Kırın bacaklarını!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamayı hepiniz okumuşsunuzdur. “Özellikle okul önlerinde gençleri zehirlemek isteyenlerin bacaklarını kırın, gerekirse de suçu bana atın” sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Görevini her daim olduğu gibi titizlikle sürdüren(!) CHP’de, bu açıklamaların ardından suç duyurusunda bulundu. “Azmettirme”, “güveni ve görevi kötüye kullanma”, “suç işlemeye tahrik” ve “anayasayı ihlal” iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Hatta daha da ileriye giderek İçişleri Bakanı Soylu’ya suç örgütünün lideri benzetmesi bile yapıldı.

Muhalefetin aksine, İçişleri Bakanı’nın bu sözlerinin hangi partili olursa olsun yüreklere su serptiğini düşünüyorum.

Kararlılığı vurgulayan, ciddi bir mücadeleye dair işaret veren bu sözlerin hukuk devletinde olmasa da kamu vicdanında önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum.

Kimsenin bu sözleri gerçekten “ayaklarını kırın” şeklinde algıladığını da düşünmüyorum. O kadar net ve kararlı bir ifade ki, bunu en ufak bir ihmal olmayacak şeklinde algılamak daha doğru.

Binlerce genci zehirleyen, geleceği felakete sürükleyen bu tür insanlara karşı söylenmiş sözlerin farklı yerlere çekilerek olayın etkisi asla azaltılmamalı. Devletin en tepesinden bu tür dikkat çekici ve kararlı mesajlar bugüne kadar verilmediği için bunun önüne geçilemedi. Bakın bu sözler böyle dikkat çekici boyutta olmasaydı bu mevzuyu yine konuşmuyor olacaktık. Sözün özü, bu açıklamaları eleştirmek yerine doğru anlayıp ona göre adım atmak gerekiyor. Bunun için illa bacak kırmak gerekmiyor elbette. Bunu da birilerine iyice anlatmak gerekiyor…

Gül aday olur mu?

Son KHK eleştirileriyle gündeme gelen Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’la arasındaki bağı iyice koparmışa benziyor. Erdoğan’ın “yazıklar olsun” cevabıyla aradaki bağın neredeyse tamamen koptuğu gün gibi ortada. Erdoğan ve Gül arasındaki soğukluk bilindiği gibi Gezi Parkı olaylarıyla başladı. Erdoğan’a tam destek vermeyen Gül, orta yollu bir politika izleyerek ne şiş yansın ne kebap demişti. FETÖ’nün kumpas kurduğu MİT Başkanı’na “git ifade ver” demesi de tarihi bir hataya neden oluyordu. AK Parti’nin iki dönem cumhurbaşkanı olmasının önüne geçtiği Gül, bu yasa sonrası partiyle arasında iyice duvar örmüştü. Erdoğan’ın tam da ihtiyaç duyduğu birçok kritik dönemde hiçbir açıklama yapmadı. Adeta kenara çekilerek gelişmeleri takip etmeye başladı. Ta ki geçtiğimiz günlerde çıkartılan KHK’ya kadar.

Gül darbecilere karşı vatandaşların sokağa çıkarak onlara müdahale etmesini suç olmaktan çıkartan yasa tasarısını eleştirerek kaygı duyduğunu belirtmişti. Hukuk devletinde bunun sakıncaları olabileceğini de sözlerine ekleyen Gül, böylelikle uzun süren sessizliğini de bozmuş oldu. Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk kez dava arkadaşı dediği Gül ile ilgili isim vermeden “yazıklar olsun” ifadesini kullandı.

Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gül’e karşı dolmuş. Bu saatten sonra Gül’ün AK Parti’ye verebileceği bir şey kalmadı. Bunu Erdoğan da görüyor, millet de. Zaten bu kopuş başka türlü de yorumlanamaz. Peki Gül bundan sonra ne yapacak? Mutlaka bir planı vardır. 2019 yılında Erdoğan’ın karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkar mı?

Birileri bu projeyi sürekli sıcak tutuyor. Alttan alta da işliyor.

Böyle bir durumda AK Parti seçmeninin kararı etkili olacaktır.

Zaten muhalefetin % 46’lık blok oyunun olacağını düşünürsek, Abdullah Gül’ün AK Parti’den kopartacağı oran önemli olacaktır.

Kayadan toz kopartmak gibi bir durum da olabilir, toz parçalarının büyüklüğü seçim sonucunu da belirleyebilir.

Tabi bu yazılan ve oynanmak istenen senaryo.

Bu tuzağa Gül düşer mi bilinmez.

Son yaptığı açıklamalarla her şeyin olabileceği sinyallerini verdi.

Bunun kokusu da yakında çıkmaya başlar.

Bakalım Gül Erdoğan’ın karşısında aday olur mu? Bekleyip göreceğiz