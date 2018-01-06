Doğruyu söylemenin tehlikesi

Yurdumuzda çok yerleşik bir deyim vardır; “ Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar”. Bu, özellikle kamusal ve siyasi alanda o kadar etkindir ki insanlarımız bilimsel olarak kesinleşmiş bir durumu ortaya koymaktan bile kaçınır. Çünkü çoğu durumda bilimsel dayanak da “dokuz köyden kovulmayı” önleyemez.

Ancak burada çok hassas birkaç nokta var; “Kovucular”ın en önemli özellikleri konuya hakim olmamaları, bilgilerinin yetersizliği, böyle bir öneriyi veya görüşü daha önce yapma becerisini gösterme imkanı bulamadıklarından kıskançlık duygusuna kapılmaları, söylenenin kendisini veya taraftarı olduğu kişiyi zor durumda bırakma olasılığı ve belki inanmayacaksınız ama aşağılık duygusu taşımalarıdır.

Ben, bu deyimi yapı olarak pek dikkate almayanlardan olduğum için memuriyet hayatımda “dokuz köyden çok kovuldum”. Hiç unutmam Batı Anadolu’da bir orman yangını sonrası yapılan bir toplantıda “ Orada yangın olmaması mümkün değildi” şeklinde söze başlayıp bunun herkes tarafından kolayca görülebilen nedenini söyleyince toplantı bitiminde yanıma gelen, yetkisi yüksek bir kişi “ her bildiğinizi söylemek zorunda mısınız?” diyerek bana reaksiyon göstermişti. Çünkü yangının çıkışından ve kolayca söndürülmemesinden sorumlu kişi onun yakın arkadaşıydı.

Başka örnekler de yaşadım. Ama “ doğruyu söylediğim” için hiç pişmanlık duymadım.

Sene 1983 olmalı. Ankara’da bilimsel bir toplantıdayım. Araştırma projeleri konuşulup tartışılıyor. Uzmanlık dalım olmadığı halde bana Doğu Anadolu’da toprak erozyonu önlemeye yönelik tedbirleri içeren bir proje yapma görevi verilmişti. Katılanlar arasında araştırma uzmanları dışında genel müdür yardımcıları, daire başkanları, ve akademisyenler de vardı.

Sıra benim yazdığım projeye geldi. Ben Doğu Anadolu’da toprak erozyonunun durumunu, bu konuda bitki türlerinin kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladım. Bunu yaparken arazide otlayan küçük ve büyük baş hayvanların beslendikleri bitkilerin olduğu yamaçları tırmanırken ayak darbeleri nedeniyle çok büyük toprak akıntıları olduğunu belirterek projenin bir yerinde “Arazilerde otlandırma çalışmaları yapılmalı, ancak bayır yerlerde, hayvanların yemediği bitki çeşitleri tercih edilmelidir ki orada bu tür toprak erozyonu olmasın” yazmıştım. Bunu belirten cümlemi söylemiştim ki daire başkanlarından biri yerinden kalkıp, heyecanla “Bu köylü düşmanlığıdır” şeklinde adeta haykırdı.

İnanın söylediğinden çok söyleyiş tarzına şaşırmıştım. O günlerde siyasi toplantılarda köylüyü kalkındırmakla ilgili söylevler yapılıyor, basında bunlara çokça yer veriliyordu. Oradakiler beni böyle itham etmesinin nedenini hemen anlamıştı. Bir akademisyen hemen söz aldı ve “ Arkadaşımız kimsenin akıl etmediği bir tedbiri önermiş. Bunun köylü düşmanlığı ile ne ilgisi var? diyerek benim önerimi destekledi.

Doğruyu söylemiştim ya!..hemen bu köyden kovulmam gerekiyordu. Köylü düşmanı orman mühendisi ne oluyordu!

Ankara’da bir başka toplantıdayım. Konu, Doğu Karadeniz bölgesi ladin ormanlarında büyük zararlara neden olan Dendroctonus micans isimli böceğe karşı alınacak tedbirlerdi. Bu zararlı böceğin önü alınamıyor, zararı önlenemiyordu. Aklımda kaldığına göre bu konuda on dokuz adet rapor yazılmış ama alınan tedbirler netice vermemişti. Bölgedeki ladin ormanları çok büyük tahribat görüyordu. İşin tuhafı doğuda bu bizim ormanlar Rusya (şimdi Gürcistan) ladin ormanlarına bitişik durumdaydı ve onlarda bu böceğin tahribatı çok düşük düzeydeydi. Projeyi yürütenlerin konuşmalarını dinledim ve söz aldım:

Bir teklifim var; oluşturulacak bir heyet Rusya’ya ( Şimdiki Gürcistan) gitsin, onların ormanlarında bu zararlının neden etkin olamadığını belirlesin.

Aman efendim.! Salon sanki buz tuttu; herkes tuhaf ve suçlayıcı bir şekilde bana baktı ve oturum başkanı söz alarak, üstüne basa basa şöyle söyledi:

Biz Ruslar ile işbirliği yapmayız.

Bu söz üzerine kimse önerime ilişkin söz söylemedi.

Nereden nereye…O resmi kurul Rusya’dan bir böcek için bilgi almayı zül addetmişti ama şimdi onlardan milyarlar ödeyip füze alıyoruz.