Erhan Yılmaz Birlikspor’u geri aldı!

Koskoca kulüp çocuk oyuncağına döndü…

Haber kaynağı sağlam. Ama resmi bir açıklama değil bu…

Erhan Yılmaz, bir süre önce resmi olarak sattığı Kocaeli Birlikspor A.Ş.’yi, Hamit Maden’den geri aldı…

Maden Grup sahibi Hamit Maden, insanları mağdur edip de beş kuruş ödemeyince, reklam da yapıp, göstermelik bir yemekle gönül almaya çalıştı, ama kimse enayi değil elbette…

Bu durumda olaya el koyan ve kulübü sattığı için ağır eleştirilen Erhan Yılmaz, 1.5 milyon eksiğine (Yani 1.5 milyon da kâr ederek) kulübü geri aldı…

Bu açıdan Maden Grup kazık yediği için mutluyum…

Yakında bu konuyla ilgili sanırım bir açıklama yapılır…

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Herhalde son yıllarda Kocaeli Birlikspor kadar alay konusu olan, derdest edilen, çocuk oyuncağı gibi oynanan bir başka spor kulübü yoktur…

Bunun sebebi tamamen siyasilerdir…

Körfez Belediyespor adıyla güzel işler yapan, Körfez’i de kenti de çok iyi temsil eden kulübe çomak sokanlar, bugün ortada yok. Bu kulübü ‘Kocaelispor’ olarak lanse etmek için ortaya çıkanlar, şimdi kaybolup gitti…

Ama tarih onları asla ve asla affetmeyecektir…

İçlerinde gazeteciler de var, koca koca siyasiler de var, sözüm ona hasta Kocaelisporlular da var…

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Ben zamanında söyledim ve yazdım…

Şimdi de söyledim ve yazıyorum…

Kocaelispor adını hiçbir başka kulüple birleştirmek mümkün değildir…

Bir yürekte iki aşk yaşamaz…

Benim kulübüm sadece ve sadece Kocaelispor’dur…

Yok önce Kocaelispor sonra Beşiktaş, Galatasaray, Fener diyenlere sadece gülüyorum…

Maskeleri düşüncede de acıyorum…

Kocaelispor, Kocaelispor’dur ve şanlı şöhretli Orhan Görsen kaptanım, bu kulübü kapatmayarak tarihe geçmiştir…

Diğerleri ise tarihin yargılayacağı sayfalara yazılmıştır…

Kocaelispor bu kentten asla ve asla silinemez…

Benim için Bahri Yavuz değil, Orhan Görsen’dir tarih yazan adam…

Eğer kulübü o zaman kapatsaydı, bugün belki de bunları yazamıyor olacaktık…

Bu kadar net ve açık…

Kesin yargıdır bu…

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Onun için, bundan sonra da kimse, yok Öz Kocaelispor, yok, Hakiki Körfez gibi salak salak isimler uydurmasın...

Böyle salakça projelere girmesin ve girenlerin nasıl tarihin önünde utanç duyduğunu görerek, aptalca bir işe kalkışmasın…

Kocaelispor…

Kocaelispor’dur…

Ve bunun başka bir açılımı yoktur…

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Kocaelispor ile birleştirme hayalleriyle kurulan, sonra da Kocaeli Birlik olarak garabet haline gelen, alay konusu olan, zamanında bahise adı karışan bu kulüpten lekeyi temizlemek zor olacaktır…

Kulüp ‘SATILIK’ bir kulüp olarak tarihe geçmiştir…

Bunun için de ne Körfez’i…

Ne de Kocaeli kentini temsil edemez…

Ama formayı giyen aslan çocuklarımız ise bizim çocuklarımızdır ve bir onur mücadelesi vermektedir…

Hepsiyle gurur duyuyoruz…

İnşallah onları zamanla Kocaelispor ve diğer kulüpler bünyesinde de bulacağız…

Kimsenin sahip çıkmadığı Erhan Yılmaz ise kulübü geri alarak umutlanmaktadır…

Ama boşuna…

Yine kimse kulübe sahip çıkmayacaktır…

Bu kulübü bir futbolcu olan Erhan Yılmaz’ın sırtına yükleyip kaçanlar utansın…