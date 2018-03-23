Burhan Saroğlu’ndan, Oktay Alkan’a tam destek

3 Nisan Salı günü yapılacak olan KOTO seçimleri öncesi komite adayları son çalışmalarını bitirmek üzere. İki listenin yarıştığı KOTO seçimlerinde heyecan dorukta. KOTO’nun en kalabalık meslek komitelerinden biri olan 9’uncu komite de heyecan devam ediyor.

Geçtiğimiz Kasım’da yapılacak olan oda seçimleri sırasında 9’uncu komiteden aday olan Kocaeli Fırıncılar Kooperatifi Başkanı ve Saroğlu Fırınının sahibi Burhan Saroğlu, seçimlerin ertelenmesinin ardından adaylıktan vazgeçmişti. Saroğlu , “Farklı söylemler kulağıma geliyor. Ben geçtiğimiz Kasım’da ki seçimlerde adaydım ancak şuan aday değilim ve yine benim gibi fırıncı olan Oktay Alkan’ı destekliyorum” dedi. Pek çok fırıncının desteğini alan Oktay Alkan, 9’uncu komitede çok rahat çıkacağını söylüyor.

Şiir atölyesini mutlaka takip edin

Çağdaş Drama Derneği Kocaeli Temsilciliği Şiir Atölyesi 24 Mart Cumartesi günü bir etkinlik düzenliyor. Şiir Atölyesi etkinliği saat 19.00’da Kocaeli Bölge Tiyatrosu sahnesinde yapılacak. Atölye Sorumlusu Oya Gül, tüm meraklıları 90 dakika sürecek olan bu atölyeye davet ediyor.

MNG Kargo yanlışını düzeltecek mi?

Gazeteci Mustafa Küpçü ağabeyimizin başına gelen bir olay var. Aslında pek çoğumuzun başına benzer şeyler geliyor.

Hani şu kargo firmalarıyla ilgili bildik sorunlar…

İsterseniz, Mustafa Küpçü’nün ağzından yaşadığı sorunu bir okuyalım;

“Kapıda kredi kartı ile ödeme koşulu ile kitap siparişi vermiştim. MNG kargo ile 10 Mart günü kitaplarım geldi.. Kargo görevlisi bir süre elindeki pos cihazına kağıt yerleştirmek için uğraştı. Sonra, ödeme bilgilerini girdi ve şifre girmem için cihazı bana uzattı. Şifremi girdim. Cihazdan bembeyaz bir kağıt çıktı! “Olmadı” dedi görevli ve kağıdı cihaz içinde ters çevirdi bir daha işlem yaptı! İçime tam sinmese de bir daha şifre girdim. Bu kez ödeme fişi çıktı. 15 Mart günü bankadan gelen “Hesap özeti” raporunda iki kez MNG kargo ödemesini görünce MNG Gölcük şubeyi aradım, durumu izah ettim. Benden hesap özetini e mail adreslerine iletmemi istediler. İlettim. Hatta bir ileti de genel müdürlüklerime gönderdim. Bu güne kadar ne şubeden ne de genel müdürlükten bir yanıt alamadım. Ciddi bir kuruluşun böyle bir konuda hassas ve kıs sürede sorun çözücü olmasını beklerdim. Olmadı!

Şimdi, yasal yollardan hakkımı arayacağım. Ancak, “halkı bilgilendirme” görevi olan bir gazeteci olarak, aynı mağduriyete başkalarının da uğramaması için kamuoyunun bilgi ve takdirlerine sunuyorum…”

Deniz Ticaret Odası seçimlerinde hareket var

Henüz kentimizde yeni faaliyete gecen Deniz Ticaret Odası ilk olağan kongresini 2 Nisan’da yapacak. Şuan iki adayın yarıştığı Deniz Ticaret Odası’nda kurucu başkan Vedat Doğusel ile Yavuz Ulugün yarışıyor.

Heyecan dolu bu yarış öncesi son açıklamalarda bulunacak adaylar bugün ve yarın basın toplantısı düzenliyorlar.

Mevcut Başkan Vedat Doğusel bugün saat 10.30’da Körfez İlçesindeki ofisinde, Yavuz Ulugün ise yarın saat 10.30’da İzmit Yelken Kulübünde basın açıklaması yapacak. Her iki adaya da başarılar dilerim.