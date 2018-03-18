İzmit sanatla iç içe olmaya devam ediyor, ben de sergileri gezmeye zevkle devam ediyorum. Gazetede yazmaya başlamadan önce gittiğim sergiler de vardı ve onlar da çok güzeldi benim için… Oldum olası sergi gezmeyi çok severim, sadece bakıp gezmek değil, özellikle açılış gününden sonra gidip, oradaki arkadaşlarla sergi hakkında konuşup muhabbet etmeyi daha çok seviyorum.

Geçtiğimiz salı günü ise Tarihi Gar binasında yeni bir sergi açılışına daha gittim.

Çamurun hayat bulduğu heykel sergisi…

"Atölye Kakule” öğrencileri tarafından hazırlanan Karma Heykel Sergisinin hakkında edindiğim bilgilere göre,

Atölyenin kurucusu ve eğitmeni Yasemin Demirel, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu.Dört senedir Cumhuriyet Parkı’nda "Atölye Kakule” adlı yerinde heykel dersleri veriyor.

"Sergimizde on üç yetişkin ve iki çocuk öğrencimizin eserleri bulunmaktadır. Galeride sanatçılarımıza ait, kırk beş figüratif heykel ile yer almaktayız. Bu sergi atölyemizin 3. yıl sonu sergisi. Eserler, öncesinde çamur modelaj ve polyester döküm tekniği ile üretilmiştir...” diyerek bana sergi ve atölye çalışmaları hakkında bilgilerini sundu.

Eser sahipleri,

Selma Piro, Aynur Özin, Ceren Acurman, Belma Büyükarman, Cengiz Toker, Suna Küçükkase, Handan Atılgan, Serap Barış, Elif Kalecier, Ata Ruacan, Pınar Katırcıoğlu, Kübra Dirlik, Ayşenur Selek, Egemen Filiz ve Özgür Filiz.

Ben sergiye biraz erken gittim. İyi ki de gitmişim, sevdiğim pek çok arkadaşımla orada karşılaştım ve sergiyi birlikte gezdik. Eser sahipleriyle de sergi hakkında konuşma şansım oldu. Salonda Handan Atılgan her zamanki güler yüzüyle karşıladı beni. Kendisiyle yaptığım konuşmalar da çok güzel ve benim için verimli geçti. Daha önce resim ve seramik sanatıyla da ilgilenen Handan Hanım,

"Her sene sonu sergilerimiz yapılıyor, daha önce Cumhuriyet Parkı’nda sergilerimiz yapılmıştı. Bu sene Tarihi Gar binasında yaptık. Hocamız yaptığı her işe değer veren birisi. Daha önce seramik çalıştığım için çamura karşı büyük bir tutkum oldu, bunu heykel sanatında da denemek istedim. Heykeldeki yaratıcılık ve üç boyutlu çalışmalar beni çok heyecanlandırdı ve zevkle yapıyorum. Heykel zor ve ağır olduğu için yorucu ve yoğun bir çalışma temposunu gerektiriyor ama biz severek zorluklarına katlanıyoruz.” diyerek düşüncelerini açıkladı.

Sergiyi gezerken iki yeni heykel sanatçısıyla daha tanıştım, Pınar Katırcıoğlu ve Belma Büyükarman.

Sanatla uğraşanlar hep güler yüzlü, samimi ve içten oluyorlar, bu sergide de gördüğüm gibi izlenimlerim hep aynı.

Resim sanatıyla da uğraşan Pınar Hanım, Atölye Kakule’de bir yıldır derslere katılıyormuş.

“Heykeli kırmızı çamurdan yapıyoruz. On beş – yirmi gün, bazen de bir ay gibi çalışma süresi oluyor, alçı kalıplar alınıyor ve içine polyester döküm yapılıyor. Bir süre sonra da boyamasını yapıyoruz...” diyerek bana kısa ve öz açıklamalarıyla yardımcı oldu.

Belma Hanım da resim sanatıyla ilgileniyor ve “Heykel çalışmak hep içimde olan bir şeydi. Derslere başlayalı dört ay oldu ve ekibin en yeni üyesiyim” diyerek açılış konuşmasını yapmak üzere yanımdan ayrıldı.

“Bildiğiniz gibi hayat ardı arkası gelmeyen bir koşturmaca ve bizler de çoğu günler benzer işlerle uğraşan insanlarız. Bu zaman akışında haftada bir gün birkaç saat de olsa sanata yer açabilmemiz sayesinde bugün sizlerle beraberiz...” diye başladığı konuşmasını “Bence sanat hayatın rengi, kendimizi ifade ediş biçimimiz. Yaşamınızın renkleri hep canlı kalsın.” diyerek sonlandırıyor.

20 Mart Salı gününe kadar sürecek olan sergiyi, siz sanatseverlerin görmesini ve daha nice sergilerin İzmit’e değer katmasını dileyerek biraz da erken gittiğim için sergiden vedalaşarak ayrıldım. Daha pek çok etkinliklerde görüşmek üzere…