Karabağ, Kafkasya’nın kanayan yarasıdır

Ermenistan arkasına aldığı ve işbirliği yaptığı Rusya’nın gücü sayesinde Azerbaycan topraklarının yüzde 25’ini işgal ettiler. Bağımsızlığına yeni kavuşan Azerbaycan en zayıf anında arkasından vuruldu. Başta Hocalı Kasabası olmak üzere dünyada eşi benzeri görülmemiş soykırım yaptılar. Bir milyonun üzerinde insan göçebe oldular. Binlerce insan kayıp oldu. Yani öldürüldü. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Karabağ başta olmak üzere bu toprakların Azerbaycan’a ait olduğunu birçok kez dile getiriyorlar. Ama yaptırım uygulamaları yok.

Haydar Aliyev Vakfının yayınladığı Karabağ hakikatleri sayesinde verilen önemli bilgileri ve gerçek rakamları aynen aktarıyorum.

Bu zalimlik, bu rezillik başka bir yerde olsaydı dünya ayağa kalkardı. Ama iş Azerbaycan’da olunca hem kör, hem sağır oluyorlar. Yani sözün bittiği bir yer!

Azerbaycan’ın İşgal Altındaki Toprakları

Dağlık Karabağ Bölgesi

Arazi -4 388 km

Nüfus(1989) -189 085

Ermeniler -145 450 (%76.9)

Azerbaycanlılar -40 688 (%21.5)

Ruslar -1 922 (%1)

Diğerleri -1 025 (%0.6)

ŞUŞA BÖLGESİ

Arazi -289 km

Nüfus(1989) -20 579

Azerbaycanlılar -19 036 (%92.5)

Ermeniler -1 377 (%6.7)

İşgal tarihi -8 Mayıs 1992

Dağlık Karabağ Bölgesi Dışında Kalan Bölgeler

Sınır Dışı Edilen Kovulan

Laçin Bölgesi -18 Mayıs 1992 -71 000

Kelbecer Bölgesi -2 Nisan 1993 -74 000

Ağdam Bölgesi -23 Temmuz 1993 -165 600

Fuzuli Bölgesi -23 Ağustos 1993 -146 000

Cebrayil Bölgesi -23 Ağustos 1993 -66 000

Kubadlı Bölgesi -31 Ağustos 1993 -37 900

Zengilan Bölgesi -30 Kasım 1993 -39 500

TECAVÜZ KURBANLARI

Öldürülen: -20 000 Sakatlanan: -50 000 Kaybolan: -4 866

YIKIM VE HASARLAR

Yerleşim Yerleri -890

Evler -150 000

Kamu Binaları -7 000

Okullar -693

Anaokulları -855

Sağlık Tesisleri -695

Kütüphaneler -927

Türbeler -44

Camiler -9

Tarihi Yerler -9

Tarihi Anıtlar ve Müzeler -464

Müzede Sergilenen Tarihi Eserler -40 000

Endüstriyel Tarım İşletmeleri -6 000

Otoyol -800 km

Köprüler -160

Su Boru Hatları -2 300 km

Gaz Boru Hatları -2 000 km

Elektrik Hatları -15 000 km

Ormanlar -280 000 hektar

Ekili Arazi -1 000 000 hektar

Sulama Sistemleri -1 200 km

Toplam hasar 60 milyar dolar tahmin edilmektedir.

Azerbaycan Türkçesinde “siyah bahçe” anlamına gelen “Karabağ” kelimesi bu toprağın tarihen Azerbaycan’a ait olduğunu kanıtlıyor. Karabağ’ın Azerbaycan tarihinde özel yeri ve rolü vardır. Ülkemizin bu bölgesi dünyanın en antik meskenlerinden biridir.