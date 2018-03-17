Sayın Milli Eğitim Müdürlüğü hakem paraları ne olacak?

Kanayan yara… Okul maçları ve ödenmeyen hakem ve diğer maç görevlisi personelin paraları. Tabii ki bakanlıktan ödemeler geç geliyor ama, milletin de cebi yanıyor…

Neden?..

Bürokrasi elbette…

Yoksa devletin parası yok değil…

Hazine ağzına kadar dolu…

Her yerde bu söyleniyor…

***

Ben de gözlemcilik , hakemlik yaptım…

Amatör kümelerdeki maçlarde hiç param kalmadı...

TFF tıkır tıkır ödedi…

Ama, okul maçlarındaki bir çok param hala bana iletilmedi…

Aradan 20 sene geçti…

Hakkımı helal etmiyorum…

Yazık…

Çok yazık…

Bugün bile hakemler, görevliler bizi arayıp da, hala bilgi almaya çabalıyorlar ve ceplerinden harcadıkları paralarla maçlarda görev aldıklarını söylüyorlarsa, biz hala sporun başkenti falan değil, nahiyesi bile olamayız…

***

Tabii ki burada muhatap milli eğitim müdürlüğü spor dairesi…

Ama biliyorum ki, onlar da para gelse, hemen ödemeleri yapıyorlar…

Haftada bine yakın maçın oynatıldığı bir kent burası…

Binlerce hakem, gözlemci., saha personeli görev yapıyor…

Onlara yazık değil mi?..

Sayın Valim, bu konuya el atmanız gerekiyor…

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Çintimar, şube müdürleri hakem ve gözlemci paralarının üzerine gitmeli…

Okul Sporları Koordinatörlüğü’nün eli kolu bağlı…

Para gelse hemen ödeyecekler…

Bence de okul maçlarını hayli sağlıklı şekilde yürütüyorlar…

Buradan milli eğitim müdürlüğünü de suçlamak istemiyorum…

Bakanlıkların suçu bu?..

Ama bir an önce çözülmeli…

Millet mağdur…

Çiftlikbank yolsuzluğunun konuşulduğu ortamda, böylesi bir aksaklık yaşanması, hiç de hoş karşılanmıyor…

Benden söylemesi…

Kocaelispor için konvoya…

Kocaelispor bugün yine zorlu bir maça çıkıyor…

İslmetpaşa’ya veda maçlarının bir yenisinde, Çorum Belediye’yi ağırlıyoruz…

Zorlu bir maç bu ve bu sezon ikinci kez konvoyla maça gidilecek…

Yine çoşku yaşanacak…

Ama, sakın bir kaza yaşanmasın…

Canlar yanmasın…

Kocaelisporlu'ya yakıştığı gibi gidelim maça…

Yakıştığı gibi de bir sonuç alıp dönelim…

Tahminim mi?..

2-1 alırız diyorum…