CHP’de 2 eski pehlivanın karşılaştırması

Biliyorsunuz…

Biri Cengiz Sarıbay…

Diğeri Bekir Yurdagül…

İkisi de yaşını başını almış CHP’nin eski pehlivanı.

Güreşmeye doymuyorlar…

Güreşiyorlar güreşiyorlar, olmadı deyip bir daha güreş tutuyorlar…

Pazar günü yine güreşecekler.

İl başkanlığı için…

İkisini de çok iyi tanıyorsunuz, ama ben yine de bilgilerinizi tazeleyeyim istedim.

Buyurun okuyun, artıları ve eksileriyle Cengiz Sarıbay ve Bekir Yurdagül!

CENGİZ SARIBAY

1-66 yaşında.

2-Hatay Hassa doğumlu.

3-Hukuk Fakültesi mezunu.

4-Siyasete CHP’de başladı, SODEP ve SHP’de devam etti, tekrar CHP’ye döndü.

5-1984-1989 dönemi ile 1989-1991 yılları arasında İzmit Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1991 yılında 6’ıncı sırada milletvekili adayı idi.

6-Üç defa il başkanlığı yaptı. 1987-1988 yıllarında SHP’de, 2009-2010 yıllarında CHP’de, son olarak 2015 yılından buyana CHP’de yine il başkanı. Pazar günü seçilirse, il başkanlığında dördüncü dönemine başlayacak.

7-Şimdiye kadar aktif siyasetten hiç kopmadı.

8-Her seçimde partisine maddi ve manevi yönden destek oldu, seçim çalışmalarına katıldı.

9-Önümüzdeki ilk seçimlerde milletvekilliğine aday olmayı düşünüyor.

10-İl başkanları toplantısına katıldığından, partili arkadaşları tarafından “AKP ile kol kola, sürekli AKP’nin kayığına biniyor” diye eleştiriliyor.

BEKİR YURDAGÜL

1-67 yaşında.

2-İzmit doğumlu.

3-Teknik Öğretmen Okulu mezunu.

4-Siyasete DSP’de başladı, CHP’de devam ediyor.

5-1995 yılında DSP’den (Demokratik Sol Parti) Kocaeli Milletvekili seçildi.

6-Şimdiye kadar DSP ve CHP’de taşra örgütlerinde görev almadı. CHP’de parti meclisi üyeliği, MYK üyeliği ve genel sekreter yardımcılığı yaptı. Pazar günü seçilirse, ilk kez il başkanlığı koltuğuna oturacak.

7-CHP’de Deniz Baykal ile ters düşünce uzun bir süre aktif siyasetten uzaklaştı.

8-Şimdiye kadarki seçimlerde partisine gerekli desteği vermediği biliniyor.

9-Seçimlerde milletvekilliğine aday olmayacağını açıkladı.

10-HDP (Halkların Demokrasi Partisi) Kocaeli İl Kongresi’ne katılıp, kürsüden partinin tutuklu eş başkanlarına selam göndermesi, CHP’de eleştirilmeye devam ediliyor. Bu selam gönderme olayının, muhalefet tarafından sürekli istismar edilmesinden endişe duyuluyor.

Hangisinin şansı daha fazla?

Cengiz Sarıbay’ı da Bekir Yurdagül’ü de yıllardır tanırım.

Kentimizde siyasetin kıdemlileri…

CHP’nin önde gelen isimleri…

İkisinin de artıları var eksileri var, bunları size yansıtmaya çalıştım.

Hangisi daha şanslı?

İşte bunu net olarak söylemek çok zor!

CHP delegesi, öyle yönlendirilmeye pek gelmez.

“Sağ” beklersin, bakıvermişsin “sol” çakıvermiş.

Bugün Cengiz Sarıbay bir iki adım önde görünüyor.

Ama Cengiz Bey’in geçmişte 8-10 adım öndeyken seçim kaybettiğini unutmayın!

Biz ne dersek boş!

Son sözü pazar günü delegeler söyleyecek.

Hayırlı olsun diyelim.

Yaşlı CHP’ye, 66-67’lik genç (!) il başkan adayları hayırlı olsun!

Bazı CHP’li dostlar bana yine kızacaklar, ama ben yine söyleyeceğimi söyleyeyim…

Benim bu söyleyeceklerim kesinlikle kişilerle ilgili değil.

Cengiz Sarıbay ve Bekir Yurdagül’le ilgili hiç değil.

Her ikisi de benim yıllardır iyi tanıdığım arkadaşlarım.

Benim söyleyeceklerim, CHP’nin geleceği için.

CHP, artık “kendini tekrar etme” hastalığından kurtulmalı.

CHP, yıllardır kendini tekrar edip duruyor.

Cengiz Sarıbay ve Bekir Yurdagül’ün il başkan adaylıkları da bu “kendini tekrar etme” hastalığının bir sonucu.

CHP, kendini yenilemeli.

CHP, sürekli çoğalmanın, tazelenmenin yolunu bulmalı.

CHP’de artık 40-45 yaş grubundan insanlar il başkanı olmalı.

CHP, ancak böyle büyüyebilir.

CHP, ancak böyle iktidar alternatifi olabilir.