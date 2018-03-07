Devlet ve meşru müdafa hakkı…

Her “demokratik devlet” düzeninin meşru müdafaa hakkı vardır.

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalist işgale karşı “halkıyla birlikte” mücadele veren bir askeri kadronun öncülüğünde kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu bir “DEVRİM” niteliği taşır.

Osmanlı Devleti, SEVR Antlaşması ile “fiilen” bitmiş, tükenmiş ve tarihe mal olmuştur. Dişini tırnağına takan, yaşamını ortaya koyarak kurtuluş mücadelesi veren Anadolu halkı, artık yeniden bir sülalenin egemenliğine bırakılamazdı. Devrimin öncüsü Mustafa Kemal de bu nedenle CUMHURİYET rejimini seçmiştir.

Her Cumhuriyet’in “temel nitelikleri” vardır ve bunlar, Anayasa’da açıkça yer alır. Türkiye Cumhuriyeti; “Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti” dir.

Devleti, bu nitelikleriyle korumak, öncelikle “siyasi iradenin” ve Cumhuriyet Savcılarının görevidir!

Ne yazık ki, özellikle son zamanlarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik ve giderek küstahlaşan bir saldırı vardır!

Bu saldırı, öncelikle “LAİK DEVLET” yapısına yöneliktir!

Birileri, özel televizyonların yanı sıra, TRT ekranlarında bile laik devlet yapılanmasına ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı kin ve nefret kusmaktadır!

İnternet ortamında çeşitli “sahte isimler” ya da gruplar halinde Atatürk’e yönelik saldırı ve iftiralar ve Laik Devleti yıkıp Şeriat Devleti kurma ve Hilafeti geri getirme özlemleri açıkça yer almaktadır. Bu iletilerde, karşı görüşte olanlara yönelik KİN ve ÖFKE, en ağır ve aşağılık hakaret ve küfürler yer almaktadır.

Bir “yurttaş” olarak, bu ülkede, farklı görüşlere sahip olsalar da bu ülkenin yurttaşları olan her insanla karşılıklı hoşgörü ve saygı ile yaşamak isterim. Ne korkutan, ne de korkan bir insan olmak istemem.

“LAİK DEVLET” farklı inanç gruplarına yaşama hakkı tanıyan, her hangi bir inancın taraftarı olup, diğer inançlara baskı kurmayan devlettir. Kimilerinin düşündüğü ve dile getirdiği gibi “kafir devlet” değildir!

Üstelik, yasal bir değişim ya da darbe olmadığı sürece “Laik Devlet” in korunması ve “laiklik karşıtı eylemlerin yasal takip ve cezalandırma görevi “CUMHURİYET’İN SAVCILARI” için temel bir görevdir!

İşte, bu nedenle, Cumhuriyet’in Savcılarını göreve çağırıyorum; özellikle internet ortamında yasa dışı Hilafet çağrıları yapan, Laik devlete hakaret yağdıran, başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet’in kurucularına iftiralar atan ve son derece düzeysiz sözlerle alenen saldıran ve hakaret eden, bu yolla “propaganda” yapmaya çalışan kişi ve grupları lütfen takip ediniz ve gerekli yasal işlemleri yapınız.

Bu talebim “düşünceye karşı olmak” değil!

Çünkü, sözünü ettiğim kişi, ya da gruplar “düşünce” ortaya koymuyor. Alenen “TEHDİT” ediyor, “KÜFÜR” ediyor, Devlet’in Anayasal niteliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor! İFTİRA atıyor, HAKARET ediyor!

Hiç kuşkum yok, bu karanlık günler er ya da geç sona erecek. Ve o gün, kimi yargı mensuplarının “KUMPAS DAVALARI SAVCILARI ve HAKİMLERİ” gibi utanç içinde olmamalarını diliyorum!