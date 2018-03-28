Yılın sporcularıyla biz de gurur duyuyoruz… Asıl star sizsiniz?

Önceki akşam, geleneksel hale gelen ve 1991 yılından beri düzenli olarak sürdürdüğümüz Doruktakiler’in 2017 ödülleri verildi…

Wellborn Oteli’ni mükemmel ortamındaki gecede (eski talebem ve futbol hakemimiz Funda Öztürk’ü göremedim ama!..), yine her şey titizlikle hazırlanmıştı…

Yılın Bürokratı’ndan Sporcusu’na, Yılın İşçisi’nden takımına kadar birçok branşta ödüller verildi…

Benim de İzmit Lisesi’nden okul arkadaşım olan sanatçı Ferhat Göçer, (Ragıp Savaş da aynı dönemdendir) törene canlı bağlanınca gözlerim doldu…

Samimiyetine hayran kaldım…

Ne de olsa İzmit çocuğu…

Töreni izlerken, gündüz önüme konan iki fotoğraftaydı gözüm…

Biri Körfez Belediyesi’nin top dağıtırkenki görüntüleri…

Çocukların sevinçleri…

Çocukluğunu yaşayan Başkan İsmail Baran ve aileleri…

Diğer fotoda… Penaltılarla elenen ortaokul öğrencilerinin gözyaşlarını…

Bir yanda bedava topa hücum eden ve adeta bayram sevinci yaşayan Körfezli çocuklar, diğer yanda okullar yarı final maçında yenilince, hüngür hüngür ağlayan Şehit Erkan Aydın Ortaokulu öğrencileri.

Futbolun en güzel tarafı bu çocuklar olsa gerek…

Vergi kaçıran etik dışı Messi mi?..

Milli takım gol yerken gülen Arda mı?..

Yoksa bu çocuklar mı asıl star?..

Yanıt, tabii ki üçüncüsü…

Yani…

Çok pahalı olmayan bedava topa koşarak hücum eden…

Takımı yenilince hüngür hüngür ağlayan, yürekten çocuklar…

Kalplerinde kirlilik olmayan, yüzlerinde maske taşımayan bu çocuklar, benim her zaman starımdır…

Para karşılığı ‘ismi amatör’ olan futbolcu olmak yerine…

Bu çocukların yerinde olmak her zaman daha sağlıklı ve iyidir…

Her tarafı ayrı oynayan ve sözde ‘Efsane olan’ vergi kaçakçısı ve milli takımı ‘iplemeyen’ler ancak maskeli balonun birer sahte kahramanı olurlar…