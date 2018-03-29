Deniz ulaşımını neden sağlıklı kullanamıyoruz?

İki farklı denize kıyısı olan ender şehirlerden birisiyiz. Düşünün ki kentimizde karşılıklı ilçelerin ortasından Marmara denizi geçiyor.

Kısacası öyle bir coğrafya ya sahibiz ki “Deniz ulaşımı” biçilmiş kaftan… Bir tarafta, Karamürsel, Gölcük, Başiskele, diğer tarafta İzmit, Derince, Körfez ve Gebze bölgesi…

Bütün bu doğa harikasına rağmen deniz ulaşımı kullanımı son derece düşük. Vatandaş deniz ulaşımına çok sıçak bakamıyor.

Bakamamasının sebebi de sistemli bir alt yapının olmamasından kaynaklı. Bir kere seferler çok az. Var olan seferlerde uzun sürüyor. İzmit’ten vapura binip Karamürsel’e gidecek olan yolcu, Derince, Körfez, Değirmendere’ye de uğramaz zorunda. Hal böyle olunca da kara yolu tercih ediliyor.

Seferlerin azlığı ve düzensizliği insanları deniz ulaşımından uzaklaştırıyor.

Bir başka nedeni ise alt yapı eksikliği… Değirmendere’den 60 Evler sahilindeki iskeleye gelen vatandaş, Derince Merkeze gidebilmek için yine bir toplu taşıma kullanması gerekiyor ama yok. Körfez Tütünçiftlik iskelesinde isen vatandaş, Yarımca’ya gitmek istese yine gidemiyor.

Kısacası deniz ulaşımımızda birçok olumsuzluk var.

Oysaki randımanlı bir deniz ulaşım sistemi kurulsa kara yollarındaki trafik karmaşası bir nebzede olsa giderilmiş olacak.

Umuyorum ki önümüzdeki dönemde yeni bir ulaşım planlaması yapılır ve deniz ulaşımına bir ışık tutulur.

Kocaelililer denizden faydalanmak ve eğlence gemileriyle seyahat etmek istiyor. Bu istekte göz ardı edilmese kentin sahil kesimleri daha renkli bir oluşuma kavuşur, turizm açısından tercih edilen bir konuma gelir.

KOTO’da zaman daraldıkça ziyaretlere hız veriliyor

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve başkan yardımcısı Volkan Yılmaz, Doruktakiler 2017’de yılın markası seçilen BEŞÜZZİ Pasta’nın CEO’su Çetin Vuraloğlu’nu ziyaret etti.

Aldığı ödülden dolayı Çetin Vuraloğlu’nu ziyaret eden Bulut, hem de yaklaşan KOTO seçimleri ile ilgili görüşlerde bulundu. Oldukça faydalı geçen ziyaret sonrası Vuraloğlu KOTO heyetine teşekkür etti.

Çakar ailesinden Özkar’a ziyaret

Kentimizin renkli simalarından biri olan S.S.4’Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı, İsmail Özkar’ın ziyaretçisi eksik olmuyor. Geçtiğimiz günlerde Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin eski başkanlarından Hasan Çakar, kuzeni eski meclis üyesi Cengiz Çakar ve Ömer Çakar’ın ziyaret ettiği Özkar, konuklarını odasında ağırladı. Misafiri çok seven İsmail Özkar, misafirleriyle sohbet etmeye de bayılır. Uzun süre konuklarıyla sohbet eden Özkar, sohbetin ardından misafirlerine kooperatif binasını gezdirdi.

KAÇOD’dan faydalı bir gece

Kanser Çocuğumdan Uzak Dur adını taşıyan dernek yılın ilk organizasyonunu 1 Nisan’da yapıyor. Henüz kurulalı çok kısa bir süre olmasına rağmen bilinirliği her gecen gün artan KAÇON (Kanser Çocuğumdan Uzak Dur) derneğinin başkanlığını Burcu Özkan yapıyor. Kanser tedavisi gören çocuklar yararına kurulan bu dernek, KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi bölümünün de en büyük destekçisi. Kanserli çocuklar yararına kurulan dernek bu dernek 1 Nisan Pazar günü Pasha Palas Otel’de “Hep Destek Tam Destek” adıyla bir ekinlik düzenleyecek. Saat 18.00’de başlayacak olan etkinliği tüm Kocaelililer davetli.

Şehit Emre Arlı adınaşampiyona düzenlenecek

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jandarma Er Şehit Emre Kaan Arlı anısına iller arası genç ümit tekvando şampiyonası düzenliyor. 31 Mart Cumartesi günü Yenikent Spor Salonunda başlayacak olan şampiyona 1 Nisan’da son bulacak. Şampiyona sonrası Emre Kaan Arlı için mevlit okutulacak ve ardından kabrinde ziyaret edilecek.

Sami Olgaç’ın torun hasreti

Kentimizde gen iş bir kesim tarafından tanınan Sami Olgaç şu sıralar torun hasreti yaşıyor. Eğitim için 25 Mart’ta yurt dışına çıkan Olgaç’ın torunu Batu Olgaç, uzun bir süre Türkiye’den ve dedesinden ayrı kalacak. Önce dil eğitimi için Brighton’a ardından da master programı için Londra’ya geçecek olan Batu, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönecek.