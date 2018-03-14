Sertif Gökçe, Derince adayı mı?

Partilerin günümüzdeki ana gündem maddelerini şu sıra yaklaşan yerel seçimler oluşturuyor. İktidar partisi bu konuda zaten geçmişten gelen alışkanlığını yine sahaya yansıtıyor gibi. Onlar çok rahatlar. Yeni bir sürece girerken ince eleyip sık dokumak alışkanlıklarını muhtemeldir ki bu seçim sürecinde de bozmayacaklardır.

Tabi birde AK Parti ile ilgili olarak piyasaya yansıyan ittifak muhabbetleri var. Kimilerine göre AK Parti, genel seçimle ilgili MHP ile yapılacak olan ittifakını 2019 Mart döneminde denemeye alacak. Bu şekilde ortaya çıkacak sonuç da aslında beklentiler açısından belirleyici olacak. Dahası, İYİ Parti’nin kurulması ile büyük sendeleme yaşayan MHP’nin parti olarak ‘Cumhur İttifakı’na nasıl bir destekte bulunacağını, AK Parti’ye ne kadar destek atabileceğini de görmüş olacaklar.

O yüzden bu projenin sağlamlığı ile ilgili olarak AK Parti ve MHP arasında yerel seçim ittifakının da yapılabileceği ile ilgili sorulan, iktidar kanadında sıklıkla sorulur durumda. O yüzden AK Parti’de adaylar oldukça geç tarihlerde belirlenecek gibi bir hava esiyor.

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Ana muhalefet partisi CHP’de ise bilindiği üzere il başkanı Cengiz Sarıbay’ın, “Adaylarımızı bir yıl önceden belirleyelim, erkenden yola çıkalım” anlayışı var. Bunu genel merkez nezdinde de dillendirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla CHP’de adaylarla ilgili Ramazan ayı öncesinde 12 ilçe ve Büyükşehir adayını öğrenebiliriz.

Daha önce İzmit ilçe ile ilgili olarak Selman Yıldırım isminin öne çıktığına dikkati çekmiştim. Sonrasında ise Körfez için Bozkurt Uslu’nun yeni bir çalışma içinde olduğunu okurlarımızla paylaşmıştım.

Şimdi de Derince’de farklı ve etkin diyebileceğimiz bir ismin gündemde olduğunu öğrendik…

Tabi bu durum hakkında görüşme faslının olup olmadığını, oldu ise hangi aşamaları geçtiklerini bilemiyorum. Fakat kaynaklarım CHP’de Derince Belediye Başkan adaylığı için, halihazırda Kocaeli Barosu Başkanlığı görevini yürüten, parti içinde saygın bir yere sahip olan Av. Sertif Gökçe’nin adı konuşuluyor.

Sertif Bey’in, özellikle Derince bölgesinde sevilen, sayılan bir insan olarak kabul gördüğünü, CHP’liliğin ötesinde bulunduğu baro başkanlığı ile ilgili görevinde de kendi düşüncesi ve hukukçu kimliği kapsamında yerli yerinde bir tavır içinde olduğunu da biliyoruz.

Tabi siyaset çok farklı bir olgu. Sadece hukukçu diye belediye başkan adaylığının verileceği bir isim değil Sertif Gökçe. Kaldı ki, baro ile ilgili olarak gelmiş olduğu noktayı da dikkate alacak olursak, bazı kesinliklerin sağlanamaması ihtimali var ise mesele hakkında çok fazla riske girmeyecek yapıda olduğunu düşünüyoruz.

Şunu söylemeye çalışıyorum, Sertif Gökçe, baro başkanlığı ile belli bir düzeye sahip bir isimdir. Hukukçu kimliğinin üzerine bazı kesinlikler verilmedikçe, bu adaylık üzerine çok fazla gidilemeyebilir. Kaldı ki, “Sandığa gir, çıkarsan adayımız olursun” yaklaşımı açıkça söylemek gerekirse, görev alması istenen Gökçe gibi bir isme haksızlık olur.

Şayet CHP, kesin olarak aday gösterecekse bu ismi gündemine almalıdır.