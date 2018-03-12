Gazetemize mail gönderen CHP Derince eski İlçe yöneticisi Ümit Karaduman, “Yol mu? Demir yolu mu?” başlıklı bir yazı göndererek, sorunları dile getirdi…

Karaduman’ın açıklamasını birlikte okuyalım;

Burası Umuttepe Kampüsünün 1-2 km kuzeyi, Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunman Taşköprü Orman İşletme Şefliği binalarının önü, bir diğer ifade ile çöp fabrikasına giden yolun başlangıcı.

Kuzey Marmara Çevre Otoyolunun şantiye sahasına giden bu yolu her gün yüzlerce ağır tonajı iş makinesi kullanıyor.

Kuzey ormanları içinden kıvrıla kıvrıla giden bu güzelim yol bölgede yaşayan halkın mecburi güzergahı.

Derince'nin Geredeli, Tahtalı ve Terziler mahalleleri ile İzmit'e bağlı Gökçeviran, Kaynarca, Bulduk ve Çağırgan Mahalleleri her gün bu yolu kullanmak zorunda.

Kandıra'nın cazibe merkezi olan Akçaova'ya da, Şile ve Ağva gibi turistik yerleşimlere de bu yol üzerinden gidiliyor.

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Üstelik bölgede taşımalı eğitim yapılması sebebiyle adeta bir şantiye sahasına dönen bu yolu kullanan öğrenci servisleri de mevcut.

Yol üzerinde biriken balçık kazalara davetiye çıkarıyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi 5 yıl bu yolun yapılmasını bekleyen çile çeken bölge halkı yapılan beton yolun keyfini süremeden otoyol inşaatı başladı.

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Yüzeye çıkan demir çubuklardan kaçmak için tehlikeli manevralar yapan köylüler kimi zaman da geçişi engelleyen demir çubuklar sebebiyle yolu kullanamıyor.

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Büyükşehir gözüne kestirdiği bu bölgeye ceza vermeye şimdiden başladı.

3-4 yıl bile olmadan kullanılmaz hale gelen yol hakkında yetkililerin düşüncesi nedir bilinmez, fakat görünen o ki, fatura yine halka çıkacak.”

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Ümit Bey, önemli bor konuya değindi…

Sadece Umuttepe yolunda değil, Sevindikli Köyü civarında da yolla ilgili sorunlar var..

Yolun bazı bölümleri balçık olmuş…

Büyük tehlike arz ediyor…