Birlikspor utancı…

Koskoca bir camiayla oynayanlar, küçük hedeflere alet edenler, Kocaeli Birlikspor’u bitirdiler…

Birlikspor ile ilgili gelişmeler şöyle…

Hamit Maden, Erhan Yılmaz’dan kulübü satın aldı…

Çek kesti…

Bir de nakit para sözü verdi…

Bu arada personeli ve futbolcuyu mağdur etmeyeceğini söyledi…

Sonra mı?..

Kimseye 5 kuruş ödeme yapmadı…

Bir yemek ısmarladı…

Çocukların sırtını sıvazladı…

Sonunda Mehmet Akbayrak da ‘iki ay önce!’ istifa etti…

Koskoca 2.lig kulübüyle çocuk oyuncağı gibi oynadılar…

Kentin büyükleri de oynadı, küçükleri de…

Dün sahada mücadele eden bu kentin öz be öz çocukları, yüreklerini ortaya koyarak, son bir ay içerisinde 2 galibiyet aldılar.

Hem de alt yapı hocaları İlhan Karabulut yönetiminde…

Şimdi Erhan Yılmaz kulübü 1 milyon lira eksiğine geri alacak…

Bu haber tabii ki bomba etkisi yarattı ve sadece bizim gazetemizde yayınlandı…

Hem de, spor muhabiri olmayan bir kardeşimiz sayesinde…

Onu gazetenin içinde alnından öptüm…

İsmi mi, bende saklı kalsın!..

Biraz daha keyfini çıkaralım özel haberin…

Spor muhabiri kardeşlerim kusura bakmasın…

“Ben gazeteci oldum” dediğinizi anda, bu meslek sizi dışlar…

Herkes ölene kadar muhabirdir…

Ölene kadar da acemi gazeteci!..

Aksi halde, zaten gazetecilik yapmanın bir anlamı kalmaz!..