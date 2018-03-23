Sizleri, “UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasın” imza kampanyasına katılmaya çağırıyorum

Sevgili okurlarım, sizlere bugünden itibaren önemli bir görev düşüyor.

Gazete olarak “UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasın” imza kampanyası başlattık, sizleri bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

“Sizi” derken; eşinizi, çocuklarınızı, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, komşularınızı… Lütfen tanıdığınız herkesi bu konuda duyarlı olmaya teşvik edin.

Gazetemizin başlattığı imza kampanyasına katılsınlar, bize güç versinler.

UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasını istemeyenlerin sayısı çığ gibi büyüsün.

Ortaya çıkan rakam, çöp fabrikasını UMUTTEPE’de yapmakta ısrar edenlerin tepesine balyoz gibi insin.

Başka çare yok!

Biz bir olmazsak, beraber olmazsak, “tek yumruk” haline gelemezsek, yeterli kararlılık ortaya koyamazsak, bu işi başaramayız.

Gelirler, çöp fabrikasını tepemize dikerler.

Kuzey rüzgârları; çöp fabrikasının dumanını, kokusunu, zehrini her gün üstümüze üfler de üfler.

Üniversite çevresindeki güzelim ormanlık alan yok olur.

Hava kirlenir, toprak kirlenir, su kirlenir.

Yeni yeni yerleşime açılan İzmit’in kuzey kesimi, oturulmayacak hale gelir.

Başta kanser olmak üzere hastalıklar artar.

İzmit’te oturanlar, kendilerini “daha mutsuz” hissetmeye başlar.

60 bin üniversite öğrencisinin “öğrenim memnuniyeti” zayıflar.

İzmit bir zamanlar “körfezin bitimindeki çöplüğü” ile anılıyordu, eğer gerçekleşirse, “tepesindeki çöp fabrikasıyla” anılmaya başlar.

UMUTTEPE’de yapılacak çöp fabrikası, “İzmit’in marka değerini” sıfıra indirir.

İzmit’ten kaçışlar başlar, emlak değerleri düşer.

“Turizm şehri olacağız” diyoruz ya, eğer UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılsın, turizmi filan unutun!

İzmit, pis kokan, zehir soluyan bir şehir haline gelir.

Bakın bunları abartmıyorum

Sevgili okurlarım, yukarıda yazdıklarım kesinlikle abartı değil.

Bunlar, çöp fabrikası yapıldığında ortaya çıkacak doğal sonuçlar.

Bilim, böyle diyor.

Daha önceki uygulamalar, bunu gösteriyor.

UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılması, İzmit düşmanlarının bile aklına gelmez.

İzmit’e yapılabilecek en büyük kötülük, UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapmaktır.

Tepkimiz çığ gibi büyüsün

Dünkü gazetemizde gördünüz…

UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasına ilk ve en büyük tepki Kocaeli Akademik Odalar Birliği’nden geldi.

19 kuruluşun oluşturduğu birlik, çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına “hayır” dedi.

Bu 19 kuruluşun binlerce üyesi var.

Önümüzdeki günlerde, kentimizdeki diğer kuruluşlar da bu “hayır kervanına” katılacaklar.

Tekrar ediyorum…

Bu kentte yaşayan herkes, sorumluluk duygusuyla hareket etmeli, elini taşın altına koymalı.

Bugün imza kampanyasına katılmayanların, yeteri kadar tepki koymayanların, yarın çöp fabrikasının pis kokusundan ve zehirli gazından şikâyet etmeye hakkı olmaz.

Prof. Dr.Ahmet Almaç’ın duyarlılığı

Dün gelen onlarca mail’den biri de Prof. Dr. Ahmet Almaç’tandı.

Uzun yıllar emek verdikten sonra Kocaeli Üniversitesi’nden emekli olan Ahmet Bey’in çöp fabrikası ile ilgili görüşü şöyle:

“Tanzer bey, 22 Mart tarihli "Akademik Odalar Birliği ve Çöp Fabrikası" konulu köşe yazınız için teşekkürlerimi iletiyorum. Kocaeli'nin geleceği ile ilgili bu kadar önemli bir konunun bazı çevrelerce görmezden gelinmesi bizi üzüyor. Dar gelirli, fakir fukara, işsiz güçsüz ve sadakaya muhtaç insanlarımızdan konuya ilgi beklemek hayalcilik olur. Kocaeli'de yaşayan bilinçli insanların parti farkı gözetmeksizin Umuttepe'yi ve kentimizi yaşanmaz hale getirecek bu projeye tüm güçleri ile karşı çıkmaları gerektiğine inanıyorum Saygılarımla.

İMZA KAMPANYASINA NASIL KATILACAKSINIZ?

E-POSTA İLE:

“Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” diye yazın, adınızı soyadınızı ve mesleğinizi bize gönderin. Arzu edilirse, mail’e birden fazla isim yazılabilir.

Mail adresiniz; kocaeligazetesi@kocaeligazetesi.com.tr

FAKS İLE:

Tepkinizi bize faks ile iletmek istiyorsanız, yine “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” diye yazıp aşağıdaki numaralara faks çekebilirsiniz.

Faks No: 322 75 55- 325 22 05

WHATSAPP İLE:

“Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” diye yazın 0532 314 6888’e gönderin…

GAZETEMİZE GELEREK:

Eğer bizzat gazetemize gelerek “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz” defterini imzalamak istiyorsanız, bekleriz. Demli çayımız ve köpüklü kahvemiz var.

ADRES: İzmit Sanayi Sitesi 13.Cadde, 312.Blok. No: 2 İZMİT