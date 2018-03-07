Halkın takımı mı?

Başarıyı sahiplenmek kolay…

Kocaelispor şimdi başarılı oldu ya, herkes peşinde ve herkes de sahipleniyor…

Başkan ve yönetim, Ak Parti ile yıllardır süren küskünlüğü bitirerek, önemli bir başarıya imza attı…

Rahmetli anıyorum, Nasut Kayalı amcanın sözünü dün yazdım, yine yazıyorum ve gerçekten üzülerek yazıyorum…

“Belediye, Kocaelispor’un koltuk değneğidir!..”

Bunun övünülmesi gereken mi, yoksa kahrolunması gereken bir unsur mu olduğunu size bırakıyorum…

Ama ben kahroluyorum…

Sözde halkın takımı Kocaelispor’a halk hala ilgisiz ve büyükşehir olmasa, tek bir adım bile atamaz...

Bunun için kimse bana kalkıp da ‘Halkın takımı, sokağa indik’ diye ahkâm kesmesin…

Nerede kaldı o coşkulu 20 binler, merak ediyorum?..

Yoksa siyasi rant bitti mi?..

Hep diyorum ya, halkın takımı olmak istiyorsanız, gücünüzle orantılı yola devam edeceksiniz ve gerçek Kocaelispor olacaksınız…

Yani halkın çocuklarının oynadığı Kocaelispor…

Yani halkın sokaklarda omuza aldığı Kocaelispor…

Onun için dedik ya…

Sevdanın ligi olmaz…

Salıncaktan düştü diye parka küser mi çocuk?..

Yoksa bunlar birer nostalji olarak mı kaldı?..

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) gibi bir projenin parçası mıyız?..

Yoksa yine kullanılıp kullanılıp mendil gibi kenara mı fırlatılacağız?..

Endişeliyim…

Yarınlar adına…

Torunlarım adına…

Endişeliyim…

Çünkü…

Kocaelispor hala halkın takımı olamıyor ve hala sokaklardan uzak…

GÜNÜN SÖZÜ

“Hayatım boyunca hata üstüne hata, hata, yeniden pata yaptım, bu yüzden başardım…”

-Michael Jordan-

Bu nasıl derbi yaaaa?

Real Madrid ile Barcelona arasında, Roma ile İnter arasında, Manchester United ile Manchester City arasında gidip gelen oyunculara, bıraktıkları takımdan tepki olur. O oyuncunun iki takımı karşı karşıya gelince, yuhalamalar başlar… Hatta geçen yıl Barcelona’ya geçen bir oyuncu için Real Madrid’liler o oyuncuya sokakta saldırıp dövmüşlerdi…

Bir de bizim derbilere bak…

Önceki akşam Trabzon-Beşiktaş maçını izliyorum…

Trabzonlu Sosa, eski Beşiktaşlı…

Oynamıyor ama Burak, eski Beşiktaşlı…

Olcay Şahan eski Beşiktaşlı…

Oynamadı ama Tolga Zengin eski Trabzonlu…

Liste uzayıp gidiyor…

Ama en ilginci…

Trabzonspor’un hocası beyliktaş7ın efsane kaptanı Rıza Çalımbay…

Beşiktaş’ın hocası, Trabzonspor’un efsane kaptanı Şenol Güneş…

Daha ne diyeyim…

Böyle derbi mi olur mu yaaaaa?..

(Zaten iki uzak kent olduğu için aslında bunun ismi derbi değil ya neyse)…

KONUŞAN FOTOĞRAF:

KIZ ELIZABETH, SELÜLİTLERİN BÖYLE ERİYECEĞİNE EMİN MİSİN?

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MİŞLER… MIŞLAR…

Fenerli Soldado, maç sonrasında, Akhisar yenilgisinin üzerine ‘Suçlu biziz’ demiş…

Yok kardeşim, sen kendini sıkma, ‘Sizi alan da kabahat’…

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Galatasaraylı Gomis, “A kalite takımlar sadece ingiltere’de, İtalya’da yok!..”

Pazarlama kendini Gomis Market, Türkiye’de zaten A diye bir şey yok…”

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Başkan Cengiz ceza vermeye hazırlanan UEFA’ya, “50 milyon Galatasaraylıyı üzmeyin!”demiş…

Bence kısa süre sonra size ‘Başkan üzme takımı, çek git!..” diyecekler…