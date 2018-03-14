Rektör Hülagü, Amerika’nın teklifini neden kabul etmedi?

Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü Gölcük Vizyon 2023 projesi devam ediyor…

Branşında başarılı olanlar, kariyer sahipleri ve kenti yönetenler, Gölcük'te Öğrenci Olmak Projesi kapsamında bilgi ve deneyimlerini lise öğrencileriyle paylaşıyorlar…

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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Gölcük'te Öğrenci Olmak Projesi kapsamında

Gölcük Kazıklı Kervansaray'da lise öğrencileriyle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Rektör Hülagü, hayatından kesitler sunarken öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.

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Önce Rektörün öz geçmişi okundu…

Erzurumlu olan Rektör Hülagü’nün geçmişi başarılarla dolu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık ekibinde de yer aldı…

Hülagü, üniversitenin fakültelerindeki bölümleri ve gelişmiş eğitim olanaklarını öğrencilere aktararak konuşmasına başladı…

Rektör Hülagü, bir yandan üniversite ile ilgili bilgi verirken, diğer yandan lise öğrencilerine nasihatta bulunmayı ihmal etmedi…

Hülagü şunları söyledi;

KOÜ’NÜN AMİRAL GEMİSİ

“Üniversitemizde 86.00 öğrenci;

18 fakülte 21 MYO, 2 yüksekokul, 3 enstitü ve 1 Devlet Konservatuarında eğitim görüyor. Üniversitemizin amiral gemisi olan Tıp Fakültemizde, yurtdışında verilen sağlık hizmetlerinin çoğu verilebiliyor.

Mühendislik fakültemiz çok iyi bir durumda.

Teknoloji fakültemiz otomotiv sektörüne büyük katkı sağlıyor.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizde önümüzdeki 10 yıl içerisinde havacılık sektöründe doğacak ihtiyaca yönelik eğitimler veriliyor.

Eğitim, Fen-Edebiyat, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve diğer eğitim birimlerimizde de çok kaliteli eğitimler veriliyor.

KOÜ, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

Kocaeli Üniversitesi, öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 3. Üniversitesidir.

Biz niceliksel büyümenin yanında niteliksel olarak kalkınmanın da önemli olduğunu düşünüyoruz.

Üniversitemizdeki eğitim kalitesini arttırmak için sürekli çalışıyoruz.

Hiçbir başarı tesadüf değildir.

Başarı için çok çalışmalısınız.”

HÜLAGÜ, TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

"Amerika'da ihtisas yaparken orada kalmam için teklif geldi.

Fakat ben vatanına ve bayrağına sevdalı olan biri olarak teklifi kabul etmeyip ülkeme döndüm.

Türkiye kadar güzel bir ülke yok.

Mesleğinizi severek yapın, ülkemize katma değer sağlayın…

HER ALANDA ÜST DÜZEY EĞİTİM

Umuttepe Yerleşkemiz doğa ile içi içe…

Çok gelişmiş bir kütüphanemiz var.

Umuttepe'ye ulaşım kolaylaştı.

Yeni yapılan bir Batı Yerleşkemiz var.

Hazırlık sınıflarında verilen İngilizce eğitimimiz çok kaliteli.

Her bölgeye özgü folklor ekibi oluşturduk.

Bunların yanında Seka'da Kültür Evimiz var, burada kadim sanatlarımızı yaşatma adına kurslar veriyoruz.

Öğrenciler için tamamen ücretsiz olan kursların tüm masraflarını üniversitemiz karşılıyor."

YABANCI DİL EĞİTİMİ

“Eğitiminiz yanında toplumsal ilişkileri geliştirmek için sanatsal faaliyetlerle de ilgilenin… Yabancı dil konusunu ilerleyen yaşlara bırakmayın.

Kısa süreli programlar yerine farklı dil programlarıyla yurtdışına giderek yabancı dilinizi geliştirmelisiniz.

Bu yaşlarınızda kendini en iyi şekilde eğitin.

Sizler bizim geleceğimizsiniz.

Sizi ailemizden bir parça olarak görüyor, önemsiyor ve üniversitemizin en iyi yerlerinde görmek istiyoruz."

HÜLAGÜ’NÜN BÜŞÜKŞEHİR ADAYLIĞI

Rektör Hülagü’nün liseli öğrencilere söylediklerini yukarıda yazdım…

Rektör Hülagü’nün asıl mesleği, gastroloji uzmanı.

Mesleğinde çok da başarılı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değer verdiği bir isim…

Hülagü için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yakıştırması bile yapılıyor…

Bilindiği gibi mevcut Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’in de geçmişinde Anadolu Üniversitesi rektörlüğü var…

Bildiğim kadarıyla Hülagü, bir dönem da rektörlük yapmak istiyor…

Gölcüklü lise öğrencileri, Rektör Hülagü’nün söylediklerini kulak arkası etmesinler…

Hülagü’nün söylediklerini dikkate alsınlar…

Bu kendi yararlarına olur…