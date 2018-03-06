Nevzat Doğan’ın yanlışını bilen gören varsa söylesin

AKP’li İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, geçenlerde KOCAELİ TV’de katıldığı bir programda üstüne basa basa şöyle dedi:

“Hiçbir zaman başımı öne eğecek bir yanlış içinde bulunmadım. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyorum…”

Bizimkiler de haber yaptı Nevzat Bey’in o sözlerini.

Aslına bakarsanız, bir siyasetçi, hele hele belediye başkanlığı makamında oturan bir siyasetçi, kendine güvenmezse böyle bir söz söylemez.

“Hiçbir zaman başımı öne eğecek bir yanlış içinde bulunmadım” sözü çok iddialı biz söz.

Bir “meydan okuma”!

“Varsa yanlışım, çıkın söyleyin” demek.

Evet, gazetede okudunuz, televizyonda izlediniz…

Nevzat Bey’in bizim bilmediğimiz “başını öne eğdirecek” bir yanlışı varsa, çıkın söyleyin!

Belge göstererek söyleyeceklerinize, sayfalarımız açık.

Temel Bey’in bu görüşlerine itirazı olan var mı?

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, il başkanları toplantısında dedi ki:

*Belli bir istikamette olanlar bir araya gelebilir, ama onların yanında olmayanlar için ‘gayri milli’, hatta ‘hain’ gibi hava estirmeye kalkıyorlar.

*Milli demek; bütün milleti hatasıyla, sevabıyla kucaklayabilmektir. Siz milletin yarısını elinizin tersiyle itip kendinizi milli addederseniz, bu komik kalır. Allah size akıl fikir versin.

* Milli olmak, fabrika satıp ülkeyi samana muhtaç etmek değildir. Avrupa’nın etine, sütüne, samanına, buğdayına muhtaç ülke olmak istemiyoruz.

*Ekonomide dışa bağımlı, borca mahkûm bir ülke olamayız. Faiz bütçesi istemiyoruz. Asgari ücreti açlık sınırında, topraklarının çoğu ekilmeyen, çiftçileri mağdur, geçim sıkıntısı çeken bir ülke olmak istemiyoruz.

*Ekonomi, eğitim ve sosyal problemler konuşulmuyor. Bunların derdi İstanbul Kanalı ve 14 şeker fabrikasını satmak. Böyle mi memleket düze çıkarılacak? Bu nasıl bir milli mantık?

Temel Karamollaoğlu’nun konuşması elbette bu kadar değil.

Ben size özet geçtim.

Bu görüşlere katılmayanınız var mı?

Özellikle “milli-gayri milli” görüşüne…

İttifaka giren partileri ve ittifakı destekleyenleri “milli”; dışarıda kalanları “gayri milli” ilan etmek, bölücülük ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek değil de nedir?

Herkes, ittifak yapan partiler gibi mi düşünmek zorunda?

Herkes, sizin yanınızda mı “saf tutmak” zorunda?

Sizin gibi düşünmeyenlerin bu dünyada “yaşam hakkı” yok mu?

Vatandaşları düşmanlaştırmanın anlamı var mı?

Bir ülkede cepheleşmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor musunuz?

İktidarlar; hak, hukuk, adalet ve vicdan terazisinin ayarını iyi yapmalılar.

Bu ayar iyi yapılırsa iktidarlar büyür, yapılmazsa küçülür.

Ülkemizde “hak ayarı”, “hukuk ayarı”, “adalet ayarı”, “vicdan ayarı” iyi yapılıyor diyeniniz var mı?

Varsa, anlatsın biz de anlayalım!

Muhalefet ittifakı ikinci turda

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Aşağı yukarı netleşti.

“İktidar ittifakı”, tamam…

“Muhalefet ittifakı”, ikinci turda…

Muhalefet partileri; CHP, İyi Parti ve SP ilk turda kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklar, seçimin ikinci tura kalması için çalışacaklar, ikinci turda hangi partinin adayı fazla oy almışsa onu destekleyecekler.

CHP, İyi Parti ve SP’nin bu yönde karar almasının en büyük nedeni, 2012’de yaşanan “çatı aday” fiyaskosu.

Aynı yönteme başvurup farklı sonuç beklemek hatasına düşmek istemiyorlar.

Kim bilir, belki doğrusu da bu!

Cehalet tuzağı

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1844-1900 yılları arasında yaşayan Alman Filozof Friedrich Nietzsche diyor ki:

“Toplumları cehaletten modern bir eğitim kurtarır. Eğitim seviyesi düşük milletler cehalet tuzağına düşer. Cahil milletlerde demokrasi olmasının hiçbir faydası yoktur. Çünkü cahil halklar genellikle kendisine para, iş, vatan ve din gibi unsurlarla kandıranlara oy verirler.”

“Bu sözler 1800’lü yılların Almanya’sı için söylenmiş, bugünle ne ilişkisi var?” diyeceksiniz.

Doğru, hiçbir ilişkisi yok!

Ne ilişkisi olsun ki?