplendirildi

Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Tedavileri yapılan bin 200 sokak hayvanı ise sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu. Bakımevleri, haftanın 7 günü, 10.00 – 12.00 ve 14.30 – 16.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Bakımevlerine giderek beğendikleri hayvanları ücretsiz bir şekilde sahiplenebiliyor.