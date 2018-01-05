Yüzde 11 büyüsek ne olur, büyümesek ne olur

Son günlerde en çok övündüğümüz konu, üçüncü çeyrek büyüme rakamı.

“Yüzde 11.1 büyüdük… Büyümede listenin başına oturduk… Türkiye düşmanları çatlasın…”

Bu böbürlenme ifadelerini dilimizden düşürmüyoruz.

Her fırsatta, her ortamda tekrarlayıp duruyoruz.

Büyüme oranı ile yatıyor, büyüme oranı ile kalkıyoruz…

Ülkemizi yönetenler, her karşı söyleme “yüzde 11.1” ile cevap veriyor.

“Siz eleştiriyorsunuz da, gördünüz mü büyümede rekor kırdık…”

Önemli olan

Daha önce de yazdım, bizim büyümemiz “üretimde” değil “tüketimde”!

Onun ötesinde “büyüme” denince ben şuna bakarım.

Biz…

*Çin, Mısır, Peru ve Arjantin’den KURU FASULYE alıyor muyuz almıyor muyuz…

*Meksika ve Hindistan’dan NOHUT alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*ABD’den CEVİZ alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*İran’dan KAVUN ve KARPUZ alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*İtalya, Almanya, Mısır ve İran’dan ANTEP FISTIĞI alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Sri Lanka, Kenya, Endonezya, Çin ve İran’dan ÇAY alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Moldova, Bulgaristan ve Romanya’dan AYÇİÇEĞİ alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Ukrayna, Macaristan, Fransa ve İspanya’dan YULAF alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Bulgaristan’dan SAMAN alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Çin’de SARIMSAK alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Ukrayna, Fransa, Rusya ve Almanya’dan ARPA alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Rusya, Kazakistan, ABD ve Meksika’dan BUĞDAY alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Hollanda, İran ve Rusya’dan KURU SOĞAN alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Rusya, ABD, Kanada, Macaristan ve Almanya’dan BEZELYE alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Polonya, Bosna Hersek, Sırbistan’dan ET alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Şili, İtalya, Fransa, Bosna Hersek ve ABD’den ELMA alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Mısır, KKTC ve Irak’tan ENGİNAR alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*İspanya’dan KEREVİZ alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Şili, Arjantin, Çin ve Güney Afrika’dan ARMUT alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Rusya, Belarus ve Gürcistan’dan SALATALIK alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Rusya, Peru, Şili, İtalya ve Kolombiya’dan NAR alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Ukrayna, Rusya, Çin ve Güney Afrika’dan KABAK alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*İngiltere, Almanya ve Irak’tan YUMURTA alıyor muyuz, almıyor muyuz…

*Kanada’dan MERCİMEK alıyor muyuz, almıyor muyuz…

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Bütün bunları ithal ettiğimize göre…

Yüzde 11.1 büyüsek ne olur, büyümesek ne olur?

Yumurta ithalatına şaşırdınız değil mi?

Ben de şaşırdım…

Ama kayıtlarda yumurta ithalatı da var.

1 Ocak 2016 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasında İngiltere, Almanya ve Irak’tan toplam 41.4 milyon dolarlık yumurta ithal etmişiyiz.

Tarım ülkesiyiz, ama soframızdaki sebze, meyve ve et, ithal!

Listelerde,126 ülkeden 133 değişik sebze ve meyve ithal edildiği görünüyor.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) rakamlarına bakın, son 12 yılda, tarım sektöründe sadece yüzde 2 büyüdüğümüzü görürsünüz.

Kendi yiyecek ve içeceklerimizi dahi üretemiyoruz.

Gıdada dışa bağımlıyız.

Sırpların etine…

Rusya’nın buğdayına…

İtalya’nın Antep fıstığına…

Ukrayna’nın yulafına…

Kanada’nın mercimeğine…

Peru’nun kuru fasulyesine…

Meksika’nın nohuduna…

ABD’nin cevizine…

Şili’nin elmasına…

Çin’in sarımsağına…

Muhtacız.

Daha ötesi var mı?

Söyler misiniz Allah aşkına, yabancı ülkelerin ürettikleriyle ben karnımı doyuracaksam, yüzde 11.1 büyüsem ne olur, büyümesem ne olur?