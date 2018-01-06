AKP ve İyi Parti… Hu hu, komşu komşu!

AKP ile İyi Parti, komşu oluyor.

İyi Parti, AKP’nin tam karşısındaki binayı kiraladı ve il binası olarak düzenlemeye başladı.

Aralarında sadece iki şeritli dar bir yol var.

Birbirlerine “el sallama” ve “seslenme” uzaklığındalar.

Eee, bizim kültürümüzde “komşu” çok önemlidir.

Peygamber Efendimiz birhadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar:

*Allah’a ve kıyamete inanan, komşusuna iyilik etsin!

*Komşusu aç iken tok yatan, [gerçek] mümin değildir.

*Güzel komşuluk et ki, hakiki mümin olasın.

*Evinizde pişen yemekten, komşunuzun hakkını verin.

*Komşuya da, ana-babaya hürmet eder gibi hürmet etmek gerekir.

*Komşunun miras hakkı gibi hakkı vardır, o da komşuluk hakkıdır. Eğer Müslüman ise sende iki hakkı vardır: Biri komşuluk hakkı, biri de Müslümanlık hakkı.

Durum böyle olduğuna göre…

Madem komşu oldular…

AKP ve İyi Parti yöneticilerinin bu “komşuluk hukukuna” çok dikkat etmeleri gerekir.

Birbirlerine kem gözle bakmayacaklar…

Birbirleri hakkında kötü söz söylemeyecekler…

Birbirlerine yardım eli uzatacaklar…

Birbirlerine saygıda kusur etmeyecekler…

Birbirlerinin kötülüğünü düşünmeyecekler…

Haydi bakalım, AKP ve İyi Parti’ye kolay gelsin!

Parti binan kadar konuş!

Siyasi parti binalarının “temsil gücü” olması gerekir.

Siyasi parti binalarının “reklam gücü” olması gerekir.

Bu nedenle parti binaları genellikle “görünür” yerdedir.

Ana cadde üzerinde…

Meydana bakan cephede…

Bu yönüyle değerlendirdiğimizde…

*AKP il binası süper bir noktada. D-100’den de görünüyor, Gölcük yönüne gidip gelen de görüyor… Günde 10 binlerce kişi istese de istemese de o tabelaya bakıyor.

*Daha yeni, İyi Parti de AKP’nin tam karşısındaki binayı kiraladı, çok isabetli bir iş yaptı.

*MHP ve SP il binaları da D-100 Karayoluna bakıyor.

*BBP’nin il binası bulvar üzerinde. Konumu fena değil.

*CHP İzmit İlçe binası, Sabri Yalım Parkı’na ve yürüyüş yoluna bakıyor. İyi bir yerde… İzmit ilçe binasının yeri iyi de, CHP’nin il binasını göreniniz var mı? İl binasını sakladılar… Fethiye Caddesi’nden yukarı doğru çıkarken soldaki Feridun Özbay Caddesi’ne gizlediler. Trafiğe kapalı bir cadde… Çok da işlek değil…

Özetle bütün parti binaları ortalıkta, CHP il binası kuytu bir köşede.

Duyuyorum, bu durum partiler arasında espri konusu bile oluyormuş.

Diğer partililer, CHP’lilere “Parti binan kadar konuş” diye takılıyorlarmış.

Herkesin kendi enflasyonu var

Resmi enflasyon 2017 yılında yüzde 11.92 oldu.

Yüzde 12 diyelim…

Büyük oran!

Ancak herkesin enflasyonu kendine göre farklılık gösteriyor.

Yiyip içtiklerine göre…

Giyimine kuşamına göre…

Kullandığı, kullanmadığı eşyalara göre…

Yani…

Devletin enflasyonu başka…

Benim, senin, bir başkasının enflasyonu başka!

Şimdi size bir liste vereceğim.

Geçen yılın “zam şampiyonları” listesini…

Bu listeyi inceleyin, kendi enflasyonunuzu kendiniz belirleyin!

İşte o liste!

Ürün ve zam oranları…

*Çay, yüzde 17.5

*Süt, yüzde 18.3

*Beyaz peynir, yüzde 19.6

*LPG dolum, yüzde 21

*Tüpgaz, yüzde 21.4

*Balık, yüzde 21.6

*Yoğurt, yüzde 22.4

*Tuvalet kâğıdı, yüzde 23.4

*Pirinç, yüzde 26.2

*Kuru soğan, yüzde 28.5

*Portakal, yüzde 36.5

*Bilgisayar, yüzde 33.5

*Yurtdışı turlar, yüzde 35.6

*Otomobil, yüzde 36.5

*Nar, yüzde 36.6

*Patates, yüzde 38.5

*Tereyağı, yüzde 42.6

*Antepfıstığı, yüzde 43.6

*Mandalina, yüzde 44.3

*Sabun, yüzde 53.5

*Limon, yüzde 67.5

*Domates, yüzde 71.1

Evet, buyurun, bu listeyi kendinize göre biraz daha uzatın, kendi enflasyonunuzu kendiniz belirleyin!

Oh ne güzel dünya!

O haberi verdiğimde, eminim siz de başlıktaki ifadeyi kullanacaksınız.

“Oh ne güzel dünya” diyeceksiniz.

O haber ne?

Efendim Zafer Çağlayan’a…

Hani Reza Zarrab’ın 50 milyon Euro rüşvet vermekle suçladığı Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan’a…

Devletimiz her ay düzenli olarak “akaryakıt” yardımı yapıyormuş.

Her ay 200 litre…

Kendisine “eski bakan” sıfatıyla özel otomobil tahsis edilmiş, bu otomobilin aylık akaryakıt giderinin 200 litresi devlet tarafından karşılanıyormuş.

Nasıl, bu habere “Oh ne güzel dünya” denmez de ne denir?