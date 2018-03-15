Hafriyat araçlarına kim dur diyecek

Körfez-Derince-İzmit güzergahını kullananlar yada yolu o bölgeye düşenler, hiç fark ettiniz mi? Bu bölgenin asfaltı toz toprak içinde…

Fark etmemek mümkün değil zaten. Derince ışıklar mevkii ile Körfez 95 Evler arasında adeta kum fırtınası yaşanıyor. Çöl değil, köy değil,nerden geliyor bu toz toprak?

Nereden gelecek, hafriyat kamyonlarının kasasından, çamurlu tekerlerinden…

Çamurlarıyla D-100 Karayolu’na çıkan hafriyat kamyonlarına günün hemen her saati rastlanabiliyor. Çamurlarını yola döken bu araçlar yüzünden bu güzergahta gri bir ton oluşuyor. Toz toprak havada uçuşuyor. Ne denetleyen var, ne de bu gidişe bir dur diyen.

Göz var nizam var, herkesin gözü önünde hafriyat kamyonları hayatı zorlaştırırken kimsenin sesi çıkmıyor.

Herkes polisten medet umuyor, sanırım polis de birinin bu durumu şikayet etmesini bekliyor.

Hafriyat kamyonları, yola zarar verirken sürücüleri de tehlikeye sokuyor. Oluşturdukları toz yüzünden yağmurlu havalarda bu güzergah kaygan bir zemine dönüyor. Otomobiller en ufak firende kayıyor.

Bu kadar da değil. Kendileriyle ve birbirleriyle yarışan hafriyat kamyonları, bu güzergahta resmen terör estiriyor.

Bir haftadır hafriyat kamyonlarının yol açtığı olumsuzlukları takip ediyorum. Bahsettiğim konu şakaya alınacak kadar basit değil.

Amacım kimseyi germek yada kırmak da değil. Ama geçtiğimiz cumartesi gününden size biraz bahsedeyim.

Sıcak bir hava vardı. İnsanlar nefes almak için kendilerini sokağa atmışlardı. Haliyle bu durum şehri kalabalık bir hale soktu.

D-100 tıklım tıklımdı. Tabiri caizse araçlar milim milim ilerliyordu. İzmit – Körfez istikametinde trafik Çenesuyu ışıklarından sonra açılmaya başlıyordu.

Polis ise Şirintepe üstgeçidinin altında radar uygulaması yapıyordu. Hız sınırını geçen her araca ceza kesilirken, yaptıkları olumsuzluklar nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye sokan hafriyat kamyonları ise yine o bildik görüntüleri sergilemeye devam ettiler.

Can yakmadan lütfen bu işi biraz ciddiye alalım…

İşte hafriyat kamyonlarının hali ve yaptıkları…

FOTO 1- Yükünü fazla almış bir hafriyat kamyonunun kasasından görünen toprak parçaları. ( Fotoğraf çekilmeden önce bir kısmı da yola düştü)

FOTO 2- Birbirleriyle yarışan hafriyat kamyonları yol güvenliği ve diğer sürücülerin hayatını yok sayıyor.

FOTO 3- D-100 üzerinde yolu vaziyette 130 km hız yapan bu hafriyat aracı neden hiç kimse tarafından görülmüyor. Bir sefer fazla yapma uğruna trafiği tehlikeye sokuyor.

FOTO 4- D-100 yolu üzeri Derince mevkiinde, hafriyat araçlarından dökülen toz toprak yüzünden adeta gri bir dumanla kaplı.

Real AVM’deki Boyner kapanıyor

Bir süredir gündemi meşgul eden Real AVM içerisinde bulunan dükkanlar birer ikişer kepenk indirmeye başladı. Birçok iş yeri azalan müşteriler nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Real AVM içerisinde kalan üç beş iş yeri burada son demlerini yaşıyorlar. Yıllardır Real AVM içerisinde bulunan Boyner de bunlardan biri. Her marka bay bayan giyim mağazası olan Boyner, 15 Nisan’da kapanıyor. İki katlı mağaza 15 Nisan itibariyle Real AVM’yi terk ediyor. Kapanan mağazanın çalışanlarının büyük bir kısmı ise işsiz kalacak. Real içerisinde pek çok iş yeri Boyner’in ardından iş yerlerini kapatmayı düşünüyor.

Derince Araştırma’da14 Mart pastası kesildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları14 Mart Tıp Bayramı’nı, hastanede kesilen pastayla kutladı. Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve ekibi hastanede düzenlenen kokteyl ile 14 Mart’ı kutladı. Şaşkın, kutlama pastasını keserken, “Sağlık çalışanı olmak çok zor. Fedakarlık isteyen bir işimiz var. Bu yüzden gösterdiğiniz fedakarlıktan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum” dedi.