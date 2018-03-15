İşte tarihin en büyük dolandırıcıları!

Türkiye şu sıralar Çiftlikbank vurgununu konuşuyor…

Adı Mehmet Aydın…

25 yaşında…

80 bin kişiyi dolandırdı…

511 milyon lirayı kapıp, Uruguay’a kaçtı…

Adamın biri de ardayı çıkıp, mağdurlara ben sizin paranızı kurtaracağım deyip 1600 kişiden 500 er lira toplamış…

Bir de o tokatlamış…

Saadet zinciri, Jet Fadıl derken, dolandırıcıların sonu gelmiyor…

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AKP Kocaeli Milletvekili aday adayı, emlakçı Zeki Canşi, önceki gün Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili bir paylaşımda bulundu…

Canşi’nin paylaşımı şöyle; “Alın size bir jet Fadıl daha. Çiftlikbank'ın mümtaz şahsiyeti (!) Yahu bu millet hiç mi akıllanmayacak... Binlerce kişiyi dolandırıp sırra kadem basmış bu tombik. Amblemi de horoz, bulmuş binlerce tavuğu işini görmüş ve de kaçmış!”.. Canşi, espriyle karışık, para kaptıranlara göndermede bulunmuş… Bir zamanlar Banker Kastelli vardı… Çok kişiyi mağdur etmişti… Yıllar sonra Banker Kastelli, “Şimdi aynı işi yapsam, binlerce kişiden bana para vermek için kuyruğa girer” demişti… Çiftlik Bank vurgunundan sonra, ne kadar haklı çıktığı ortaya çıktı…

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Başbakanları dolandırıp örtülü ödeneği yağmalayan, sahte karakol kurup azınlıkların varını yoğunu elinden alıp, bununla da yetinmeyip yattığı hapishaneden İtalyan faşist diktatör Mussolini'yi dolandıranlar... Hitler'in olmayan günlüğünü ünlü bir dergiye satıp zengin olan, Brooklyn Köprüsü'nü satan, sahte tahvillerle köşeyi dönen, "pilotum" deyip, bedava dünyayı dolaşan... İşte Türkiye'nin ve dünyanın en namlı dolandırıcıları ve hikayeleri...

SÜLÜN OSMAN

Çevirdiği dolaplar filmlere bile konu olan Sülün Osman her şeye rağmen halkın hayranlığını kazanmış bir isimdi. Galata Kulesi ve Beyazıt Meydanı’nı bile İstanbul’a yeni gelmiş Anadolu’nun saf tüccarlarına “satma” yeteneğine sahipti ki bu özelliğiyle filmlere bile konu olmuştu. Sülün Osman’ın İstanbul’a yeni gelmenin ürkekliğini üzerinden atamayan taşralılardan şehir meydanındaki saate bakma parası bile aldığı rivayet edilir.

GÜNEY ZOBU (RAKİ)

1980’li yılların ünlü dolandırıcısı Raki, genelde yasa dışı işler yapanları dolandırdığı için bu kişiler kendisini şikayet edemezmiş. Genellikle azınlıkları dolandırmasıyla ünlü Raki’nin babası, Tümgeneral Şemsettin Zobu, erkek kardeşi de Londra'nın ünlü iş adamlarından Kuzey Zobu.

Raki aynı zamanda sinema oyuncusu Melike Zobu’nun da babası. Raki, dolar taşımanın suç olduğu yıllarda Almancı ya da Amerikalı kılığında büyük otellerde bavulla döviz satma vaadiyle çok kişiyi dolandırmıştı.

BANKER KASTELLİ

1980’lerde başlayan banker furyasında yıldızı parladı. Yıllık enflasyon yüzde 30 iken aylık yüzde 12 faiz ile para topluyordu. Milli gelirin 70 milyon dolar olduğu günlerde Kastelli’nin elinde 100 milyar para toplanmıştı. 40 bankanın,bankerleri saf dışı bırakan karara imza atmasıyla işler birden tersine döndü. İflas eden Kastelli yurt dışına kaçtı.

BANKER BAKO

”Papatyalı banker” olarak bilinen Bako 80’lerde binlerce kişinin parasını batırarak üne kavuştu. Bankalardan kredi alırken imza yerine papatya resmi yaparak alenen devletle dalga geçen Bako Emlak Bankası’nı bile dolandırdı. Bako dolandırıcılık suçundan yıllarca hapis yattı.

AYŞE BENLİ

Türk dolandırıcıların dünyaya açılması da uzun sürmedi. Ayşe Benli’nin kumar çetesi Las Vegas’daki Venetino Casino’ya 2 milyon dolarlık kazık atarak ABD’yi bile karıştırdı.Poker oynarken yaptıkları hile uzmanları tarafından bugün bile çözülemeyen Benli çetesi FBI tarafından aranıyor. Ancak henüz izlerine rastlanabilmiş değil.

SELÇUK PARSADAN

Selçuk Parsadan, Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde, “örtülü ödenek donlandırıcılığı” ile gündeme geldi. Parsadan, Aralık 1995 seçimlerinden önce, emekli orgeneral Necdet Öztorun'un adını kullanarak, örtülü ödenekten 5.5 milyar lira aldığı basına yansıdı. Afyon Cezaevi'nde, Özdemir Sabancı suikasti faillerinden Mustafa Duyar'ın öldürüldüğü olayda, tek kurşunla yaralandı. 25 Temmuz 2006’da İstanbul’da omirilik kanseri nedeniyle öldü.

EYÜPLÜ HALİT

Eyüplü Halit, Türk tarihinin isim yapmış ilk dolandırıcısı. Suç tarihine damgasını vuran “vukuatı” ise İstanbul’un işgal altındaki son günlerinde kendi karakolunu kurması. Rumları karakola çağıran Eyüplü Halit kendisini komiser olarak tanıtıp, ihbarcılıkla suçluyordu. Daha sonra da rüşvet isteyip bu insanları soyuyordu. Tehcir ve mübadele koşullarında azınlık düşmanlığı da ayyuka çıktığı için hiç de zorlanmıyordu. Eyüplü Halit, çok güzel Rumca ve Fransızca konuşurmuş.

İstanbul işgalinin sonlarında, Türk ordusunun şehre girmesine üç-beş gün kala Eyüplü Halit, arkadaşı Arap Abdullah ile Rumların yoğun olarak yaşadığı bir semtte, metruk bir bina ayarlayıp “karakol” kurmuş. Kentteki otorite boşluğu nedeniyle kimse bunu garipsememiş. Kendisini “komiser”, arkadaşını da “bekçi” tanıtıp, mahallenin zenginlerine musallat olmuş. Karakola çağırdıkları kurbanlarına, “iyi polis”, “kötü polis” rolü oynayıp, onları korkutarak soymuşlar.

GEORGE C. PARKER (1870-1936)

ABD'nin en ünlü dolandırıcılarından. New York şehrinin en ünlü yapıtları olan Metropoliten Müzesi ve Özgürlük Anıtını dışında en büyük dolandırıcılığını Brooklyn Köprüsünü birkaç kez satarak yapmış. Parker işi o kadar ileriye götürmüş ki bazı rivayetlere göre parası çıkışmayanlara köprüyü aylık taksitlerle sattığı olmuş. 1928 yılında suçüstü yakalanan Parker, müebbet hapse çarptırılır.

GREGOR MACGREGOR (1786-1845)

Yüzölçümünü 12 bin mil kare olduğunu söylediği müşterilerine hayali orta Amerika ülkesi Poyais'i, kıymetli madenlerle zengin olduğunu ileri sürerek, birkaç kez satmayı başarmış. Kendisini Poyais ülkesinin prensi olarak tanıtan MacGregor, bazı İngiliz yatırımcılarına sahte Poyais tahvillerini 200 bin sterline satıyor.

VİCTOR LUSTİG (1890-1947)

ABD ve Avrupa'da yaptığı dolandırıcılık suçlarından dolayı tutuklanıp ünlü Amerikan hapishanesi Alkatraz'a gönderildi. Eiffel kulesini hurdacıya satmakla ünlenen Lustig ayrıca para basma makinesi satışıyla da birçok insanı dolandırmış. Lustig'in en bilinen dolandırıcılık numaralarından biri de 30 dolara sattığı, dolar baskı makinesi numarası.

FRANK ABAGNALE (1948-)

Kendisini PanAm pilotu olarak tanıtan Abagnale, 1960'li yıllarda toplamı 2.5 milyon dolara varan sahte çek bozdurmayı başarıyor. PanAm pilotu olarak 26 ülkeye bedava uçuş gerçekleştiren Abagnale, kendisini doktor, hukuk müşaviri olarak da tanıtarak bir dizi dolandırıcılığa imza atmış. şlediği suçlardan ABD'de hapis yatan Abagnale, bugün şirketlere dolandırıcılığın önlenmesi üzerine danışmanlık hizmeti veriyor.

CHARLES PONZİ (1882-1949)

1920 yılında çöken kurduğu saadet zinciri sayesinde milyon dolarlar kazandı. Hapis cezasını tamamladıktan sonra batık tahvilleri yatırımcılara satarak dolandıran Ponzi, ABD hükümeti tarafından İtalya'ya iade ediliyor. 1949 yılında ölen Ponzi, İtalya'da Musolini'ye finansal danışmanlık yapıyor.

PHİLİP ARNOLD (1829-1878)

1872 yılında kuzeni John Slack, ünlü elmas madeni oyunuyla birçok insanı dolandırmaya başarıyor. Wyoming'de bir arsada serpiştirdikleri yarı değerli taşları elmas olarak göstererek ünlü Baron Rothschild ve Tiffany'nin sahibi Cahles Tiffany'yi de dolandırmaya başarıyorlar.

HOWARD WELSH (1953-)

Ponzi'ye benzer bir saadet zinciri kurarak ortağı Lee Hope ile dindar Hristiyanların dini duygularını sömürüyorlar. Yüksek faiz ve vergisiz kazanç vaat ederek insanları dolandıran çift 2004 yılında yakalanarak hapse gönderiliyor.

GERD HEİDEMANN (1932-)

Çalıştığı Stern dergisine 1983 yılında 6 milyon dolara Adolf Hitler'in sahte günlüğünü satmayı başarıyor. Arkadaşı Konrad Kujau'nun sahtekarlığına kanan Heidemann, ayrıca ünlü tarihçi Hugh Trevor- Roper'i de günlüğün gerçek olduğuna ikna etmeye başardı. Heidemann bu sahtekârlığı sonucu Alman mahkemeleri tarafından üç yıl hapse mahkum ediliyor.

SHAUN GREENHALGH (1961-)

Taklit ettiği ünlü ressam Gauguin'in resimlerini ve antik Mısır heykelciklerini Chicago Sanat Enstitüsüne ve British Museum'a orijinal diye milyonlarca dolara satmayı başarıyor. 2007 yılında işlediği birçok sahtekârlık suçundan yakalanıp hapse atılıyor.

BERNİE MADOFF (1938-)

Yaklaşık 50 milyar dolarla Wall Street tarihinin en büyük yolsuzluğuna imza attı. “ Ponzi Oyunu” olarak adlandırılan saadet zinciri ile ünlü yönetmenler, bankalar, hükümet adamlarının da yer aldığı müşterilerini dolandıran Madoff için yargıçlar, yolsuzluk, yalan beyan, personel sosyal yardım sandıklarından hırsızlık, ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na (SEC) sahte evrak vermek ve uluslararası kara para aklama olmak üzere 11 ayrı suçtan dolayı 150 yıl hapis cezası isteminde bulundu.