İzmit Lisesi taşınmak istemiyor

Kentimizin markalarından biri olan İzmit Lisesi, yeni eğitim kompleksine taşınıyor. Kuruçeşme bölgesindeki eğitim kompleksine taşınması gündemde olan İzmit Lisesi’nin her ne kadar 1945 yılında kurulduğu söylense de bu okulun tarihi 1887 yıllarına dayanıyor. O tarihte ortaokul olarak kurulan eğitim kurumu, bugün lise olarak devam etmekte.

Böylesi bir tarihe sahip olan ve kentin adını taşıyan bir okulun, şehir merkezinden taşınmasıyla ilgili kaygı duyduğunu belirten İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cem Gökmen, “İzmit Lisesi ismi, bir eğitim kompleksi içerisine alınarak adının yok olmasına göz yummak istemiyoruz. İzmit Lisesi’nin taşınmasını istemiyoruz. Bununla ilgili olarak bir imza kampanyası başlatacağız” dedi.

İZMİT LİSESİ MARŞI

İzmit lisesinin taşınmasıyla alakalı yaptığımız sohbet esnasında İZLİDER Başkanı Cem Gökmen, “İzmit Lisesi’nin yeni marşını besledik ve bu besteyi 29 Mart Perşembe günü saat 14.00’da KYÖD’de yapacağımız toplantıyla üyelerimize dinleteceğiz. BU toplantı da aynı zamanda okulumuzun tanışma konusunu gündeme getireceğiz ve İzmit Lisesi’nin taşınmaması için bir imza kampanyası başlatacağım” şeklinde konuştu.

İZLİDER olarak önümüzdeki ay yapılacak olan pilav gününde de ana konusunun İzmit Lisesi’nin taşınması olacağını belirten Cem Gökmen, okulla ve binasıyla alakalı olarak önerilerinin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını belirtti. Yine Aynı Okuldan mezun olan Aykut Çavuş ile birlikte gazetemize gelen Cem Gökmen, yerel yöneticiler ve milli eğitim camiasından, bu konuyla ilgili anlayış beklediğini dile getirdi.

Bakalım İzmit Lisesi’nin durumu ne olacak…