Çöp fabrikasına toplumsal tepki 65 bin imzayı geçti

Sevgili okurlarım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapma girişimine “toplumsal tepki” çığ gibi büyüyor.

Adlarını gazetede bir bir yazıyoruz…

Kişiler, kurumlar, kuruluşlar, siyasi partiler; gazetemizin imza kampanyasında bir araya geldiler, çöp fabrikasına karşı bayrak açtılar.

Kampanyayı başlatalı beş gün oldu, bugüne kadar tam 65 bin 874 imza toplandı.

Bu rakam, dün bu satırların yazıldığı dakikaya kadarki rakamdı.

E-posta, Whatsapp ve faks ile sürekli “kampanyaya katılım” mesajları geliyor.

Ziyaretçilerimiz hiç eksik olmuyor.

Mesaj gönderenler, bir de telefon edip mesajın elimize ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediyorlar.

O ara hayır dualarını da alıyoruz.

“Allah razı olsun sizden, siz olmasanız tepemize çöp fabrikasını dikecekler…”

Almanya’dan arayan Fikret Bey bakın neler söyledi?

Dün öğleye doğru…

Santraldaki görevli, “Almanya’dan Fikret Bey arıyor” dedi.

“Alo Fikret Bey, buyurun…”

“Tanzer Bey, sizi ve gazetemizi kutlarım. Çöp fabrikasıyla ilgili kampanyayı çok güzel götürüyorsunuz. Ben İzmitliyim, 18 yıldır Almanya’da yaşıyorum. Düsseldorf’ta… Sürekli yazılarınızı okuyorum. Çöp fabrikası konusunda yazdıklarınıza aynen katılıyorum. İzmit’i batırmak için bir proje yarışması düzenlense, sanırım Umuttepe’de çöp fabrikası projesi birinci olur. Yazık! Size bu konuda bir mesaj gönderdim, yayınlarsanız sevinirim.”

İlgisine teşekkür edip telefonu kapattım, gelen mesajlara baktım.

Evet, Fikret Muganlo’dan mesaj gelmiş.

Noktasına virgülüne dokunmadan sizinle paylaşıyorum:

“Sayın Ünal,

Öncelikle sizin nezdinizde gazetenize bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederim.

Aletsel büyüklüğünün önemi olmadan, eleştiri veya farklı seslere tahammülün olmadığı bir zaman zarfı içinde, bu sorumluluğu yüklenip topu göğüslemek inan teşekkürü hakediyor.

Gazetenizin veya sizin siyasi duruşunun, hükümet yanlısı veya muhalif olmanızın hatta radikal bir kanadın temsilcisi dahi olsanız, mevcut durumun bu çizgi ile ilgisi yok kanaatindeyim.

Mesele; gelecekteki ciddi sorunları görmüş olup, önüne geçme hamlesidir. Öncelikle oradaki doğa, börtü böcek, yaban hayvanları, çocuklarımız, insanlarımız konu herkesi ilgilendiriyor.

Mutlak güç, sorgusuz sualsiz bazen yapı içinde karar alarak uygulayabilir. Ancak göz göre göre bu durumu kimse kabul edemez. Ben 25 yılı İzmit’te geçmiş, 18 yıldır da Almanya'da yaşayan biriyim. Olası bir durumda yasal prosedürler çerçevesinde protesto bir haktır ve bu kullanılmalıdır.

Gazeteniz o bölgede Ramazan öncesi keşke bir piknik düzenlese.

Uçurtmalar, çocuklar, bebekler, evcil hayvanlar, broşür dağıtan gençler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, hastane temsilcileri, o günün içinde çevredeki çöpleri toplayan gönüllüler,vb ekipler… Kısaca belki ulusal basının bile ilgisini çekilebilir. Sanatçı unvanı altında 3 gün hapis cezası alan birini, medya ana haber bültenine taşırken, umarım bu durumu gözden kaçırmaz.

Saygılarımla,

Fikret MUGANLO”

Telefonda teşekkür ettim, ama bir de köşemde huzurunuzda Fikret Bey’e teşekkür etmek istiyorum.

Kentimizin sorununa duyarlılık gösterip taa Almanya’dan aradığı için…

Bir de Üçtepeler’den Kemal Bayer’i dinler misiniz?

Kemal Bey, önceki gün imza kampanyamıza katılmak için gazetemizdeydi.

TaaÜçtepeler’den kalkmış gelmiş.

73 yaşında.

1988 yılından beri Kabaoğlu Üçtepeler’de oturuyor.

30 yıldır…

Dedi ki:

“Çöp fabrikasının Umuttepe'de yapılmasını istemiyoruz. Ne işi var çöp fabrikasının Umuttepe’de? Zararlı bir şey… Büyükşehir, İzmit halkını cezalandırmak istiyor. Oralar mesire alanı. Çeşit çeşit ağaçlarımız var. Kaynak sularımız var. Bizim suyumuz, rüzgârımız oradan geliyor. Üniversitede 100 bin öğrenci okuyor, onlara yazık günah değil mi? Başkan Karaosmanoğlu çok istiyorsa, çöp fabrikasını gitsin Vezirçiftliği’nde yapsın. Ne işi var çöp fabrikasınınİzmit’in tepesinde?”