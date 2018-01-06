2017 yılında 409 kadın cinayete kurban gitti!

Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tablosu giderek ağırlaşıyor.

2016 yılında erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadın sayısı 328 iken, bu rakama geçtiğimiz yıl 409’a yükseldi.

Medya takip kuruluşu Ajans Press, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin medya yansımalarını inceledi.

Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, kadına yönelik şiddet ve cinayetle alakalı, 2015 yılında 29 bin 49 haber çıkışı tespit edilirken, 2016 yılında 19 bin 858, geçtiğimiz yıl ise 19 bin 429 haber çıkışı medyaya yansıdı.

Cinayet sayılarında artış olmasına rağmen haber sayısının geçtiğimiz yıllara göre düşük olması dikkat çekici bir yarıntı oldu.

Medyaya yansıyan haberlerde ise önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

2017 yılında gerçekleşen kadın cinayetlerinde, babaların çocuklarını öldürmesi önemli bir ayrıntı olarak basında yer alırken, kıyafet bahanesiyle birçok cinayet ve şiddet olayı gerçekleşti.

PRNet’in Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerinden edindiği bilgilere göre, 2015 yılında 303 olan kadın cinayeti, 2016 yılında 328, geçtiğimiz yıl ise 409’a yükselerek son yılların en yüksek rakamına ulaştı.

EN ÇOK CİNAYET İSTANBUL’DA

2017 yılında kadınların 88’i kendi hayatına dair karar almak, 30’u ise boşanmak istediği için cinayete kurban giderken, 134 şüpheli ölüm ve 110 bahanesi tespit edilemeyen kadın cinayeti gerçekleşti. Cinayete kurban giden kadınların yaş aralığı incelendiğinde, 15-25 yaş aralığında toplam 65 kadının öldürüldüğü belirlendi.

Yıl içerisinden yaşanan cinayetlerde 57 ölümle İstanbul başı çekerken, İzmir’de 32, Antalya’da 25, Bursa’da 18, Adana’da 17, Gaziantep’te 15, Konya’da ise 12 kadın cinayeti gerçekleşti.

Kocaeli’de ise 5 kadının öldürüldüğü öğrenildi…

Tabloya bakınca her yıl kadın cinayeti sayısı artıyor…

Korkunç bir tablo…

Diyanet İşleri Başkanlığı gidip 9 yaşındaki kızların evlenmesiyle ilgileneceğine, bu toplumsal olayı araştırsa daha iyi olmaz mı?

Sepaş’a uyarı var!

Yenikent Mahallesi Diçle Caddesi Yeşilkent Sitesi 1.Kısım 10 E Blok Kat:6 Daire No:23 Gebze adresinde ikamet eden Şaban Atalı atlı okurumuz, gazetemize mail göndererek Sepaş ile ilgili şikayetini dile getirdi. Atalı’nın gönderdiği maili birlikte okuyalım; Sepaş kurumu, her iş için uyarı yapıyor. Amma kendisine yaptığımız uyarıları nedense "tamam" demesine rağmen hiç mi hiç ciddiye almıyor. Defalarca kurumu uyarıp yazmama rağmen yine elektrik faturalarını okumaya gelen arkadaşlar, okudukları faturaları okudukları sayaçların üzerlerine koymayıp komple okuduklarını bir yere koyarak karışmasına sebebiyet veriyorlar. Benim oturduğum yerde 28 abone olmasını bir düşünün yorgun argın işten geliyorsunuz ve 28 adet fatura ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve başlıyorsunuz kendi faturanızı aramaya. Hele markete uğramış ev içinde bir şeyler almışsanız, o trafiği bir düşünün lütfen. Sedaş yetkililerine sesleniyorum, lütfen okuduğunuz sayaçların faturalarını okuduğunuz sayacın üzerine koyunuz. Aynı Palgaz'ın ve İSU’nun yaptığı gibi. Bunu basına bildirmemin sebebi de Sepaş'a söylediğim içindir. Bir daha olursa basına bildireceğim demiştim.”… Şaban Bey’in Sepaş’a uyarısı böyle… Sepaş görevlileri bu uyarıları dikkatte alırsa iyi olur…

Kedinin ameliyatı için 2 bin 500 lira lazım

Başiskele Kullar Mahmut Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda sokak kedisine kimliği belirsiz kişilerce şiddet uygulandı. Darp edilen kediyi kanlar içinde bulan mahalle sakinlerinden Sacit Çiftçi’nin kızı Buse Nur Çiftçi kediyi alarak yaralarını sardı. Daha iyi bir tedavi için VetNose Veteriner kliniğine götürülen kedinin çenesinin kırıldığı tespit edildi. Ameliyat için 2 bin 500 TL gerektiğini belirten Sacit Çiftçi “Kediye kızım bakıyor. Ücreti çok fazla olduğu için hayvan severlerden destek bekliyoruz. Paranın denkleştirilmesi halinde İstanbul’dan cerrah gelecek. Kedi inşallah sağlığına kavuşacak” dedi. Çiftçi ailesi, şimdi kedi için gelecek yardımları beklemeye başladı.

Diyadin’in web sitesi İzmit’ten

İzmit Belediyesi, son birkaç yıldan beri kendi yazılımlarını kendisi yazmaya başladı. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın hizmet danışmanlığını yaptığı Diyadin Belediyesi’nin web sitesi de İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Ar-Ge Birimi’nce yapıldı. Bilgi İşlem Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, özel sektörce binlerce liraya yapılan web sitesin hiçbir harcamada bulunulmadan Diyadin Belediyesi’nin hizmetine sundu…

Hakkı Dede nostalji yaşadı

1983 yılında Seka Seka Kağıt Fabrikası’ndan emekli olan 89 yaşındaki Hakkı Erşeker, torunu ile birlikte Seka Kağıt Müzesi’ni ziyaret etti. Hakkı Dede, Müzeyi gezerek rehberlerden bilgi aldı. Hakkı Dede, bir zamanlar arkadaşlarıyla birlikte mesai yaptıkları ve her metrekaresinde ayak izlerinin saklandığı, alın teri akıttıkları Seka Kağıt fabrikasının müzeye dönüştürülüp halka açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.