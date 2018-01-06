Bu kentte başarı ‘cezasız’ kalmaz!

“Burası Türkiye, yok öööyle”!..

Ülkemizdeki reklam kampanyaları içerisinde, gerçekten de en çok konuşulan ve unutulmayan, hatta deyim olarak yerleşmiş bir cümledir, slogandır bu!..

Biraz ‘Dayı’mtrak…

Biraz külhâni…

Çokça da bizden…

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Kentimizde, gerçekten başarılı olmuş, ama sonra unutulmuş, vefasızlık yapılmış, kullanılıp kullanılıp mendil gibi kenara atılmış bir çok Türkiye, hatta Dünya şampiyonları vardır…

Zamanında omuzlara alınan, baş üstüne konan, sonra da ayaklar altında ezip giden, süper başarılı unutulmuş sporcular tanıdık…

Şimdi yoklar…

En taze örnek, 20 binlere oynayan amatör Kocaelispor ile, 3 binlere oynayan profesyonel Kocaelispor karşılaştırmasıdır…

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Ve ne ilk ne de son olacak bir örnek…

Doğantepespor…

Kimsenin beklemediği bir anda BAL’a yükselen, yine kimsenin beklemediği kadar başarılı olup zirveyi zorlayan Doğantepe ekibi, yalnız bırakılmıştır. Kaderine terk edilmiş durumdadır…

Sebebi ne mi?..

Basit…

Başarılı olmuştur!..

Bu kentte de ‘Başarı ‘cezasız kalmaz’!..

***

Bu yazdıklarımız satırlarda kalıyor. Kimse harekete geçmiyor.

Neden mi?..

Çünkü bu kentin bir spor profili, bir spor politikası, bir spor planı, hala bir spor meclisi yok…

Spor Sivil Toplum Kuruluşlarımız (SSTK) ve özellikle onun üyeleri, kentin bir spor profilini çıkarmak için maalesef kılını kıpırdatmıyor…

Hiç bir çalışma yapılmıyor…

Yol, su, elektrik olarak bile bize dönen bir şey yok…

***

Her gün gazeteyi yayına hazırlarken içim sızlıyor. Zaman zaman sabun köpüğü gibi sönen küçük sessiz patlamalar var…

O kadar…

Amatör Süper Lig’den Bölgesel Amatör Lig (BAL)’a bir çırpıda yükselebilecek takımlar biliyorum…

Ama artık, orada yok olup gitmemek için, üst lige bilerek yükselmeyenler var…

Artık, amatörler sadece ve sadece parayı konuşuyor…

Amatörlük ‘sözde’ kalmış!..

***

Doğantepe’nin bugüne geleceğini bilenlere sesleniyorum.

Neden çıktınız o zaman BAL’a?..

Neden başkan ve yönetimini yola çıkardınız?..

Yazık, günah değil mi?..

Şimdi kimse kenara çekilmemeli…

Yönetime ve kulübe yol verenler, yeniden yanlarında yer almalı ve destek olmalıdır…

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İşte bu noktada Spor Sivil Toplum Kurumlarının ‘yaptırımı’ olabilse, Doğantepe örnekleri yaşanır mıydı?..

İşte Suadiye örneği… Bir türlü deplasmanlı lige yükselemedi sonunda ‘pes’ etti…

Hereke Yıldız BAL’daydı…

1.Küme’ye düşmemeye oynuyor…

Çenesuyu Plajyolu, Seka Doğan, Darıca Bayramoğlu, Çamçukur deplasmanlı amatör liglerde ilimizi temsil etti…

Neredeler?..

Profesyonel liglerde ilimizi temsil eden Kağıtspor, Petkimspor, Karamürselspor, Tavşancılspor ve diğer branşlardan da daha bir çok örnek…

Neredeler?..

Pekala zamanında onlara harcanan paralar hep yalan mıydı?..

Vurgun muydu?..

***

Hesap da soramıyorsunuz…

Dedim ya…

Kentin bir spor profili, spor meclisi, yaptırım uygulayabilecek bir Spor Sivil Toplum Kuruluşu yok…

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Doğantepe ile başladık diğerleri ile bitirdik…

Ama inanın…

Yakın gelecekte, Darıca G.B. ve Gölcükspor için de alarm yazıları yazmaya başlarsak kimse şaşırmasın…