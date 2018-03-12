Nereden nereye!

Sanıyorum 1968 yılıydı.

Türkiye’nin ilk televizyon kanalı olan TRT kurulmuştu.

Siyah, beyaz bir ekrandan yayın yapıyordu.

Aileler akşam olduğunda o siyah beyaz televizyon kutusunun karşısına geçerler haberleri ve dizileri izlerlerdi.

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Bu kurumun gelişmesi 1973 yılında genel müdür olan rahmetli İsmail Cem zamanında olmuştur. İsmail Cem kısıtlı olanaklara rağmen bu kurumu başarıdan başarıya taşımıştır.

1968 yılından bu güne kadar birçok hükümet kuruldu.

Tüm dönemlerde muhalefet partileri bu kurumu tarafsız olmamakla suçlamışlar v e siyasi iktidarın borazanlığını yapmakla eleştirmişlerdir.

Bugün de gerek ana muhalefet partisi, gerek diğer muhalefet partileri bu kurumu tarafsız davranmamakla eleştirmektedirler.

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15 Temmuz darbesinden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buluşmasında Kılıçdaroğlu TRT’nin kendilerine ekranda yer vermediğini zaman vererek açıkladığında; Sayın Cumhurbaşkanı bile şaşırmıştır.

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Bugün TRT yandaş kuruluşlara veya kişilere para aktarma aracı haline gelmekle de muhalefet partileri tarafından eleştirilmektedir.

Muhalefete göre vatandaşın cebinden yandaşlarının cebine para aktaran bir hortum haline gelmiştir.

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Son beş yılda iki milyar lira harcayan TRT’nin gelirleri yayıncılık faaliyetlerinden değil, tümüne yakını vatandaşın elektrik faturalarından alınan %2’ lik payı ile televizyon, radyo, ve benzeri cihaz alımlarından alınan bandrol gelirlerinden oluşmaktadır.

TRT’nin gelirlerinin % 85’inden fazlasını bu iki kalem oluştururken, reklam ve diğer gelirlerinin payı ise %15’dir.

Bu neyi gösteriyor. TRT izlenmiyor.

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Dokuz binden fazla çalışanı olan bu kurum son beş yılda 1.6 milyar lira harcadı.

Program sunucularına yaklaşık 53 milyon lira, konuklara 43 milyon lira, toplam 96 milyon lira ödeme yapmıştır.

Devletin bu kurumu Atatürk’e kendi ekranında küfür eden birine yüklü miktarda para ödemiştir…

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Ha…

Bir de RTÜK var.

Radyo Televizyon Üst Kurulu.

Bu kurulun görevi radyo ve televizyon kanalarının yayınlarını izlemek, toplumun değerlerine aykırı yayınlar yapanları uyarmak ve onları denetlemek.

Bu kurul da kurulduğu günden beri hep muhalefet partileri tarafından iktidar yanlısı davrandıkları için eleştirilmiştir.

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2017 yılında RTÜK televizyon kanallarına yayınladıkları programlar nedeniyle FOX TV YE 18, Kanal D YE 15, SHOV TV YE 14 kez, sabahtan akşama kadar muhalefet parti mensuplarına küfürler eden A HABER ve Kanal 24’e birer kez ceza kesmiştir.

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Aslında RTÜK’ün hiçbir televizyon kanalına yaptıkları yayınlardan dolayı ceza kesmesi demokrasimiz için büyük bir ayıptır.

Basının, medyanın özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez.

Ancak gerek TRT’nin ve gerekse RTÜK’ün ve gerekse tüm basının ve medya kuruluşlarının tarafsız olması gerekir.

Halktan alınan vergilerle görevini yürüten tüm kurumlar tarafsız olmalıdırlar.

Her gelen siyasi iktidar kendi kurumlarını yaratırsa o ülkede demokrasinin geliştiğini veya gelişeceğini söyleyemeyiz.

Bu nedenle hak, hukuk, adalet…