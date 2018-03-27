Kendilerini uyanık sanan terbiyesizler!

Malum, en güncel sorunlarımızdan biri de kent trafiği. Elbette bu sorun sadece bizim şehrimizin sorunu değil.

Ülkemizde pek çok büyükşehir trafik sorunu yaşanıyor ve tüm müdahalelere rağmen çözemiyor. Bu sorunların kaynağı kimi zaman çarpık kentleşme, kimi zaman yöneticilerin beceriksizlikleri, kimi zaman da sürücülerin hak tanımaz davranışları…

Daha önceleri pek çok kez dile getirdiğimiz trafik sorunuyla ilgili yerel yöneticileri ve çarpık yapılaşmayı eleştirdiğimiz oldu.

Ancak eleştiri okunu bu defa kendimize çevirelim. Sürücülerin trafiği nasıl etkilediğinden bahsedelim…

Zaman zaman yol verme tartışmalarının nasıl bir kavgaya döndüğünü TV ekranlarındaki haber bültenlerinde izlemişsinizdir.

İşte bu kavgaların nedeni ne beceriksiz yerel yöneticiler ne de çarpık kentleşme. Bu kavgaların tek nedeni trafik magandaları…

Hemen her gün bu magandalardan bir iki tanesine rastlıyoruz.

Peki, ne yapıyor bu magandalar;

Yol ortasında durarak karşı şeritten gelen tanıdığıyla sohbet ederek trafiği kapata biliyorlar.

Park yapmış otomobillerin arkasına “Sıfır” yanaşarak, o aracın çıkışına engel olabiliyorlar.

Park yapılması yasak alanlara, park yaparak trafik akışını engelleye biliyorlar.

Kısa güzergahlarda ters şeridi kullanarak trafiği tehlikeye sokabiliyorlar.

Veeee kavşaktaki trafik ışıklarında oluşan kuyruğun en önüne geçerek, kuyruğu bekleyen sürücüleri aptal yerine koyup terbiyesizce hem trafiği tehlikeye düşürüp hem de magandalığın en büyüğünü yapıyorlar.

Kimi zamanlar otomobiller tarafından, kimi zamana toplu taşıma araçları tarafından yapılan bu saygısızlığa bir son verilmesi gerekiyor.

İzmit Lisesi taşınmak istemiyor

Kentimizin markalarından biri olan İzmit Lisesi, yeni eğitim kompleksine taşınıyor. Kuruçeşme bölgesindeki eğitim kompleksine taşınması gündemde olan İzmit Lisesi’nin her ne kadar 1945 yılında kurulduğu söylense de bu okulun tarihi 1887 yıllarına dayanıyor. O tarihte ortaokul olarak kurulan eğitim kurumu, bugün lise olarak devam etmekte.

Böylesi bir tarihe sahip olan ve kentin adını taşıyan bir okulun, şehir merkezinden taşınmasıyla ilgili kaygı duyduğunu belirten İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cem Gökmen, “İzmit Lisesi ismi, bir eğitim kompleksi içerisine alınarak adının yok olmasına göz yummak istemiyoruz. İzmit Lisesi’nin taşınmasını istemiyoruz. Bununla ilgili olarak bir imza kampanyası başlatacağız” dedi.

İZMİT LİSESİ MARŞI

İzmit lisesinin taşınmasıyla alakalı yaptığımız sohbet esnasında İZLİDER Başkanı Cem Gökmen, “İzmit Lisesi’nin yeni marşını besledik ve bu besteyi 29 Mart Perşembe günü saat 14.00’da KYÖD’de yapacağımız toplantıyla üyelerimize dinleteceğiz. BU toplantı da aynı zamanda okulumuzun tanışma konusunu gündeme getireceğiz ve İzmit Lisesi’nin taşınmaması için bir imza kampanyası başlatacağım” şeklinde konuştu.

İZLİDER olarak önümüzdeki ay yapılacak olan pilav gününde de ana konusunun İzmit Lisesi’nin taşınması olacağını belirten Cem Gökmen, okulla ve binasıyla alakalı olarak önerilerinin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını belirtti. Yine Aynı Okuldan mezun olan Aykut Çavuş ile birlikte gazetemize gelen Cem Gökmen, yerel yöneticiler ve milli eğitim camiasından, bu konuyla ilgili anlayış beklediğini dile getirdi.

Bakalım İzmit Lisesi’nin durumu ne olacak…

Mimarlar Odasında Karikatür sergisi

Karikatürist Canan Cürgen tarafından organize edilen karikatür sergisi 31 Mart Cumartesi günü saat 17.30’da TMMOB Mimarlar Odası Taş Bina ‘da kokteyl ile açılacak. 3 Nisan’a kadar açık kalacak olan sergide Özkan Açar, Ünsal Bahtiyar, Taylan Demirbiler, Arda Dİben, Oğuz Gürel, Osman Odabaş, Erdoğan Oğultekin, Muhammet Şengöz, Yaşar Tosun, Barış Tüzün ve Gültekin Uzun’un eserleri yer alacak. Serginin ana sponsoru ise Cihan Hastanesi…

Dünya da bir ilki başaracak

Birçok sosyal projeyle adını duyuran ve aynı zamanda berber olan Rasim Uyan bir ilke daha imza atmak istiyor. Küçük esnaf olarak bitcoin ile tıraş sistemini de kendi işlerine entegre ettiklerini söyleyen Rasim Uyan, Müşterimiz tıraşını oldu ve kendi bitcoin hesabından dükkanımdaki aynadaki kare kodu telefonuna taratarak benim hesabıma ulaşabiliyor ve benim hesabıma uygun miktarda bitcoin gönderiyor ve ödeme tamamlanıyor sonra ben gelen bitcoini TL ye çevirerek dünyanın her yerinde ağaç dikilmesi için derneklerin bağış hesabına göndereceğim. Kazanılan tüm bitcoinler ağaç dikilmesi için bağış yapılacak. Ağaç ile ilgili yeni bir projemiz daha var o projeyi de 1 Nisan da başlatıyoruz” dedi.