Kıssa’dan hisse!

Bugün köşemiz dar… Konu çok… Kısa kısa değinelim… İlk olarak EURO 2024 Adaylığı… Valimiz Hüseyin Aksoy, güzel bir çalışma yaptırarak, tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye’nin adaylığı ve maçların oynanacağı aday iller içerisinde ilimizin de yer alması, İstanbul’a en yakın il olmamız gerçekten büyük heyecan veriyor. 2018’deyiz… Parmak hesabıyla 6 sene var… Şıp diye geçer… Tüm kent halkının, 7’sinden 77’sine tüm vatandaşın kesesine direkt etki edecek bu organizasyon için seferberlik başlatıyoruz… Ancak büyüklerimiz kusura bakmasın ama, daha ilk toplantıda, EURO 2024 Turkey logosunun olmamasını, tüm samimiyetimizle, art niyetsiz olarak, ama büyük bir eksik olarak niteliyoruz. Allah’tan vakit var. Bu logo ile tüm kent donatılmalı. Biz gazete olarak logoyu koyduk bile… Tanıtacağımız bir organizasyonun bir logosu olmalı değil mi?

Derince, bir büyük kent!

Şehidimiz Kaan Arlı için Derince’de yapılan spor salonu da tanıtım töreni de gerçekten görkemli olmuş. Sporun her alanında hazır bulunmasıyla gönüllerimizi ısıtan Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy’a teşekkür ediyoruz. Bizim de tam istediğimiz bu işte. EURO 2024 seferberliği ile birlikte, var mısınız kentimizde de bir spor seferberliği başlatalım?.. Topyekun olarak… Derince, bugün ülkedeki birçok kent kadar büyük bir nüfusa ve sınıra sahip. Bu tesislerin daha da fazlasını hak ediyor… Derincespor’un 3.Lig’den düşmesinin acısını hala içimizde hissediyoruz da!

Hakemler seçimi…

Ben bu camiaya 5 yaşında girdim… Rahmetli babamın elinden tutarak… Hakemlik ve genel spor camiasından bahsediyorum… Bu kentin çağdaş yaşamına çok çok etkisi olmuş bir dernektir futbol hakemler derneği. Ben bu dernekte lokal işletmecisi, hakem, gözlemci, gazeteci olarak çok görevler yaptım… Adeta yaşamının önemli bir parçası oldu Kocaelispor ile beraber… Bugün kongre var… Rahmetli babamın adaşı ve mesai arkadaşı merhum İsmail Sarımert ağabeyimin oğlu Fatih Sarımert aday… Mevcut Başkan Mecit Keskin aday… Renkli bir kongre olacağını düşünüyorum. Kırmadan, dökmeden… Hakemliğe yakıştığı gibi… Ben bu derneğe 1986’da üye oldum… Her yıl hakem balosunu iple çekerdik… Siz de yakışanı yapın bakalım!.. Bu arada kulislerde ilginç iddialar var. İddia olduğu için burada yazıp, son dakika kafa karıştırmak istemiyorum. Ama kulis yapanlar bugün mertçe kongrede çıkıp konuşmalıdır. Sonra büyük vebal altında kalırlar…

DİP NOT: (Davete icabet gerekir. Mecit Başkan beni yemeğe davet etmiş ama inanın telefonumda göremedim. Bu benim kusurumdur. Yanlış anlaşılmamalı!

Saha komiserleri ve Karadaş…

Spor sivil toplum örgütleri ve ona bağlı spor kulüplerinin kongrelerinde, bol aday çıkmasını her zaman tercih etmiş ve teşvik de etmişimdir. Özellikle spor kulüplerinin kongreleri gerçekten çok sönük geçiyor. ‘Kim vurdu?’ya gidiyor. Nedense sessiz sedasız yapılıyor. Sanki yangından mal kaçırılıyor. Bunlar demokratik kitle örgütleridir ve demokrasi tam işlemelidir. Türkiye Futbol saha komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi, mevcut başkan Süleyman Karadaş’ın tek listesiyle seçime gidiyor. Bu sizce Karadaş’ın suçu mu?.. Kesinlikle değil… Demokrasi işlemeli… Herkes kongrelerde konuşmalı… Sağda solda değil…