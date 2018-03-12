Çöp fabrikası konusundaki sessizlik pek hayra alamet değil

Olup biteni hatırlayalım…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te yeni bir çöp fabrikası yapılmasına karar vermişti.

Yer aramışlar, bula bula İzmit’in çevre yönünden en temiz yerini bulmuşlardı.

Kocaeli Üniversitesi UmuttepeYerleşkesi’nin hemen yanını…

İzmit’in oksijen yönünden en zengin tepesini…

Toplum adına itiraz etmiş, günlerce yazıp çizmiştik.

“Yapmayın etmeyin, havası, suyu, toprağı en temiz Umuttepe’ye kıymayın; çöp fabrikasını götürün kentin en kirli yerine fabrikaların bulunduğu bölgeye yapın, bu kadar baca tütüyor bir baca daha tütsün” demiştik.

Sivil toplum örgütleri de bize destek çıkmıştı.

Özellikle 19 kuruluştan oluşan Kocaeli Akademik Odalar Birliği…

Hemen hemen 25 bin kişiyi temsil eden dinamik bir güç...

Toplantılar yapıp, raporlar hazırlamışlardı.

Yetkililerle konuşup vazgeçirmeye çalışmışlardı.

Bölgedeki köylerde oturanlar “Çöp fabrikası istemeyiz” diye ayağa kalkmışlardı.

Sonra ne olmuştu?

Tepkiler çoğalınca, projeyle ilgili “sessizlik” başlamıştı.

Bu sessizlik devam ediyor.

Yetkililere soruyorsunuz…

“Çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasından vaz mı geçildi?”

Cevap yok.

“Çöp fabrikası için Umuttepe dışında başka bir yer mi aranıyor?”

Yine cevap yok.

Bence bu sessizlik pek hayra alamet değil.

Sinsi sinsi çalışmalar yürütülüyor olabilir.

Bir gün bir de bakmışız, “ÇED süreci” başlamış.

Olur mu, olur…

Üniversitenin yanı başında çöp fabrikası bacalarının tüttüğünü, kuzey rüzgârlarının bacadan çıkan zehirli gazları İzmit’in üzerine savurduğunu düşünebiliyor musunuz?

Eğer vazgeçilmediyse…

Eğer çöp fabrikası halkın itirazına rağmen Umuttepe’de yapılacaksa…

Bununla ilgili çalışmalar gizli gizli yürütülüyorsa…

Karar alanlar ve yürütenler şunu iyi bilsinler, vebalden kurtulamazlar!

Suriyeliler konusunda şu sorulara da cevap versenize

Suriyeli gerçeğinde son rakamlar şöyle:

*Suriyeli göçü ne zaman başladı: 29 Nisan 2011.

*Türkiye’deki Suriyeli sayısı: 3 milyon 540 bin 648.

*Toplam 21 kampta yaşayan Suriyeli sayısı: 234 bin 529.

*81 ilde yaşayan Suriyeli sayısı: 3 milyon 306 bin 119.

*Türk vatandaşlığına alınan Suriyeli sayısı: 55 bin 583.

*Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı: 311 bin.

*Suriyelilerin en çok yaşadığı kentler: İstanbul, Hatay, Gaziantep

*Hastanelerde yatakta tedavi gören Suriyeli sayısı: 1 milyon 460 bin.

*Ameliyat edilen Suriyeli sayısı: 1 milyon 214 bin.

*Bugüne kadar Suriyeliler için harcanan para: 30 milyar dolar.

Bu bilgileri TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu’na sunulan rapordan derledim.

İyi güzel de, halkımız bu klasik bilgilerin yanı sıra başka şeyleri de merak ediyor.

Örneğin…

*Her Suriyeliye ayda ne kadar nakit ödeme yapılıyor?

*Suriyelilerin marketlerden alışveriş yaptıkları kartların limitleri ne kadar?

*Hastaneye ameliyat ve tedavi için giden Suriyelilerden para alınıyor mu?

*Biz borçla yaşayan bir ülke olduğumuza göre, Suriyeliler için bugüne kadar harcadığımız 30 milyar dolar da borç. Bu borcu biz Türkler mi ödeyeceğiz, yoksa Suriyeliler de borç öderken katkıda bulunacaklar mı?

*İşyerlerinde kaçak işçi çalıştırmak yasak da, kaçak Suriyeli işçi çalıştırmak neden yasak değil?

*İşyerleri, kayıtsız çalıştırılmasına göz yumulduğundan Suriyelilerle dolu… İş bulamayan Türk insanı taş mı yiyecek?

Raporda maalesef yukarıdaki soruların cevaplarını bulamadım.

Okurlarım adına soruyorum.

Türkiye, artık Avrupa’nın bir numaralı et pazarı

Şimdi “Bu da mı başımıza gelecekti” diyebiliriz.

Çünkü başımıza geldi.

Artık Türkiye resmen Avrupa’nın bir numaralı et pazarı.

Böylece Türkiye kendi hayvan üreticilerini değil, Avrupa ülkelerinin çiftçilerini destekler durumuna düştü.

Avrupa Komisyonu’nun 2017 verilerine şöyle bir göz atalım.

*Avrupa Birliği’nin sığır ihracatında bir numaralı pazarı, Türkiye… İkinci sırada Hong Kong, üçüncü sırada ise İsrail var.

*Türkiye’nin Avrupa’dan sığır ihracatı 4 yılda 5 bin tondan 85 bin tona çıktı.

*Aynı dönemde yapılan ihracatın değeri 30 milyon Euro’dan 342 milyon Euro’ya ulaştı.

Şu halimize bir bakar mısınız?

Yiyeceğimiz eti kendimiz üretemiyorsak…

Yiyeceğimiz nohudu, mercimeği, kuru fasulyeyi, sebzeyi, meyveyi kendimiz yetiştiremiyorsak…

Bu kadar toprak ne işe yarar, söyler misin arkadaş?