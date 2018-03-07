Türkiye 32 yılda kaç kez sallandı?

Türkiye’de Deprem Haftası, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanır… Zaten sadece bu tarihlerde depremi hatırlarız… İstanbul AA’dan Hanife Sevinç, Türkiye’deki deprem sayısıyla ilgili bir haber yaptı…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki deprem, dünyada 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük sarsıntı oldu. Türkiye ve çevresinde ise 1903'ten bugüne kadar 7 ve üzerinde de 15 deprem yaşandı. Erzincan'da 27 Aralık 1939'da yaşanan 7.9 büyüklüğündeki deprem 117 yıldaki en şiddetli sarsıntı olurken, bunu, 7.8 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi izledi.

Türkiye ve yakın çevresinde 0.3 ila 7.9 büyüklüğü arasında 32 yılda 239 bin 902 deprem meydana geldi.

DEPREMLERİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI ŞÖYLE:

"1985'te bin 57,

1986'da bin 514,

1987'de bin 170,

1988'de bin 843,

1989'da bin 780,

1990'da bin 810,

1991'de bin 837,

1992'de bin 901,

1993'te 3 bin 249,

1994'te 3 bin 533,

1995'te 4 bin 774,

1996'da 3 bin 743,

1997'de 3 bin 861,

1998'de 2 bin 166,

1999'da 8 bin 699,

2000'de 3 bin 32,

2001'de 2 bin 563,

2002'de 3 bin 268,

2003'te 3 bin 925,

2004'te 5 bin 331,

2005'te 7 bin 595,

2006'da 4 bin 656,

2007'de 5 bin 834,

2008'de 8 bin 139,

2009'da 8 bin 783,

2010'da 11 bin 332,

2011'de 18 bin 40,

2012'de 20 bin 608,

2013'te 16 bin 317,

2014'te 14 bin 830,

2015'te 15 bin 357,

2016'da 13 bin 3346,

2017'de 34 bin 9."

7 VE ÜZERİNDE 32 DEPREM

Türkiye ve yakın çevresinde 1900 ile 2017 arasında 4 ve üzerindeki büyüklükte ise 10 bin 292 deprem yaşanırken, bunun 33'ü 7 ila 7.9 arasındaki büyüklükte gerçekleşti. Türkiye sınırları içerisinde 7 ve üzerindeki büyüklükte yaşanan 15 depremin illere göre dağılımı şu şekilde:

"9 Ağustos 1912 Mürefte (Tekirdağ) 7.3

7 Mayıs 1930 Türk-İran Sınırı 7.2

27 Aralık 1939 Erzincan 7.9

20 Aralık 1942 Tokat (Erbaa) 7

27 Kasım 1943 Ladik (Samsun) 7.2

1 Şubat 1944 Gerede-Çerkeş (Bolu) 7.2

18 Mart 1953 Yenice (Çanakkale) 7.2

25 Nisan 1957 Fethiye-Rodos (Muğla) 7.1

26 Mayıs 1957 Abant (Bolu) 7.1

6 Ekim 1964 Manyas (Balıkesir) 7

28 Mart 1970 Gediz (Kütahya) 7.2

24 Kasım 1976 Muradiye (Van) 7.5

17 Ağustos 1999 Gölcük (Kocaeli) 7.8

12 Kasım 1999 Düzce 7.5

23 Ekim 2011 Van 7.2

GEÇEN YILIN DEPREMLERİ

Geçen yıl Türkiye ve yakın çevresinde 34 bin 9 deprem yaşandı. Bu depremlerim 262'si 4.0 ila 4.9, 23'ü 5.0 ila 5.9, 2'si 6.0 ila 6.9, 1'i 7.0 il 7.9 arasında gerçekleşti.

Ocakta bin 351, şubatta 4 bin 325, martta 2 bin 673, nisanda bin 992, mayısta bin 759, haziranda 2 bin 845, temmuzda 4 bin 346, ağustosta 7 bin 130, eylülde 2 bin 400, ekimde 2 bin 181, kasımda bin 742 ve aralıkta bin 265 deprem yaşandı.

Geçen yıl 1.9 büyüklüğünde 2 bin 540 deprem yaşanırken, en çok deprem de saat 23.00'te oldu.

DEPREM GERÇEĞİNİGÖZARDI EDENLERE

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, deprem gerçeğiyle ilgili bilgi verdi. Temizkan, çarpıcı tespitlerde bulundu… Temizkan’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

“Yurdumuz, dünyanın en etkin deprem kuşağının üzerinde bulunmaktadır. Deprem bölgeleri haritasına göre, yurdumuzun % 92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun % 95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca topraklarımızın % 66’sı ve büyük sanayi tesislerinin % 75’i birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer aldığı bilinmektedir. Deprem konusunda bu kadar yüksek riske sahip olan ülkemizde deprem zararlarının azaltılması konusunda yapılacak çalışmalarda TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak her zaman göreve hazır olduğumuzu tekrar dile getirmekte fayda görmekteyiz. Bu anlamda deprem riski ve zararlarını azaltmak mümkünse ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaların ve eylem planlarının yapılması gerekmektedir.

DEPREM ÖNERİLERİ

- Türkiye’de aktif fayların ayrıntılı bir şekilde haritalanmalı, Türkiye deprem bölgeleri haritası buna göre yeniden oluşturulmalıdır.

- Türkiye’nin morfolojik yapısı detay şekilde araştırılmalı, özellikle diri fayların oluşturduğu morfolojik yapılar, depreme hassas yerler tespit edilmelidir.

- Zemin koşulları ayrıntılı şekilde incelenmelidir. Bunun için mümkün olduğu kadar küçük alanlara kadar inilmeli, bunun yapılması kanuni bir zorunluluk haline getirilmelidir.

- Deprem sonrası meydana gelebilecek diğer afet türlerinin görülebileceği alanlar tespit edilmelidir.

- Yapılacak konutlarda depreme dayanıklılık koşulu aranmalı, mevcut konutlarda ise bu konuda gerekli ölçümler yapılarak, gerekirse takviyeler yapılmalıdır.

- Ülke için önem taşıyan ulaşım ağları, su ve elektrik şebekeleri, baraj ve santral gibi yapılar deprem riski gözetilerek uygun alanlarda yapılmalıdır. Nüfusun deprem riski yüksek alanlarda yoğunlaşmasını önlemek, söz konusu alanları birer cazibe merkezi olmaktan çıkarmak için gerekli yatırımları diğer alanlara kaydırmak gerekmektedir. Bu şekilde göç olayı, bunun sonucunda ortaya çıkan sorunlar ve çarpık kentleşme önlenmiş olacaktır.

- Genel olarak afetlerle ilgili bütün kuramların, üniversitelerin ortaklaşa çalışması sağlanmalıdır. Ayrıca uluslararası düzeyde araştırma ve çalışmalara katılım sağlanmalıdır.

- Halk deprem konusunda bilgilendirilmeli, deprem sonrası yapılacak yardım ve kurtarma konusunda yapılması gerekenler hem halk hem de ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bilinmelidir.

"TAKDİR-İ İLAHİ", "DOĞANIN FITRATI",

Öncelikle bilinmelidir ki, depremler jeolojik nedenlerle meydana gelen doğa olaylarıdır. Bu doğa olayı, bilimden, akıl ve teknikten uzak politikalar sonucunda birer afete dönüşmektedir. Bu nedenle, depremlerin afete dönüşmesini "takdir-i İlahi", "doğanın fıtratı", "Doğal Afet" gibi görerek, önlem alınmasını engelleyen, ölümleri kaderimizmiş gibi gösteren anlayıştan kurtulmak; depremleri önlemenin mümkün olmadığını, ancak zararlarını ortadan kaldırmanın veya azaltmanın mümkün ve bizim elimizde olduğu anlayışını toplumsal bilince çıkarmak önem taşımaktadır. Yöneticilerin önemsemediği ancak meslek odası olarak her zaman hatırlatmaya çalıştığımız "deprem gerçeği", ülkemizin öncelikle çalışılması gereken konularından birisi olduğunu bu yılki deprem haftasında da bir kez daha hatırlatmak isteriz. Saygılarımızla”

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17 Ağustos 1999 yılında merkez üssü Gölcük olan yüzyılın depremini hep birlikte yaşadık…

Olağanüstü günlerdi…

Yukarıda Türkiye’deki deprem sayıları ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, deprem gerçeğiyle ilgili değerlendirmesini sizlerle paylaştım…

Depremler için "takdir-i İlahi", "doğanın fıtratı", demeyip, devlet üzerine düşen görevi yapmalı, biz bireyler de deprem konusunda bilinçlenmeliyiz. 17 Ağustos depreminde 17-18 bin kişi ölmüş ise 70-80 bin kişi yaralanmışsa, bu kadar fazla ölüm ve yaralanmanın altında, yeterince deprem bilincinin olmadığını söyleyebiliriz…

Can Ataklı Derince’ye konferans için geliyor

İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Esra Tolu ve ekibi, Derince’de siyasete yeni bir soluk getirdi. Tolu ve ekibi, bu kez konferans düzenliyorlar. Gazeteci ve yazar Can Ataklı, "Başkanlık Sistemi ve Demokrasinin Geleceği" adlı konferansa katılacak. Konferansın moderatörlüğünü İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Esra Tolu yapacak. 14 Mart Çarşamba günkü konferans saat 18.30’da Elmas Düğün Salonu’nda yapılacak. Organizasyon yemekli ve giriş 50 lira olacak.