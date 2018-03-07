Türkiye’yi yönetmek bu kadar kolay mı?

Önce birkaç soru:

*Çocuğunuzu 18 yaşındaki bir öğretmene teslim eder misiniz?

*Hastalansanız, 18 yaşındaki bir doktora kendinizi emanet eder misiniz?

*Davanız var, duruşmaya girdiniz, karşınızda 18 yaşında bir hâkim, ne düşünürsünüz?

*18 yaşındaki bir genç karşınıza dikildi, “Avukatım, sizin davalarınıza ben bakmak istiyorum” dedi, güvenir verir misiniz?

*Yine 18 yaşındaki bir genç, mesleği yok, kızınızla evlenmek istedi, bu evliliğe gönlünüz razı olur mu?

18 yaş…

Daha yeni bitmiş lise.

Ne askerlik…

Ne üniversite…

Ne meslek…

Henüz ergenlik yaşını bile tamamlamamış.

(Kızlarda da erkeklerde de ergenlik 12-20 yaş arası kabul edilir)

Hayatın “h”sini, siyasetin “s”sini dahi bilmez.

“Ekonomi” mi?

Nereden bilsin, daha anne-baba parası yemektedir.

Aklı havada, gönlü oynaştadır.

Biz bu durumdaki ergen bir gençten ülkeyi yönetmesini istiyoruz.

Önce “milletvekili seçilebilme” hakkı verdik…

Şimdi de “Madem milletvekili seçilebiliyor, belediye başkanı da olsun” uğraşısındayız.

18 yaşında milletvekili…

18 yaşında belediye başkanı…

Artık ülkemizi “ergen veletler” yönetecek.

Aklı, bilgisi, ilişkileri ve deneyimi olgunlaşmamış kişiler…

Hayatlarında insan ve para yönetmemişler, biz kendilerine kent ve ülke yönetimini teslim edeceğiz.

Ben en çok neye üzülüyorum, biliyor musunuz?

Milletvekilliğin ve belediye başkanlığının bu kadar hafife alınmasına…

Milletvekilliğin ve belediye başkanlığının “ergen kişiler tarafından dahi yapılabilir” kabul edilmesine…

Ülkemizde askerliğini yapmamış, ekmeğini eline almamış delikanlılara kız vermezler, biz onları milletvekili ve belediye başkanı seçeceğiz.

Bana ters geliyor, duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim.

İhracat yapmasına yapıyoruz da…

Sevgili okurlarım, artık şunu kabul etmeliyiz.

Çalışmazsak ve üretmezsek, özellikle başka ülkelere satılabilecek mal üretmezsek, kalkınamayız.

Gerisi hikâye!

İhracat patladı da…

Rekor kırdı da…

Şu oldu, bu oldu da…

Sonuç?

Önemli olan sonuç!

Yıllardır 145-155 milyar dolar bandında çakıldık kaldık.

İniyor, çıkıyor…

Peki, neden ihracatımızı artıramıyoruz?

Neden yerimizde sayıp duruyoruz?

Nedeni, basit.

Başka ülkelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri yeteri kadar ve istenen kalitede üretemiyoruz.

Dünya artık “yüksek teknoloji ürünleri” istiyor, bizim ihracat ürünlerimiz bu sınıfa girmiyor.

Yüksek teknoloji olarak kabul edilen ürünlerimizin ihracattaki payı, son beş yıldır maalesef yüzde 3 civarında.

Yüzde 3’ü de toplasan toplasan ne tutar?

Dünyada ileri teknoloji ürün ihracatı sıralamasında 102’inci, tutar yönünden 39’uncuyuz.

Böyle olunca da ihracatımızda kilo fiyatı artmıyor.

Şöyle söyleyeyim…

Bizim 1 dolara sattığımız ürünü Japonya 2.81, Almanya 2.69, Güney Kore 1.97 dolara satıyor.

Daha çok çalışıyoruz, ama daha az kazanıyoruz.

Anlayacağınız…

Bizimkisi ihracat değil, düpedüz hamallık!

İhracat gelirimiz, ucuz malların satışından oluşuyor.

Gitgide de daha da ucuzluyor.

Dört yıl önce, yani 2014’te kilogram başına ihracat 1.59 dolarken, 2017’de bu rakam kilogram başına 1.36 dolara geriledi.

Bir ton mal ihraç ediyorsun, ortalama 1360 dolar kazanıyorsun.

Öbür taraftan adam bir telefon satıyor, senin bir tondan kazandığının 2-3 misli para kazanıyor.

Telefonun ağırlığı da 120-130 gram.

Söylemek istediğim şu:

Nutuk atmakla, ihracat artmaz.

Senin eğitim sistemin ve üretim yapın, ihracatı destekler nitelikte olacak.

Sen, dindar ve kindar nesiller yetiştirmeyi hedefine koymuşsan, yeteri kadar üretimi de ihracatı da unut!

Küreselleşme dedikleri

Küreselleşme…

Son yıllarda büyük büyük adamların, büyük büyük ekonomistlerin dillerinden düşürmedikleri bir sözcük!

“Global ekonomi” de deniyor, ama “küreselleşme” daha afilli!

“Küreselleşme” denince, akan sular duruyor.

Küreselleşme, aslında geçmişteki sömürgeci anlayışın bir devamı.

Eskiden…

Doğrudan sömürgecilik döneminde…

Sömürgeci ülkeler, sömürgeleştirdikleri ülkelerin bütün ulusal servetlerini alıp kendi ülkelerine taşırlardı.

Dolaylı sömürgecilik dönemine geçilince, bu kez bu işi finansal yöntemlerle kendi ülkelerine götürmeye başladılar.

Sadece Türkiye değil pek çok ülke, uzunca süredir “dolaylı sömürgecilik” dönemi yaşıyor.