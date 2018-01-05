Esnaf; “kendi sermaye gücü ve kendi emeği ile ticaret yapan kişi” olarak tanımlanabilir.

Esnaf; sırtını devlete dayamaz! Risk alarak geçim mücadelesi verir. Kazancından vergi öder, iş hacmine göre eleman çalıştırır, onların da vergi ve sigortalarını öder.

Esnafın hafta tatili pek yoktur. “Yaz tatili” ise, istisnadır!

Ülkedeki ekonomik krizler önce esnafı vurur.

Çoğu yabancı sermayeli büyük AVM’ler karşısında küçük esnaf süratle erimektedir.

Esnafın, daha pek çok sorunu vardır. Ama en önemlisi; “esnaf olabilmek” dir!

Paranız vardır, bir dükkan açabilirsiniz. Ürün çeşidiniz çok olabilir. Fiyatlarınız da makul olabilir. Ama yine de komşu esnafa göre yeterli alışveriş yapamıyor olabilirsiniz! Neden? Çünkü, “esnaf olmanın” bir takım kuralları vardır!

Eskiden “Ahilik Teşkilatı” vardı. Herhangi bir meslek dalında iş yapmak isteyen önce bir işyerinde “çırak” olur. Belirli bir süre işyeri sahibi ya da ustası tarafından eğitilir. “Yeterli” bir düzeye gelmişse önce “kalfa” olur, daha sonra da o meslek dalının piri olan esnafı heyetinin yaptığı sınavı kazanırsa “esnaf” sayılır ve işyeri açmasına icazet verilir. Hatta, maddi olarak da desteklenir.

Esnafın “dürüst, iyi ahlaklı” olması temel koşuldur. Esnaf, diğer meslektaşları ve komşuları ile de “dayanışma” içinde olmalıdır.

Esnaf, içi kan ağlasa da “velinimeti” olan müşterisine karşı nazik, anlayışlı, hoşgörülü ve güler yüzlü” olmalıdır.

Giyim kuşamı ve temizliği ile de esnaf örnek olmalıdır. Bir karış sakalı, özensiz giyimi, ağır ten ve ter kokusu ve sert bakışları ile karşınızda duran bir esnaftan alışveriş yapmak ister misiniz?

Esnaflığın “püf noktaları” vardır!

Bunu her esnaf bilmez.

Emekli ikramiyesinin değerli olduğu zamanlarda, kimi emekli memur ya da işçi, küçük bir dükkan açıp para kazanmaya çalışırdı. Ancak, yaşam pratiğinde görüldü ki, bunların hemen hepsi bir süre sonra zarar etti ve işyerini kapattı!

Bir de “Pazarcı esnafı” vardır. Haftanın 7 günü farklı ilçelerde tezgah açan çilekeş esnaf. Sabah karanlığında malını yükler, pazardaki tezgahını süsler, kar kış kıyamet ya da yazın bunaltıcı sıcağı da olsa o tezgahı açmak zorundadır. Bu esnafın ailesine ayıracak zamanı “yok” hükmümdedir. Bedenen genç yaşta yıpranır. Emekli olabilmesi mucizeye bağlıdır.

Ama, bu pazarcı esnafı içinde de diğerlerinden “farklı” olanları vardır. Diğerlerinden biraz daha yüksek fiyatla satsa da, o esnaftan alışveriş yaparsınız. Çünkü; sizi isminizle tanır. Güler yüzle karşılar, hal hatır sorar. Malında hile yapmaz.

Son iki yıldır Değirmendere’de yaşıyorum. Salı ve Cumartesi günleri iki ayrı yerde Pazar kuruluyor. Üç ayrı balıkçı tezgahı var. Üçünü de inceliyorum. Ama alışverişi hep aynı balıkçıdan yapıyorum. Neden?

Çünkü, o tezgahtan ekmek yiyen patronu da çalışanı da bir örnek ve firma ismi taşıyan temiz giysilerle karşılıyorlar müşterilerini. Balık çeşidi çok. Hangi balık nasıl pişer, sorulursa bilgi veriyorlar. Hamsi gibi küçük balıkları bile hiç yüksünmeden ayıklıyorlar. Ayıklanmış balığı kapaklı şeffaf bir kutuya koyuyorlar. Nezaketle müşteriye uzatıyorlar.

Yılbaşı öncesi, 30 Aralık Cumartesi günü yine o tezgahtan balık aldım. Balık ayıklandı, bir torbada satış elemanına ulaştı, o da ikinci ve temiz bir torbaya koydu. Balığın yanında bir küçük torbada küçük bir saksı içinde “Çuha çiçeği” vardı. Satış görevlisi; “Yeni yılınız kutlu olsun efendim, bu da bizim size küçük bir yeni yıl hediyemiz” dedi..

Böyle bir nezaketten kim etkilenmez ki?

İşte size bir “Esnaf” örneği…

Diğer esnafımızın da bu örnek olaydan “kıssadan hisse” çıkarması dileğiyle…