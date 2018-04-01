Akşener’in coşkusu dikkate değer

Türkiye, farklı siyasi gelişmelerin yaşanabileceği bir ortama doğru hızla sürükleniyor kanımca.

Kabul edilir ya da edilmez, çok da umurumda değil aslına bakarsanız. Fakat Türkiye bugün bir Meral Akşener gerçeğinin olduğunu dün gerçekleşen İYİ Parti’nin olağanüstü kurultayında net bir şekilde gördük.

Binlerce kişinin katılımı ile Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen dünkü kurultay teşkilatları ile Akşener’in seçimlere hazır olduğunu dosta düşmana gösterdi.

Zaten şu ana kadar hali hazırdaki Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra adaylığı kesin olan sadece Meral Akşener var…

En azından liderler bazında böyle…

MHP zaten Erdoğan’dan yanı bir tavır ortaya koydu. Kuvvetle muhtemel yüzde 5-6 seviyesine düştüğünü fark eder etmez de ‘ittifak’ naraları atmaya başlayan Bahçeli’nin bugün Erdoğan’ı destekleyen tarzdaki açıklamaları ile il başkanı Aydın Ünlü’nün yaptığı “Türk dünyasının lideri Devlet Bahçeli” anlayışının çakıştığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Çünkü bugün MHP, liderini cumhurbaşkanlığına aday gösteremeyen, bünyesinden uçup giden teşkilat yığınları nedeniyle de ideolojik olarak olmasa da milletteki yansımaları ile büyük bir zafiyete uğramış bir parti olarak karşımızda durmaktadır.

Yine bana göre CHP’nin Beştepe adayı genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmayacak…

Bakın işte Meral Akşener’in farkını burada görebiliyoruz.

İki tane erkek lider adaylığı gündemine alamazken, İzmit’in ‘Meral Ablası’ tek başına Erdoğan’ın karşısına çıkabilme erdemini gösteriyor. İlk olarak bu durumun olumlu yansımalarının olabileceği kanaatine sahibim…

Ayrıca dünkü kurultaydaki görüntüler itibarıyla fark ettiğim başka bir husus daha var…

İYİ Parti, Meral Akşener liderliğinde başlatılmış bir kadın hareketi gibi. Kadın destekçileri çok fazla. Dün salonda ve salon dışındaki kadınların sayısının çok fazla olduğunu görmek hem sevindirdi hem de şaşırttı diyebilirim…

Daha önce ilçe başkanlığı, parti yöneticiliği ve çeşitli kurullardaki belli oranda uygulanan kota konusunda Akşener’in ciddiyeti, parti içindeki etkin kadın varlığının daha da artmasına sebep olmuş. Bu durum kadınların siyasette daha fazla var olmaları adına çok özel. Bu açıdan partide resmen bulunmayan kadın kollarının gönüllü kadın ordusu ile sahada etkinisini hissettireceğinden eminim…

Muhalefetin de görü aslına bakarsanız İYİ Parti’de. Zaten Kılıçdaroğlu’nun almasını beklediği aday olmama kararının ardından ana muhalefetteki tüm gözler bir kez daha Meral Akşener’e çevrilecek. Muhalefetin ne olduğunu unutmuş MHP dışındaki muhalif kanadın Beştepe adayı böyle devam ederse ve özellikle cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa Meral hanım olacak gibi görünüyor.

Ortaya çıkan bu tabloyu daha ileri boyuta götürmek mümkün olabilir mi, bunu elbette yapılacak olası ittifakın etkisi ile görebileceğiz.