İSU armalı sivil araç Bahçecik’te mesai saati dışında geziyormuş!

Gazetemize mail gönderen bir okurumuz, İSU’nun arabasının mesai saati dışında Bahçecik’de gördüğünü bize yazdı… İsminin verilmesini istemeyen okurumuzun bize gönderdiği “İSU’nun saltanatı” başlıklı mailini birlikte okuyalım;

“Merhaba.

Bunu size Başiskele Bahçecik’te gördüğüm bir rezilliği dile getirmek için yazıyorum. İSU’nun sivil aracı yanında sadece İSU arması var, umursamadan önüme atladı.

Kaza yapacaktım.

Bir baktım İSU’nun arabası şoförün yanında bayan ve çocuk ile mesai dışı araç ile geziyordu.

Şimdi ben Büyükşehir Belediyesine şunu sormak istiyorum, bu vurdum duymazlığın sebebi ne? Devlete ait araçlar ile kişi mesai saati dışı nasıl gezer?

Bunu da bir yana bıraktım, vatandaşın verdiği vergiler ile bu araçlara yakıt alınıyor, bu araçlar iye kişi nasıl geziyor?

Kıyaslama yapmak gerekir ise bizde şu armadan çıktı alıp aracımıza yapıştıralım, bizde istediğimizi yapalım bu kadar rezillik olmaz.

Bunu size yazıyorum, nedeni ise su patladığı zaman İSU’yu aradığımda hizmet alamıyorum, mesai dışı deniliyor.

Mesai dışı bu araç nasıl geziyor?

Büyükşehir Belediye başkanına sorma gereği duydum, bu araçlar mesai bitince parka çekilir, mesai başlayınca iş yerinden alınır.

Araç plakası 63 N 6335. Not.

Sizden kişisel bilgilerimin gizli tutulmasını rica ediyorum”

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Yukarıda bize mail gönderen okurumuzun düşüncelerini sizinle paylaştım…

Konuyla ilgili İSU’dan bir cevap gelirse yayınlarım.

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