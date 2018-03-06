Vergi borcu olanlara fırsat

Ekonomik şartlar zorlaşınca, çözüm arayışları da beraberinde geliyor. Bilinen ve çok da inanılmayan bir söylem vardır. Hangi esnafla sohbet sırasın da “işler nasıl” deseniz. Hemen sızlanmalar dinlenirdi. Ama bu sızlanmalar pek ciddiye alınmazdı. Son yıllarda sızlanmaların inandırıcı olduğu ve durumun ciddiyeti anlaşılmaktadır.

Zira kapanan iş yerleri, ödenemeyen borçlar işletmelerin mali tablolarından şişkin banka borçları ve ödenemeyen vergiler bunların açık kanıtlarını oluşturmaktadır. Devlet ödenemeyen vergilerin alınmasına yönelik bazı tedbirler almak durumunda kalıyor

60 AYA VARAN TAKSİT İMKANI

Zor durumda olan vergi mükelleflerinin borçları60 aya kadar taksitlendirilecek. 24 Şubatta yayınlanan karara göre, yılbaşından itibaren vadesi gelecek alacaklara uygulanarak taksitlendirilen borçların gecikme zammı yurt içi üretici fiyat endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak yukarıda da belirtildiği üzere bu durum tüm mükelleflere uygulanmayacak “zor durum” hali olanlara uygulanacak

ZOR DURUM HALİ NEDİR?

İşletmenin yapısına göre yani bilanço esasına göre defter tutan, işletme esasına göre defter tutan ve basit usule göre defter tutan mükellefler için zor durum hali ayrı ayrı belirlenecek.

Taksit sayıları 6 aydan 60 aya kadar değişmektedir. Oranlar küçüldükçe taksit sayısı azalmaktadır.

ORANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Oranlar mali analizlerde rasyo analizleri (oran analizleri) olarak değerlendirilen likit oran ve kaldıraç oranlarını içermektedir.

Likit oran: Dönen varlıklar – stoklar / kısa vadeli yabancı kaynaklar formülü ile bulunmaktadır.

Kaldıraç oranı: Borçlar / toplam varlıklar (aktif toplam ) şeklinde bulunmaktadır.

Bu iki oranın toplamı kriter alınarak taksit sayısı belirlenecek.

Örneğin: Firmanın likit oranı 0,7 kaldıraç oranı da 0,9 ise taksitlendirme 18 ay olacaktır. Diğer taksitlendirmelerde bulunacak rasyo oranlarına göre belirlenecek

Aslında çok karışık bir kriterleme yapılmış. Uygulamada bu kriterlere ilişkin önemli hatalar yapılabileceği ve bu nedenle mükelleflerinde mağdur olabileceği kanaatindeyim.