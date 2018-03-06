Artık demokrasimizin kilidi Saadet Partisi ve İYİ Parti

15 yıldır tek başına iktidar olan AKP, sürekli iktidarda iken muhalif gibi davrandı.

Her başarısızlığı demokratik sisteme, derin devlete, devlete hakim olmadığı iddiasına bağladı.Sistem değişirse devlet milli devlet olacak, siyasi istikrar gelecek, kalkınma katlanacak, terör bitecek, koalisyonlara son verilecekti.

Bu gerekçelerle kimin hazırladığı hala bilinmeyen ve adını Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi koydukları demokrasiyi rafa kaldırmaya aday son Anayasa değişikliğini, öyle yada böyle referandumdan geçirdi ve kesinleştirdi.

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Ayrıca olağan üstü hal nedeniyle Kanun Hükmünde Kararnamelerle ülkemiz yönetilmeye başlandı. Ama ne varki değişen bir şey yok. Koalisyona son verilme bahanesiyle geçerilen sistem sonuçta bir AKP-MHP koalisyonu doğurdu.Yani söylenenlerin tam tersi oldu.İstikrar derken karşımıza Cumhur İttifakı dedikleri bir koalisyan getirdi.Terör, ekonomi vs konularında de değişen en küçük bir şey yok,

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Hatırlıyorum, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine karşı çıkanları vatan haini diye adlandırıyorlardı. Sokak çalışmasında elimde broşür ile bu sisteme karşı çıktığımı gören bir fabrika işçisi bu nedenle bize vatan haini diyebildi de, bir türlü adını ve adresini alamadık, kaçtı gitti.

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Şimdi Cumhur İttifakına karşı çıkanları vatan haini gibi nitelendirmeye başladılar.Hatta milli mücadeleden çıkarak kurumsallaşan cumhuriyetin kurucusu ilk milli siyasi parti olan CHP’yi, kendilerinin içinden çıktıkları Saadet Partisi’ni, MHP’nin bünyesinden çıkan İyi Parti’yi ve diğerlerini de milli olmamakla suçluyor, milli olanlar bizimle gelir diyorlar.

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Cumhuriyet devrimi, dindar toplumu hiçbir zaman reddetmedi, sadece dini kullanarak makam, mavkii, para sahibi olanları, din adına milletimizi kandıranları reddetti.

Cumhuriyet devrimi bir milli kurtuluş savaşının ürünüdür.

Milli devleti, tam demokrasiyi önerdi. Büyük Atatürk hayatta iken iki kez çok partili sistemi deneyerek tam demokrasiye geçisi hızlandırmaya çalıştı da olmadı.

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Şimdi güdük, sakat siyasi partiler kanunu nedeniyle parti içinde gerekli demokratik mücadeleyi veremeyen İyi Partililer kendi partilerini kurdular.

Milliyetçi olmak vatansever olmaktır diyorlar. Saadet Partisi ve genel başkanı son iki aydır ülke siyasetini yönlendirme noktasına geldi.Eski dava arkadaşlarına adeta demokrasi dersi veriyor.

Dindar olmanın demokrasi ile çelişmediğini, hem dindar, hem de demokrasiden yana olunabileceğini net biçimde anlatmaya başladı.

Toplumun demokrasiyi kavramasında çok önemli bir işlev görmeye başladı.

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İşte Cumhur İttifakı denilen sisteme ilkeler işbirliği, ilkeler yönetimi diye karşı çıkanlar, Cumhuru yani halkımızı uyanıklığa davet edenler, CHP ile diğer demokratik kuruluşlarla işbirliğini reddetmeyen, tam demokrasi için başkanlık seçiminde ilkeler itrifakı, ilkeler işbirliğine giderek, Parlamenter Sistemden, demokrasiden yana tavır koyan bu iki parti bugün demokrasimizin teminatı haline gelmişlerdir. Toplum gelişiyor; geliştikçe doğrularda bir araya geliyor, demokrasimiz güçleniyor.

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Büyük Atatürk; “Dinimiz aydınlanmaya, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. Halbuki Türkiye istiklalini veren bu Asya milleti içinde daha karışık, sun'i, batıl inanışlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu acizler sırası gelince aydınlanacaklardır. Eğer ışığa yaklaşamazlarsa kendilerini mahv ve mahkum etmişler demektir. Onları kurtaracağız." Diye ne güzel söylemiş.

Gidişat 2019’da Türk halkının demokrasi sınavından başarı ile çıkacağını gösteriyor.

Bunda en önemli payın da CHP’nin demokrasi ısrarına katılan saadet ve iyi partide olacağını şimdiden söyleyebilirim.