İSU Genel Müdürü Ali Bey bu yolları görmüyor mu?

İSU Genel Müdürlüğü’nün Derince’de başlattığı alt yapı çalışmaları vatandaşları canından bezdirdi.

Vatandaşlar burnundan soluyor…

Patlamaya hazır bomba gibi…

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İSU Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl ihale yaptı… Derince ve Körfez’deki İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatının ihalesini Atinak Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı…

Atinak Mühendisliği internetten araştırdım, birçok ilde işleri var…

YOLLAR KÖSTEBEK YUVASI

Atinak Mühendislik, şantiyelerini kurdu ve Ağustos ayında işe girişti…

Yolları kazdı, hatları döşemeye başladı…

Körfez’deki çalışmaları yeterince bilmiyorum, ama Derince’deki çalışmalar ağır aksak yürüyor…

Çınarlı Mahallesi, Sırrıpaşa Mahallesi, Yenikent Mahallesi’ndeki çalışmalar, ağır aksak gidince, mahalle sakinleri de büyük sıkıntı yaşıyor…

Yollar tabir yerinde ise köstebek yuvası gibi…

Bir bölgeyi kazıyorlar, daha orayı bitirmeden başka bir bölgeye geçiyorlar, orayı tamamlamadan başka bir yere geçiyorlar.

Sırrıpaşa Mahallesi’nde Öğretmenler Caddesi, Yel Sokak, Dilaver Deniz Sokak, Selçuk Sokak, Zafer Sokak başta olmak üzere o bölgenin tamamında sorun var…

GENEL MÜDÜR İSTİFA ETMİŞ

Aldığım bilgiye göre Atinak Mühendislik’te sürekli bir işçi sirkülasyonu oluyormuş… En son Derince şantiyesindeki genel müdür Yaşar Yıldırım istife etmiş… Sahada 9-10 elemanları kalmış… Elbette Atinak Mühendislik’in iç işleri bizi ilgilendirmez, ama yolların bozukluğunu görünce, işlerin aksadığını görünce, o zaman firmayı sorgulamak bize düşer…

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ALİ BEY’İN HABERİ YOK MU?

Derince’de bunca sorun varken, İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri bunları görmüyor mu?

İSU’dan bazı denetçiler, firmanın yaptığı çalışmaları denetliyormuş…

Tamam gidiyorsunuz da, bu aksaklıklar neden çıkıyor?

Demek ki denetlemede de sorun var…

Ağustos, Eylül ayından beri devam eden bu altyapı çilesi neden bitmiyor?

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın mahallerdeki bu yollardan, vatandaşların bu eziyetinden haberi yok mu?

BAŞKAN BULUT DAALTYAPIDAN ŞİKAYETÇİYDİ

Hatırlanacağı gibi Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da esnafların kongresinde, ilçedeki alt yapıyı kastederek, “Bugün anket yapılsa, bana sıfır oy çıkar” demişti…

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık Bey, Başkan Ali Haydar Bulut’un bu söylemini neden araştırmıyor?

Başkan Bulut, bu söylemiyle ilçedeki alt yapı sorununu açık açık dile getirdi…

SP İLÇE BAŞKANI KONUYUGÜNDEME GETİRMİŞTİ

SP Derince İlçe Başkanı İbrahim İlhan, yönetim kurulu toplantısında İSU’nun Derince’de yaptığı alt yapı çalışmalarına değindi… İSU’nun Derince’de yaptığı alt yapı çalışmasının milleti canından bezdirdiğini söyleyerek, “Altyapı çalışmaları gecikmeli de olsa mutlaka yapılmalıdır. Ancak uzun süreli dağınık ve kontrolsüz çalışmalar yazın tozdan kışın ise çamur ve çukurdan yaya ile araç trafiğini huzursuz etmiştir. Yapılan işçiliği ve kullanılan dolgu malzemesini kontrol eden bir mekanizmayı da göremiyoruz. Sorumlu birim kontrolü ele alınmalıdır” dedi…

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İSU GENEL MÜDÜRÜ ALİ BEYÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRSÜN

Saadet Partisi İlçe Başkanı İbrahim İlhan da bu soruna dikkat çekmişti…

Sorunlar devam ettiğine göre, demek ki İSU yetkilileri belediye başkanı Ali Haydar Bulut ve SP ilçe başkanı İbrahim İlhan’ın söylemlerini dikkate almadı…

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, makam arabasının arka koltuğuna geçsin, işlerin yapıldığı yerleri bir gezsin…

Yolların bozukluğunu, yapılan işlerin yarım bırakıldığını görecektir…

Makam aracının arka koltuğunda otururken, arabanın hoplayıp zıplamasından da rahatsız olmasın…

Ayrıca arabasından insin, bölge insanıyla bir konuşsun…

İnsanların mağduriyetini kendi gözleriyle görsün…

15 Şubat 2018’de de sorunlarla ilgili bir yazı yazmıştım…

Herhangi bir dönüş olmadı, aksaklıklar devam ediyor…

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık Bey şunu bilsin ki, bölge halkı gerçekten çok mağdur…

Kendisinin bu aksaklıklardan haberi olup olmadığını bilmiyorum…

Ama yukarıda sorunları dile getirmeye çalıştım…

Çağırsın denetçileri, onlardan kapsamlı bir rapor alsın…

Önümüz yaz, eğer bozulan yollar yapılmazsa, asfalt dökülmezse, vay bölgede yaşayan halkın haline… Zira tozdan, dumandan geçilmeyecek…

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık Bey, şunu bilsin ki, halkın sabrı kalmadı…

Özel Adım’danörnek proje

Özel Adım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sokak hayvanlarına yönelik sosyal sorumluluk projesine imza attı. “Sokak hayvanları aç kalmasın” projesi, okul öğretmeni Nuray Taşal ve Çevre Kulübü Öğretmeni Hilal Tezcan’ın önderliğinde yürütülüyor. Okulun öğretmen ve öğrencilerinin tasarladığı el emeği patimatikler, Çınarlı Mesire Alanı’na yerleştirildi. Sahipsiz kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan bu sosyal sorumluluk projesini büyük beğeni topladı.