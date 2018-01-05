Onlar OHAL değil, DEMOKRASİ istiyor!

Önceki gün İzmit Yürüyüş Yolu’nda yürürken Belediye İş Hanı’nın önünde ellerinde kağıt olan gençler, gelip geçenlere bu kağıtlardan veriyorlardı…

Oradan geçerken gençlerden biri da kağıtlardan birini verdi… Baktım orada Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş da var… Kendisiyle selamlaştık… Sonrasında verdikleri kağıdı okudum… “OHAL değil, demokrasi” başlıklı bildiride Hükümet eleştiriliyordu…

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) imzalı o bildiriyi sizinle paylaşmak istiyorum;

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“Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilirken amaç, “Anayasal düzenin milli iradenin hukuk devletinin demokrasinin temel hak ve hürriyetlerin korunması" olarak ifade edildi.

Oysa AKP iktidarı darbecilerin yapamadığı ne varsa Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) kullanarak yaptı. Ortada ne Anayasal düzen, ne milli irade, ne hukuk devleti ne demokrasi ne de temel hak ve hürriyetler kaldı.

OHAL'in ‘millete değil, devlete karşı" ilan edildiği söylendi.

Oysa OHAL ve KHK'lar “millete karşı" tek adam rejimimin kurulması için kullanıldı.

OHAL DÖNEMİNDE;

• “Milli iradenin" en üst organı olduğu söylenen TBMM etkisizleştirildi; kar lastiğinden evlilik programlarına kadar birçok şey OHAL KHK’lar ile düzenlendi.

• Sırf muhalif olduğu için akademisyenler, avukatlar, hekimler, mühendisler, mimarlar ve kamu çalışanları ihraç edildi, işlerinden atıldı, görevlerinden alındı.

•Basın yayın organları kapatıldı, gazeteciler tutuklandı. OHAL, tek sesli bir Türkiye yaratmak için kullanıldı.

• Halkın seçtiği belediye başkanları hukuksuz biçimde görevden alındı; Türkiye nüfusunun % 43'ü kayyum ve atanmış belediye başkanları tarafından yönetilir hale getirildi, belediye başkanları ve milletvekilleri cezaevlerine atıldı.

• İşsizlere dağılması gereken işsizlik fonu KHK’lar ile sermayeye aktarıldı.

•Kamuya ait araziler, taşınmazlar, kaynaklar, şirketler, varlıklar, Varlık Fonu adıyla kurulan ve iflas ettiği takdirde tüm ülkenin iflas edeceği bir şirkete aktarıldı. Kamunun elinde olan, halka ait olan varlıklara el konuldu.

•Darbe girişimi ile ilişkisi kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adıl yargılama süreçleri işletilmeden 130 binin üzerinde kamu emekçisi işinden, geleceğinden edildi. 50’ nin üzerinde emekçi bu süreçte intihar etti. Darbe girişimim yapanları besleyip büyütenler, ne istediyse verenler kandırıldığını iddia ederek kendilerini kurtarırken acı fatura emekçilere kesildi.

• Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati ve benzen cemaat ve tarikatlarla mücadele içinde geçmiş olan emek ve meslek örgütü üyeleri darbe bahanesi ile işlerinden atıldı. DİSK üyesi 2000’ e yakın işçi, KESK üyesi 4099 kamu emekçisi, 3342 hekim ve 3000'in üzerinde TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edildi.

•Tek bir kışının talimatıyla çalışan, açıktan emir alan ve tüm muhalifleri keyfi biçimde tutuklayan mahkemeler on binlerce insanı mağdur etti. Yargı daha fazla bağımlı hale getirildi.

• AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sermaye temsilcilerine yapağı konuşmada grevleri engellemek için OHAL ı kullandıklarını açıkça söyledi. 2017 yılı boyunca beş grev engellendi, yaklaşık 25 bin işçinin hakkı gasp edildi.

•Sadece işine iade edilmek istediği için açlık grevi yapanlar dahi tutuklandı.

Hukuksuz biçimde işlerinden edilenlerin talepleri kabul edilmedi. İnsanlar ölümün kucağına itildiler.

“OHAL millete karşı ilan edilmedi" diyenlere soruyoruz:

•'Millet" dedikleri; bir kişi, ailesi ve onun kadroları mıdır?

"Millet" dedikleri; ihaleyle, rantla, yolsuzlukla, yağmayla ucuz emek ile beslenen, vergisini dahi ödemeyen bir avuç sermayedar mıdır?

Hayır! Bin kere hayır!

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Bu karanlık baskı düzeni 'istikrar ve huzur’ vaadiyle pazarlanmaya çalışılıyor.

İstikrar mı var? Huzur mu var? Can güvenliği mi var? İşsizlik mi bitti? Geleceğe umuda mı bakılıyor?

Hayır! Bin kere hayır!

OHA, saray rejimine “Hayır” diyenlere, muhaliflere, kadınlara, emekçilere, halklarımıza karşı ilan edildi.

Bizler OHAL rejiminin son bulmasını istiyoruz.

Bizler huzur içinde, barış içinde, kardeşçe bir arada yaşamayı istiyoruz

Ancak istemek yetmez. Kimse bu karanlıktan bizi çıkarmayacak.

OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kazanacak olan biziz!

OHAL rejimine karşı, tek adam rejimine karşı demokrasiyi kazanacağız.

Demokratik, sosyal ve laik bir cumhuriyeti kendi kollarımızla, aklımızla, yüreğimizle inşa edecek olan bizleriz!”

TÜRKİYE’Yİ KHK’LARLA YÖNETMEK

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin bildirisi böyle…

Şunu ifade etmeliyim ki, Olağanüstü Hal (OHAL), derhal kaldırılmalı…

Türkiye, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yönetilmemeli…

Hani KHK’lar FETÖ terör örgütü için yapılmıştı…

O halde Taşeron düzenlemesi neden KHK ile yapılıyor?

Türkiye Şeker Kurumu neden KHK ile kapatılıyor…

Bursa’nın Gemlik ilçesinin 4 mahallesinin başka bir alana taşınması neden KHK ile yapılıyor…

Bunların FETÖ terör örgütü ile ne ilgisi var…

Açıkçası AKP iktidarı, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi KHK’larla yönetmeyi sevdi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi KHK’larla yönetmekle bir nevi Kasım 2019 sonrasının provasını yapıyor gibi…